Açores inspira inovação em produtos naturais de cuidado pessoal

Em 2016, três quadros de empresas multinacionais de produtos de grande consumo, insatisfeitos com a sua vida profissional, resolveram avançar com um projeto próprio neste setor. A ideia principal era, segundo Francisco Camacho, cofundador da Bam&Boo, "trabalhar para o bem". Ou seja, iniciar um negócio que, desenvolvido e gerido a partir de Portugal, resolvesse melhor algumas necessidades de consumo, com benefício para a sociedade e para o planeta.





Assim, em 2017, é lançada a Bam&Boo, na área dos produtos naturais de beleza e cuidados pessoais. Para Francisco Camacho, "queríamos resolver três problemas principais: um de saúde, substituindo por ingredientes naturais, vegan e cruelty-free ingredientes cuja utilização continuada faz mal à saúde. O segundo, o problema do lixo de plástico, eliminando este material dos nossos produtos, utilizando materiais mais facilmente recicláveis como o vidro, o papel e o alumínio. E o terceiro, o da eficácia dos produtos naturais, com um grande investimento em investigação, desenvolvimento e testes para ter produtos naturais tão ou mais eficazes do que os produtos industriais".





Da escova de bambu ao "natural care"

Foi com esta estratégia que a empresa criou o seu primeiro produto: a escova de dentes de bambu, vendida online, com um modelo de subscrição. Esta solução substituía as escovas de plástico, eliminando toneladas de lixo, e o modelo de subscrição garantia a substituição regular da escova, ajudando a prevenir problemas de saúde oral. Foi o primeiro passo para o lançamento de uma linha de produtos de higiene oral naturais e mais sustentáveis. Em 2020, a Bam&Boo avança para os produtos de higiene e cuidados pessoais dirigidos ao corpo, cabelo e rosto. Uma aposta que correu bem, mas que fez com que a equipa de fundadores percebesse que era necessário mais investimento. Dessa forma, "fomos em busca de investidores e conseguimos um primeiro investimento da Indico Capital Partners. Entrámos no programa de aceleração desta capital de risco e, nesse processo, restruturámos o negócio, reorganizámos a empresa, e reposicionámos a marca, preparando uma fase de maior crescimento", explica Francisco Camacho.





Neste processo, a empresa passou a focar-se muito mais nos produtos naturais de beleza (clean beauty), mantendo sempre a missão: criar produtos naturais e sustentáveis, que não são nocivos, reduzindo drasticamente o desperdício. Entretanto, inicia-se uma outra transformação na empresa, com uma maior aposta no multicanal. "No início vendíamos apenas online, com 70% das nossas vendas fora de Portugal. Entretanto fomos entrando em algum retalho mais especializado em Portugal. Estamos no Oceanário, nos aeroportos, na Go Natural, na Well’s. Queremos aprofundar essa aposta entrando em cadeias de retalho com maior presença em Portugal", anuncia Francisco Camacho.





"Os Açores vão trazer aos nossos produtos benefícios naturais, de saúde e ambientais que são únicos." Francisco Camacho, cofundador da Bam&Boo



Do online para os Açores

Esta mudança estratégica na distribuição faz parte daquilo que o responsável classifica como "o terceiro ato da marca Bam&Boo". Segundo Francisco Camacho, vamos "tornar a marca mais portuguesa, também como forma de a diferenciar no mercado global, e vamos reforçar a proximidade e o vínculo com o consumidor". Foi com esta ambição que surgiu a ideia da "Bam&Boo, natural care from the Azores". A opção pelos Açores para reposicionar a empresa foi, para a equipa, muito intuitiva, depois de alguns contactos e pesquisas na região. A uma reputação e imagem como paraíso natural junta-se a existência de ingredientes naturais como as algas, a rocha vulcânica e o chá verde, "que vão trazer aos nossos produtos benefícios naturais, de saúde e ambientais que são únicos", afirma Francisco Camacho.





Neste contexto, a aposta da Bam&Boo não se vai limitar a ir buscar imagens e ingredientes àquela região. "Estamos a recrutar e a deslocalizar a nossa investigação, desenvolvimento e testes para a região e a desenvolver as ligações com as comunidades locais". Esta aposta vai ser intensificada no quadro da entrada de novos investidores, um processo "que, prevemos, vai ficar concluído em breve", refere o responsável. A Bam&Boo terá em breve venda no seu site, em "soft launch", uma rotina para o rosto que é a primeira linha de produtos made in Açores. O plano é estender este reposicionamento e renovação das fórmulas a cada vez mais linhas de produtos de cuidados pessoais.





Triângulo dourado da inovação

Para a equipa da Bam&Boo, a inovação é um modo de estar na vida e nos negócios. "Temos o nosso triângulo dourado da inovação: personalização, sustentabilidade, e naturalidade e biotecnologia", afirma o cofundador da Bam&Boo. A personalização vem da capacidade de conhecer o histórico e as preferências e necessidades de cada consumidor para personalizar a oferta da empresa. A naturalidade e a biotecnologia vêm da constante aposta técnica e tecnológica em produzir com ingredientes naturais, vegan, cruelty-free, em obter certificações, e da preocupação constante em melhorar as fórmulas e a eficácia dos produtos.





Sobre a sustentabilidade, Francisco Camacho explica: "Mais do que fazer refletir esta preocupação no negócio, a sustentabilidade é a ambição da empresa materializada no mote ‘Bam&Boo Take Care’". "É um compromisso com o planeta, com a sociedade, e com as comunidades locais de 'Doing well while doing good'. Aliás, nem gosto muito da palavra sustentabilidade porque acho que neste momento a questão é mais de viabilidade. De tornar viável a nossa existência sobre este planeta transformando a forma como vivemos e consumimos", conclui.





"Temos o nosso triângulo dourado da inovação: personalização, sustentabilidade e naturalidade e biotecnologia." Francisco Camacho, cofundador da Bam&Boo