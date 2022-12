Braga é sinónimo de empreendedorismo e inovação

A terceira edição da Unique Summit, que decorreu em Braga na passada semana, foi um êxito. É desta forma que se pode descrever a cimeira que juntou, no Altice Forum Braga, empreendedores e stakeholders de ecossistemas de inovação da Europa, América, África e Ásia, que estiveram em palco, durante três dias, a debater empreendedorismo e inovação.





Ricardo Rio, presidente da autarquia bracarense, realçou que este é um evento que demonstra bem o modelo de desenvolvimento económico e de cooperação entre os diversos agentes que Braga tem procurado corporizar, com sucesso na última década, e que faz a diferença no bem-estar das comunidades.





"Em contraciclo com o que acontece no país, Braga está a crescer em termos de população devido ao seu crescimento sustentado e diversificado e à capacidade demonstrada em criar oportunidades de emprego qualificado e oferecer uma elevada qualidade de vida aos seus cidadãos", afirmou o autarca na Altice Forum Braga, realçando ainda mais este trabalho pelo facto de a cidade estar fora das áreas metropolitanas nacionais.





Marcelo elogia Braga

Também presente no evento esteve o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que elogiou o caminho que Braga tem vindo a fazer, tornando-a um "caso especial" no panorama nacional.





"É uma cidade que está a crescer e onde a juventude faz toda a diferença. As universidades, os centros de investigação, a força das empresas e o seu crescimento fazem com que Braga seja, a nível nacional, uma cidade-chave nas exportações e captação de investimento estrangeiro. Para atingir estes resultados são fundamentais a liderança e as políticas públicas que têm vindo a ser seguidas pelo município e que privilegiam o desenvolvimento sustentável, a cooperação, o dinamismo e o empreendedorismo", disse o Chefe do Estado, num evento que teve talks e mesas-redondas que debateram a evolução do ecossistema empreendedor à escala global, trazendo alguns dos protagonistas em áreas como o investimento, a tecnologia, cidades e território, mobilidade, bioeconomia, agrotech, ou inovação social.





No fim da cimeira, Luís Rodrigues, diretor da Startup Braga – unidade de negócio da InvestBraga, a entidade organizou o evento –, referiu que, durante três dias, "a StartupCity Braga acolheu momentos-chave para o debate sobre empreendedorismo e inovação, procurando fomentar o networking e as ligações entre os diferentes stakeholders e participantes".





Após agradecer aos parceiros, entidades e cidades que tornaram possível a realização da cimeira, o responsável da Startup Braga apontou ao futuro, mais concretamente a Ostrava, cidade na Chéquia, que acolherá este evento no próximo ano. "Desejamos-lhe as maiores felicidades na organização da edição de 2023 e renovamos a nossa total disponibilidade para contribuir para o sucesso da próxima edição."







Edição organizada pela InvestBraga

Explique-se que a Unique Summit é uma cimeira promovida pelo consórcio internacional Global StartupCities, cujo objetivo é acelerar e interligar cidades potenciadoras de ecossistemas empreendedores e inovadores, mas que não sejam as capitais dos diferentes países. A cimeira permite que as startups, cidades e centros de I&D apresentem as suas potencialidades na Global Innovation Area.





A organização desta edição foi da responsabilidade da InvestBraga que, através do seu hub de inovação, Startup Braga, tem estado a trabalhar num conjunto de momentos que procurarão fomentar a partilha de conhecimento e boas práticas, novas oportunidades económicas e o networking entre empreendedores, investidores e decisores políticos.





Na rota da sustentabilidade

A Startup Braga vai passar a apoiar projetos de empreendedorismo na área da sustentabilidade. O anúncio foi feito por Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, no Unique Summit. "Além de projetos nos domínios da biotecnologia, nanotecnologia, ciências da saúde e das tecnologias de informação, vamos passar a considerar nos diversos programas de incubação e de aceleração a componente da sustentabilidade porque acreditamos que esta é uma forma de acelerar os projetos de natureza económica nesta área, de forma a potenciar a investigação de processos de transformação da nossa sociedade", explicou Ricardo Rio, autarca e presidente da InvestBraga.





Criada como hub de inovação tecnológica da InvestBraga, a Startup Braga apoia projetos de potencial empreendedor a atingir mercados internacionais e a criar os seus modelos de negócio. "Não vamos alterar o cerne da atividade da Startup Braga, vamos é alargar o âmbito da nossa intervenção para o domínio da sustentabilidade", explicou Ricardo Rio, prosseguindo: "Nestes anos temos procurado trazer sobretudo empresas das áreas dos vetores estratégicos considerados prioritários e desenvolver um ecossistema empreendedor. Agora vamos também apoiar empresas ligadas à área da sustentabilidade e isso vai exigir da nossa parte um reforço de meios para envolver outras empresas nos nossos diversos programas de criação, aceleração e incubação de startups."

800 pessoas, de 40 ecossistemas de inovação, de 4 continentes estiveram em Braga





75 oradores, entre eles Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República





60 horas de programa





100 entidades – startups, StartupCities, centros de Pesquisa & Desenvolvimento e parceiros – apoiaram o evento