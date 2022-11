Braga acolhe a Unique Summit

Tem início em Braga na próxima segunda-feira, 28 de novembro, a terceira edição do Unique Summit, terminando na quarta-feira, dia 30. A Unique Summit é uma cimeira promovida pelo consórcio internacional Global StartupCities, cujo objetivo é acelerar e interligar cidades potenciadoras de ecossistemas empreendedores e inovadores, mas que não sejam as capitais (os grandes hubs) dos diferentes países. Nesse sentido, além de Braga, a Unique Summit é coorganizada pelas seguintes StartupCities: Cidade do Cabo, África do Sul; Cluj-Napoca, Roménia; Colónia, Alemanha; Heraklion, Grécia; Ostrava, Chéquia; Vantaa, Finlândia; Varna, Bulgária; Málaga e Valência, Espanha.





Esta iniciativa vai trazer à capital do Minho 50 delegações provenientes de quatro continentes com o objetivo de interconectar os ecossistemas de inovação. Uma enorme satisfação para Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga. "Esta iniciativa reveste-se de especial importância, tanto para a rede Global StartupCities como para a inovação nacional e internacional, ao promover o compromisso dos vários ecossistemas de inovação através da Declaração Unique Summit", afirma o autarca, que também é presidente da InvestBraga, entidade responsável por organizar o evento, através da sua unidade de negócio Startup Braga.





Luís Rodrigues, diretor da Startup Braga, realça o facto de "existirem inúmeros momentos de contacto e de networking, sendo o evento desenhado com o intuito de potenciar esses encontros". Basta referir que a cimeira juntará startups, investidores e agentes políticos para refletir sobre o ecossistema empreendedor global.

Luís Rodrigues que destacou, na conferência de imprensa do evento, o facto de estarem já confirmadas as presenças de cidades como Villa Maria, Argentina; Niterói, Brasil; Yeruham, Israel; Gaziantep, Turquia; Quelimane, Moçambique; e Cidade do Cabo, África do Sul. Das cidades europeias estão asseguradas Clermont-Ferrand, França, e as supracitadas Cluj-Napoca, Ostrava, Vantaa, Colónia, Heraklion, Valência ou Málaga. "Juntaremos delegações com perfis diversificados, mas com um objetivo comum: discutir temas de relevo para o ecossistema de inovação", sublinhou o diretor da Startup Braga.





Arturo Villar, fundador e CEO da rede Global StartupCities, realça precisamente o facto de esta edição "contar com uma grande mobilização de cidades, provenientes dos quatro cantos do mundo". E recorda também a importância de estarem presentes em Braga "investidores e corporate".





Agrotech, saúde, clima, mobilidade e gaming

Por sua vez, Carlos Silva, administrador executivo da InvestBraga, refere que "esta iniciativa é resultado do trabalho que a Startup Braga tem vindo a desenvolver, sendo a discussão em torno de temáticas como o agrotech, saúde, clima, mobilidade e gaming essencial para o caminho que o Global StartupCities está a traçar".





50 delegações de diferentes continentes vão estar presentes no Altice Forum Braga

500 pessoas são esperadas pelos responsáveis da cimeira em Braga, onde se vai discutir o futuro, dinamizar startups e a economia de Braga

Para saber mais sobre a cimeira que vai decorrer no Altice Forum Braga (programa, agenda, painel de oradores...) aceda aqui

Oito motivos que tornam esta cimeira obrigatória





. Vão cultivar-se relacionamentos com uma ampla rede de parceiros

. Vão estar em conexão partes interessadas relevantes com diferentes ecossistemas de todo o mundo

. Haverá ajuda para empreendedores e startups com o objetivo de abordar mercados globais

. Vai ser possível ter acesso fácil a ideias e negócios inovadores

. Promover-se-á o fluxo de negócios de oportunidades de investimento e coinvestimento

. Contacto com figuras de destaque do ecossistema empreendedor internacional

. Pode aproveitar-se a oportunidade para apresentar e fazer negócios

. Apresentar novos ecossistemas empreendedores e melhores práticas em políticas públicas de inovação