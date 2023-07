A sustentabilidade é o grande desafio da agricultura do futuro

É importante ter em mente que a sustentabilidade tem de ser assegurada nas suas três componentes - social, económica e ambiental. GABRIELA CRUZ, presidente da APOSOLO

A agricultura de conservação tem uma vantagem enorme que, por exemplo, a agricultura biológica não tem:não há redução de produção, enquanto na agricultura biológica isso normalmente acontece GABRIELA CRUZ, presidente da APOSOLO

Como é possível ter uma agricultura mais sustentável, e, ao mesmo tempo, tecnológica e rentável? Para responder a esta e outras questões do setor a APOSOLOAssociação Portuguesa de Mobilização de Conservação do Solo, organizou a conferência "O Futuro da Agricultura no Contexto Europeu, que decorreu no dia 6 de julho, no Hotel Pestana Palace, em Lisboa. A presidente da associação, Gabriela Cruz, sublinhou, na sessão da abertura, que o objetivo desta iniciativa foi "debater como é que a tecnologia e a agricultura de conservação – sem qualquer dúvida uma agricultura regenerativa – são respostas eficazes à procura de uma maior sustentabilidade do setor agrícola em Portugal". Neste contexto, observou, "é importante ter em mente que a sustentabilidade tem de ser assegurada nas suas três componentes – social, económica e ambiental".A conferência contou com uma intervenção de abertura do deputado Joaquim Barreto, engenheiro de recursos florestais e presidente da Câmara de Cabeceiras de Basto durante 20 anos. Uma comunicação focada no papel da agricultura na coesão territorial. Dois painéis juntaram em palco dirigentes associativos e técnicos do setor.No primeiro painel debateu-se como a tecnologia pode ajudar a agricultura a ser mais produtiva. No segundo painel, o tema foi a agricultura de conservação como exemplo de sustentabilidade e os desafios colocados pelas mais recentes evoluções da Politica Agrícola Comum.Para a intervenção de encerramento, a conferência contou com a presença de Susana Pombo, Diretora-Geral de Alimentação e Veterinária, que defendeu a existência de um quadro regulamentar equilibrado que não iniba a inovação e promova a transição ambiental, a par com uma agricultura económica e socialmente sustentável.