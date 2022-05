KSB fornece 80 bombas para nova torre de 26 andares em Lisboa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A KSB, Bombas e Válvulas, S.A. ganhou recentemente a encomenda para fornecimento de cerca de 80 bombas e sistemas de bombagem, para equipar a nova icónica torre de apartamentos Infinity Tower, atualmente em construção, e com inauguração prevista em 2022.





A Infinity Tower é uma torre de apartamentos com 26 andares, localizada em Campolide, e que vai oferecer uma vista panorâmica sobre o parque de Monsanto, a cidade de Lisboa e o rio Tejo. Terá 195 apartamentos com estacionamento, com áreas entre os 50 e os 490 m2 e tipologias T0 a T6 dúplex.





Esta torre, com 80 metros de altura, que fazem dela um dos edifícios mais altos de Lisboa, propõe três conceitos diferentes de habitação num mesmo edifício: Nature, River & City Flats. E vai dispor de uma diversificada oferta de serviços e infraestruturas como piscina exterior e interior, health club, gym, spa, padel court e serviços concierge.





A sua implantação em forma de trevo ramifica o núcleo central em três braços distendidos sobre a cidade, cada um com uma organização tipológica própria, resultante da hierarquização do sistema de vistas e exposição solar. De linhas modernas e elegantes, alguns terraços ajardinados pontuam a torre, humanizando-a.





Para esta icónica obra, a KSB forneceu uma enorme central de combate a incêndios (caudal de 123 m3/h a uma altura de 160 mca) e outra grande central hidropressora para abastecimento de água (caudal de 180 m3/h a uma altura de 90 mca). Entregou igualmente bombas de drenagem de esgotos e águas pluviais, do modelo Amarex, e 73 bombas para retorno da água quente sanitária, do modelo Calio-therm.



150 anos de experiência

A KSB é um fabricante de bombas centrífugas – conhecidas como bombas de água, apesar de a KSB fabricar bombas e válvulas para todo o tipo de fluidos, incluindo corrosivos e sólidos – e válvulas, com sede na Alemanha e filiais próprias em mais de 100 países em todo o mundo, incluindo a KSB, Bombas e Válvulas, S.A. com sede em Sintra e delegação no Porto.

A KSB foi fundada em 1871 pelos senhores Klein, Shazlin e Becker, e os seus descendentes ainda gerem esta empresa familiar. Em 2021, a empresa fez 150 anos, sendo o fabricante de bombas e válvulas mais antigo em todo o mundo, o que lhe dá uma enorme experiência acumulada e uma estabilidade e longevidade que deixam os seus clientes absolutamente confiantes.





KSB fabrica em Portugal

Apesar de não ter nenhuma fábrica própria em Portugal, o Grupo KSB tem parcerias relevantes e de longo prazo com vários fabricantes de componentes em Portugal. Um importante exemplo é a Duritcast, uma fundição de aço e ferro fundido localizada em Águeda, que emprega 115 colaboradores (650 no total do Grupo Durit), a quem o Grupo KSB compra quase dois milhões de euros por ano, principalmente corpos e discos para válvulas de borboleta, modelos Isoria, Mammouth, Apolis e KE.





Outro relevante exemplo é a Arsopi, outra fundição especializada em aço inoxidável localizada em Vale de Cambra, que emprega 375 colaboradores, a quem o Grupo KSB compra cerca de um milhão de euros por ano, entre tampas de descarga, impulsores, curvas de suporte, corpos de bombas e corpos de motores para bombas e misturadores submersíveis para águas residuais (modelos Amarex, KRT e Amamix), bem como para água limpa (modelo UPA).

Existem outros parceiros portugueses do Grupo KSB, que elevam as parcerias a um volume total de quase quatro milhões de euros por ano, um valor muito significativo num mercado total (bombas + válvulas, valores de venda), atualmente estimado em 40 milhões de euros.





De acordo com os dados que tem disponíveis, a KSB é efetivamente a marca de bombas com o maior volume de parcerias com fabricantes portugueses, mesmo considerando alguns concorrentes de bombas que se intitulam fabricantes em Portugal, mas que na realidade recorrem a uma esmagadora maioria de componentes e produtos acabados adquiridos fora de Portugal, especialmente na Ásia.





As principais forças

Uma das principais forças da KSB em Portugal e no mundo, além da elevada qualidade dos seus colaboradores e dos seus produtos, é a sua assistência técnica. Enquanto os seus principais concorrentes delegam a assistência técnica a revendedores, a KSB mantém desde sempre assistência técnica própria, na qual realiza regulares e elevados investimentos, seja na formação dos seus colaboradores, seja em tecnologia de ponta, em ferramentas e máquinas.

Outra forte característica da KSB é o seu foco na inovação. O último exemplo é o dispositivo KSB Guard, de fácil instalação numa qualquer bomba, através de íman ou autocolante, que recolhe, trata e disponibiliza dados (vibrações e temperatura) e alertas no telemóvel, sobre o estado das bombas, especialmente adequado para o teletrabalho, fundamental durante a pandemia de covid-19.





Grupo KSB em números





2,5 mil milhões de euros de volume de negócios anual





15 mil colaboradores, números comparáveis com os das dez maiores empresas portuguesas





6 milhões de euros de faturação anual em Portugal, onde tem 20 colaboradores