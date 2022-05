CCDR Alentejo lidera o projeto AURORAL

O projeto AURORAL – Architecture for Unified Regional and Open digital ecosystems for Smart Communities and wider Rural Areas Large scale application, liderado, a nível europeu, pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), é formado por 25 parceiros de dez países, com o objetivo da criação de serviços digitais inovadores centrados nas zonas rurais em cinco domínios inteligentes: Saúde, Mobilidade, Energia, Agricultura e Turismo, aplicáveis em oito zonas-piloto, durante os quatro anos de projeto, replicáveis e dissemináveis em quaisquer outras zonas rurais.





O piloto na região Alentejo e este projeto estão totalmente alinhados com a estratégia de desenvolvimento regional promovida pela CCDR Alentejo. Por isso, Carmen Carvalheira, vice-presidente da CCDR, responsável pelo projeto H2020-AURORAL, deu uma entrevista, na qual falou sobre a Cimeira das Regiões Europeias para Comunidades Inteligentes bem como dos objetivos do AURORAL, que decorreu nestes dias em Évora







Qual o objetivo da Cimeira das Regiões Europeias para Comunidades Inteligentes?

Esta é a segunda cimeira organizada pelo projeto AURORAL. No ano passado, tendo em conta o estado pandémico em que vivemos, a cimeira realizou-se online. Este ano, o objetivo principal foi possível concretizar-se, ou seja, juntar presencialmente todos os parceiros e todas as pessoas que trabalham na cimeira e conseguir fazer uma partilha importante daquilo que tem sido feito neste primeiro ano de projeto e conseguir mostrar o trabalho que está a ser desenvolvido.



O que é o projeto AURORAL?

Para se entender melhor o que é o projeto AURORAL e qual a sua importância para o Alentejo é importante perceber que a transformação digital há muito que deixou de ser apenas um conceito para fazer parte do nosso dia a dia. Mas há que fazer mais e melhor, construir um caminho que permita à região Alentejo tornar-se mais sustentável e competitiva, mais justa e inclusiva, em direção a um melhor futuro europeu comum.





O projeto é, portanto, uma ferramenta que teremos de pôr ao nosso serviço, através da inovação digital da criação de uma região inteligente através de uma middleware, capaz de aumentar a conectividade e fornecer um ambiente digital via plataformas de serviços interoperáveis entre si. Foi por sentir a importância deste projeto para a região que a CCDR Alentejo assumiu a sua liderança.







Mais concretamente em que áreas está a atuar o AURORAL no Alentejo?

No Alentejo, já se trabalha em soluções digitais inovadoras e interoperáveis e que vão ser implementadas em diversos locais em cinco domínios essenciais para a região: Turismo, Agricultura, Energia, Mobilidade e Saúde. Estes são os principais domínios verticais cuja execução-piloto está a ser trabalhada em municípios como Portalegre, Arronches, Vendas Novas, Odemira, Portel ou Serpa, e Reguengos de Monsaraz. Mas estes domínios verticais cruzam-se em todos os locais, pelo que todos os locais-piloto terão em funcionamento até ao final do projeto tecnologia que abrange todos os domínios. Além destes locais, e porque o turismo é um domínio incontornável no Alentejo, teremos igualmente a colaboração da Entidade Regional de Turismo e operadores turísticos da região, a implementar soluções tecnológicas integradas e interoperáveis. Por último, nas questões relativas às competências digitais, Sines apresenta-se como o local natural para as questões do empreendedorismo e capacitação digital.







"O projeto é uma ferramenta que teremos de pôr ao nosso serviço, através da inovação digital da criação de uma região inteligente através de uma middleware, capaz de aumentar a conectividade e fornecer um ambiente digital via plataformas de serviços interoperáveis entre si. Foi por sentir a importância deste projeto para a região que a CCDR Alentejo assumiu a sua liderança."



Porquê o AURORAL no Alentejo?

O Alentejo tem características específicas, como o facto de ser muito grande. É uma região com diferentes características, sendo por isso o local ideal para ser uma região-piloto em termos daquilo que é a essência do AURORAL, que é pôr ao serviço das pessoas os avanços tecnológicos a nível da digitalização e a forma como essa digitalização pode mudar as suas vidas, mantendo a essência que é a sua cultura e as suas tradições. Junta-se a tudo isto a possibilidade de verem as suas terras desenvolverem-se a nível económico, fator essencial para travar a desertificação humana das últimas décadas.







Sim. A ideia da cimeira é partilhar e juntar as entidades, porque o projeto pode ser absolutamente determinante para a região, porque aquilo que vamos fazer é pegar em tudo o que está a ser feito nos nossos pilotos, disseminar as práticas, disseminar os resultados e partilhar as dificuldades para as antecipar nas futuras aplicações. Mas também pegar naquilo que tem estado a ser feito por todos os projetos, por todos os parceiros europeus, e conseguir adaptar a nossa região e aplicar na nossa região.