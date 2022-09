Fórum Ordens Profissionais da Ageas Seguros está de regresso

Vai ter lugar hoje, nos Montes Claros – Lisbon Secret Spot, a partir das 18 horas, a 4.ª Conferência – Fórum Ordens Profissionais, da Ageas Seguros, desta vez subordinada ao tema "Cyber Risk e os impactos na proteção da Sociedade".





Os três Fóruns das Ordens Profissionais realizados em 2021 foram um êxito, por isso, a Ageas Seguros vai prosseguir o seu objetivo de dar a conhecer de que forma os vários setores da sociedade estão a ser afetados pelo contexto macroeconómico atual, quais as oportunidades que têm pela frente e como se estão a adaptar aos desafios e novos riscos do quotidiano.





Mais uma vez, o evento apresenta um painel de excelência, com profissionais com um currículo impressionante. Entre as diversas personalidades do país que vão debater os desafios da segurança cibernética está o bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos.





Por sua vez Luís Sequeira vai representar a Ordem dos Economistas. Luís Sequeira é membro da Assembleia Representativa da Ordem dos Economistas e presidente da APCS (Associação Portuguesa de Consultores Seniores).





Fazem igualmente parte do painel Cristina Siza Vieira, CEO e VP executiva da Associação da Hotelaria de Portugal, Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, Ana Dias, CFO da Cofina, Pedro Ribeiro, CEO da Agile Information Security, e Vasco Amaral, presidente do Colégio Nacional Engenharia Informática.





Do lado da Ageas Seguros, vão estar hoje, nos Montes Claros, Gustavo Barreto, membro da Comissão Executiva Grupo Ageas Portugal, Fernando Santos, responsável das Ordens Profissionais do Grupo Ageas Portugal, Pedro António, membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal e Pedro Machado, Data Protection Officer do Grupo Ageas Portugal.





A moderação do evento estará a cargo de Camilo Lourenço, jornalista, comentador, fundador e apresentador de "A Cor do Dinheiro".





Conheça aqui o programa da 4.ª Conferência – Fórum Ordens Profissionais da Ageas Seguros.

