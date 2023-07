Grupo M.A. SILVA anuncia a sua campanha anual

O Grupo M.A.SILVA, fundado em 1972, por Manuel Alves da Silva, atual presidente, cresce continuamente há mais de 50 anos sobre os pilares que suportam a pesquisa, a inovação, a tecnologia e a sustentabilidade, concentrando-se na produção de rolhas de cortiça, naturais e técnicas.





Com o propósito de contribuir para a preservação e a evolução dos vinhos e espumantes desde 1972, o grupo conta com dois centros de matéria-prima, três unidades de produção nacionais e sete unidades de distribuição no mundo – EUA, Brasil, Chile, França, Espanha, China e outros agentes exclusivos, presentes em diferentes geografias onde se encontra a produção vinícola.





Ao longo dos últimos 50 anos, a proximidade, o conhecimento e a exigência do seu fundador têm passado de geração em geração, até à presente direção. "É o nome que temos no mundo que quero preservar como património futuro da empresa", relembra José Silva, CEO da M.A.SILVA.





Com uma produção 100% verticalizada, desde o descortiçamento até à entrega ao cliente, José Silva enfatiza o investimento contínuo do grupo e destaca o mais recente centro de matéria-prima, consequência da nova campanha de cortiça: "Conseguimos 700.000 arrobas, algo comparável a 10.500.000 quilos, para assegurar e reforçar continuamente a nossa capacidade de entrega, sempre alinhada com as expectativas dos clientes."





Um império tecnológico

Tudo começa no coração do Alentejo, com a exigência e o rigor na seleção da cortiça. A M.A.SILVA é uma empresa assegurada por uma equipa profissional, com larga experiência no setor. Em 2022, a empresa contou com cerca de 400 colaboradores no mundo inteiro, responsáveis pelo manuseamento diário da melhor cortiça que existe, numa atividade de qualidade de controlo, estabilização e seleção que tem lugar em instalações de última geração, com cerca de 105.000 m2.





José Silva destacou ainda "a venda de mais de 700 milhões de rolhas de cortiça, em 2022, 12 milhões das quais processadas no ONEBYONE para uma análise individual e 90% de exportações para mais de 40 países produtores de vinho, num total de mais de 8.000 clientes, nos quatro cantos do mundo".





Para estes números tem contribuído o império tecnológico do grupo, que, em 1995, conseguiu a primeira elevação qualitativa, ao obter a norma ISO9001, e, posteriormente, foi distinguida como a primeira empresa do setor a obter a ISO22000.





Com uma supremacia tecnológica inigualável em 2016, com a ONEBYONE, perita na análise individual para deteção de TCA, SARA ADVANCED, dedicada à uniformização sensorial e, anteriormente, em 2003, com a DYNAVOX, destacada como a melhor tecnologia de esterilização de matéria-prima do setor, o grupo tem assumido o posicionamento de líder tecnológico.





Com um investimento superior a 15 milhões de euros em tecnologias de ponta, especificamente na NEOTECH, em destaque desde 2020, o Grupo M.A.SILVA assume uma solidez financeira consistente, trazendo às rolhas técnicas uma qualidade ímpar, com um toque de cortiça natural e diferenciada, além de uma produção rastreável, com a garantia de rolhas de cortiça sem TCA.





Explique-se que o supracitado TCA é um composto químico presente na natureza e pode ser encontrado na madeira, vinho, água, solo, frutas e legumes e cortiça. É um produto exógeno ao vinho, à madeira e à rolha de cortiça, mas se estiver presente na atmosfera e entrar em contacto com as barricas, as rolhas de cortiça ou mesmo o vinho, é facilmente absorvido. O TCA pode formar-se em alguns desses produtos, desde que estejam contaminados com clorofenóis, os principais precursores do TCA. Para a formação de clorofenóis é necessário que uma substância que contenha fenol entre em contacto com uma fonte de cloro. Se, por exemplo, se lavar uma rolha de cortiça com cloro, potencia-se o eventual aparecimento de clorofenóis.





A empresa está focada em atingir a marca histórica de produção de 1.000 milhões de unidades de rolhas de cortiça. "Nunca nos sentimos a contribuir tanto para a sustentabilidade do nosso modelo de negócio, para o bem-estar das nossas equipas e com um contributo social e ambiental tão extraordinário, que transforma um produto natural com impacto carbónico negativo", revela José Silva, prosseguindo. "É o nosso compromisso com as gerações presentes e futuras, para o desenvolvimento da nossa sociedade e de um mundo melhor."







Comprometidos com a sustentabilidade

A M.A.SILVA é também sinónimo de compromisso com a sustentabilidade. As rolhas M.A.SILVA têm origem na cortiça 100% natural, 100% reutilizável, 100% reciclável – o realce à floresta de montado de sobro e ao seu peso no planeta reforça a missão do grupo.





Os sobreiros correspondem a 2.2 Mha da área total da bacia do Mediterrâneo e permitem a absorção de 14 milhões de toneladas de CO2, anualmente. Em Portugal, cerca de 500 Mha detêm certificação FSC, ao representar um autêntico hotspot de biodiversidade, que assegura 37 mamíferos, 160 aves e 135 plantas por km2. Em termos sociais, são cruciais no combate à desertificação e na valorização das zonas rurais e dos devidos salários agrícolas.





O processo de produção responsável da M.A.SILVA tem determinado uma pegada de carbono negativa, no que diz respeito à produção de rolhas de cortiça em nome próprio, distinção avaliada pela KPMG, cujo modelo de cálculo é efetuado com a ferramenta Footprint Expert, baseado nas vertentes Montado (contabilização do sequestro de carbono resultante do montado), Transporte (uso de transportes movidos a combustão), Energia (utilização de energia nos centros de produção) e Materiais (produção e transporte de materiais químicos), numa abordagem da perspetiva cradle-to-gate (extração da matéria-prima, tratamento, produção e acabamento).





Por fim, os resultados apontam para a realidade de uma rolha de cortiça poder anular a pegada de carbono de uma garrafa de vinho, enquanto produto de packaging (Espumante – 589.2 g; Natural – 267.7 g; Micro Aglomerado – 323.3 g).





"Nunca nos sentimos a contribuir tanto para a sustentabilidade do nosso modelo de negócio, para o bem-estar das nossas equipas e com um contributo social e ambiental tão extraordinário, que transforma um produto natural com impacto carbónico negativo." José Silva, CEO da M.A. SILVA

O grupo é um dos poucos totalmente independentes na transformação de cortiça e cresce de forma sólida, com a certeza de contribuir, naturalmente, para a evolução exponencial do setor corticeiro. Com um portefólio de rolhas de cortiça cada vez mais distintas e variadas, a M.A.SILVA existe pelo melhor e, é por isso, Naturally Better, preservando, naturalmente, a vedação e a evolução dos vinhos e espumantes, de geração em geração, de tecnologia em tecnologia, de rolha em rolha.





A M.A. SILVA em números:





400 colaboradores





700 milhões de rolhas de cortiça vendidas em 2022





12 milhões de rolhas processadas na tecnologia ONEBYONE e 90% de exportações para mais de 40 países produtores de vinho





8 mil clientes





15 milhões de euros investidos em tecnologias de ponta