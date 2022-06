Cofina adere ao programa da EPAL Exclusivamente Água da Torneira!

Beber água da torneira é um gesto amigo do ambiente que espelha a confiança na missão da EPAL de serviço público de excelência. Este é precisamente o enfoque da empresa junto da comunidade, apostando na sensibilização contínua para as boas práticas ambientais, em linha com as grandes tendências mundiais.





O programa "Exclusivamente Água da Torneira" desafia as entidades públicas e privadas a adotarem o consumo sustentável de água da rede pública nas suas áreas comuns, proporcionando aos seus stakeholders o acesso universal a este bem de primeira necessidade.





Centrado no consumo sustentável de água da torneira na cidade de Lisboa, este prgrama consiste num desafio às entidades públicas e privadas da capital, de consumirem, em exclusivo, água da rede nas suas instalações, disponibilizando-a nas suas áreas comuns como salas de reuniões, áreas de coffee break e refeitórios.A EPAL disponibiliza os recursos materiais – jarros e garrafas e suportes comunicacionais – e, em troca, as entidades aderentes assumem o compromisso de consumirem exclusivamente água da torneira nas suas área comuns.



A EPAL orgulha-se de levar a casa dos seus munícipes uma água de excelente qualidade, todos os dias do ano. A maior empresa de abastecimento de água do país distribui água diretamente em Lisboa, mas também a 34 municípios a Norte do Rio Tejo, servindo cerca de 3 milhões de pessoas.





Pautada por princípios de responsabilidade ambiental, económica e social, a EPAL desenvolve diversas iniciativas de promoção da qualidade da água que distribui junto de diversos públicos-alvo, contribuindo, também com estas ações, para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.



A água da torneira é um dos produtos mais controlados, alcançando níveis de conformidade legal exemplares, reflexo da qualidade das infraestruturas do país, consideradas seguras e resilientes. É um produto sujeito a mais de 300 mil análises por ano, realizadas nos Laboratórios da empresa dotados de técnicos qualificados e tecnologia avançada, assegurando uma água tratada de notável qualidade.





Este programa reúne, já, cerca de 300 Entidades aderentes, abrangendo Órgãos de Estado, Entidades Públicas, Empresas, Universidades, IPSS, ONGA e Órgãos de Comunicação Social, os quais afirmaram o seu compromisso com a eficiência de recursos, com o consumo sustentável e com a responsabilidade ambiental.





De destacar a parceria firmada com a Presidência da República, o mais alto órgão de soberania da Nação, e com a Presidência do Conselho de Ministros, assim como com diversos Ministérios e Institutos Públicos. Também a Direção-Geral de Saúde reafirmou o seu compromisso, enquadrando a parceria no âmbito da sua estratégia para a promoção de uma alimentação saudável. Outras parcerias têm tido também uma enorme importância para EPAL como é o caso da ASAE – Autoridade para a Segurança Alimentar, da CGD – Caixa Geral de Depósitos, da APA - Agência Portuguesa do Ambiente e da Fundação Champalimaud.



Nos últimos anos também muitas universidades públicas e privadas se juntaram a esta iniciativa da EPAL, passando a mensagem da qualidade da água também a todos os alunos internacionais que vêm estudar a Lisboa. Recentemente lançámos também um programa pioneiro com a Restauração.



Muitos desafios se avizinham no horizonte e estamos certos de que a opção pela água da torneira, por ser ecológica, sustentável e acessível, nos permitirá ambicionar um futuro mais limpo para as gerações vindouras.