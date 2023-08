Douro Nobilis - River View, onde mora a elegância

O Douro Nobilis - River View é o novo projeto da REVITO, um condomínio privado que é sinónimo de elegância, classe, conforto e bem-estar. O projeto, da autoria do gabinete JÂ Arquitetura, da arquiteta Ângela Ferreira, tem uma localização especialmente atraente devido à proximidade da futura linha do metro Rubi que proporcionará uma ligação rápida e direta à cidade do Porto. Fica situado na rotunda da VL8 em Vila Nova de Gaia, na Zona Metropolitana do Porto.No Douro Nobilis – River View conjuga-se a forte energia citadina, com a calma e leveza das vistas sobre o rio Douro e a cidade do Porto, proporcionando a qualidade de vida que todos procuram. Este condomínio privado prima por uma arquitetura contemporânea exterior. Está dotado de 114 apartamentos, com uma elevada diversidade de tipologias, de T1 a T4.O ex-libris do edifício será a sua cobertura, composta por duas piscinas comuns, pista de atletismo, ginásio ao ar livre e zonas de lazer, que configura outra forma de vivenciar o espaço, diferente do que é vulgarmente experienciado. Alguns apartamentos dispõem de uma piscina privativa, também estas com vistas desafogadas sobre a cidade do Porto e rio Douro, para além de generosas varandas que atingem os 60m2, sendo que em alguns casos acrescem às varandas terraços com 150m2.É de salientar a fusão existente entre interior e o exterior, permitida pelas caixilharias minimalistas que conferem continuidade entre as divisões interiores e as extensas varandas. Apartamentos amplos, bastante iluminados e com fluidez, tiram o melhor partido da luz e da orientação solar do edifício. As áreas sociais, tais como cozinha, sala de jantar e sala de estar, foram pensadas de forma a poderem comunicar entre si, estando parcialmente abertas, obtendo assim um percurso intuitivo e natural. A destacar também o cuidado com o pormenor, facilmente percebido pelo requinte de soluções e materiais escolhidos.Os apartamentos dispõem de uma linha de eletrodomésticos DSN da SMEG, de uma solução de climatização com piso radiante da BAXI, porta de entrada Dierre, cerâmicos FLORIM, torneiras GROHE entre outros materiais e equipamentos de marcas de referência, tendo-se optado sempre por produtos e insígnias reconhecidas. O Douro Nobilis – River View é a resposta da REVITO a todos os que procuram distinção.