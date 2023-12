Ideias e projetos que desenvolvem o interior do país

As candidaturas do Promove 2024 estão abertas. O Promove, que vai para a sua 6ª edição, é um programa que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável em regiões do interior do país. Este programa, promovido pela Fundação "la Caixa", em colaboração com o BPI e em parceria com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), apoia projetos-piloto e ideias em diferentes domínios temáticos. São eles:

– Prevenção de riscos naturais e reforço das capacidades de adaptação às alterações climáticas e gestão eficiente dos recursos, nomeadamente em ecossistemas transfronteiriços;

– Criação ou consolidação de novos polos de especialização que contribuam para atrair recursos humanos qualificados para a região e com potencial para presença nos mercados externos;

– Valorização do capital simbólico e da capacidade de reconhecimento internacional no que se refere ao valor ambiental, paisagístico e patrimonial dos territórios, contribuindo para a atração de turistas e novos residentes.

O Promove apoia igualmente projetos I&D mobilizadores nos domínios temáticos de:

– Desenvolvimento, promoção e valorização de novas culturas e produtos naturais para o mercado nacional e internacional;

– Águas termais como recurso natural e com aplicações terapêuticas;

– Parques e reservas naturais, assim como espaços naturais de relevância ambiental;

– Estudos sobre riscos biológicos.

Quem se pode candidatar?

O concurso deste ano apoia três tipos de iniciativas: projetos-piloto inovadores; ideias com potencial para se tornarem projetos-piloto inovadores; e projetos de I&D mobilizadores.

As candidaturas ao concurso de projetos-pilotos inovadores devem ser lideradas por empresas privadas sob as formas jurídicas de sociedade anónima, sociedade por quotas ou sociedade limitada unipessoal, entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional ou outras entidades privadas sem fins lucrativos, individualmente ou em regime de consórcio. Nos consórcios, as candidaturas podem incluir entidades da administração central e local e do setor público empresarial e grupos informais que atuam para o bem comum, mas não estão registados formalmente.

Quanto às candidaturas de ideias com potencial para se tornarem projetos-pilotos inovadores, devem ser lideradas e constituídas por estudantes do ensino superior que, aquando da apresentação da candidatura, estejam inscritos nos ciclos de licenciatura, mestrado ou doutoramento em universidades e institutos politécnicos localizados nas áreas geográficas elegíveis ao concurso. Cada candidatura deve ter como mentor um(a) docente ou investigador(a) e cada equipa deve ser constituída por dois a cinco elementos.

Já as candidaturas ao concurso de projetos de I&D mobilizadores devem ser lideradas por unidades de I&D que tenham tido a classificação de Muito Bom ou Excelente na mais recente avaliação por parte da FCT. Em caso de consórcios, as candidaturas podem também incluir entidades da administração central e local e do setor público empresarial e empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.

As áreas geográficas do Promove

O programa Promove – O Futuro do Interior 2024 está aberto a entidades que pretendam desenvolver projetos apoiados localizados nas áreas geográficas seguintes:

– Norte: municípios das NUTS III Alto Tâmega, Terras de Trás-os-Montes e Douro;

– Centro: municípios das NUTS III Beiras e Serra da Estrela, e Beira Baixa;

– Sul: municípios das NUTS III Alto Alentejo, Alentejo Central e Baixo Alentejo e ainda municípios de Alcoutim, Castro Marim e Monchique, bem como as freguesias de São Marques da Serra do município de Silves, Alte, Ameixial, Salir e Querença/Benfim/Tôr do município de Loulé, e Cachopo e Santa Catarina de Fonte do Bispo do município de Tavira, da NUTS III Algarve.



Assim foi em 2023

Refira-se que na edição do ano passado o programa Promove – O Futuro do Interior concedeu apoios a fundo perdido de mais de 4,2 milhões de euros a um total de 24 projetos e nove ideias destinadas a impulsionar o desenvolvimento sustentável de regiões do interior de Portugal.

Da lista dos vencedores fazem parte nove projetos de Investigação e Desenvolvimento (I&D) mobilizadores, 15 projetos-piloto e nove ideias inovadoras. Os projetos apoiados repartem-se entre as regiões do Interior norte (12), Centro (6), Alentejo (5), e Sul (1) do país. Na vertente de ideias, dirigida a estudantes do ensino superior, as regiões Norte e Centro registam, cada uma, quatro das equipas selecionadas, e o Alentejo uma equipa.

Para saber tudo sobre o Promove aceda aqui



Programa Promove em números

33 projetos e ideias receberam o apoio do programa no ano passado





4,2 milhões de euros, a fundo perdido, foram investidos para valorizar o interior do país em 2023





70 projetos e 31 ideias inovadoras já foram apoiadas pelo programa Promove nas cinco edições anteriores





11,8 milhões de euros foi o valor do apoio que foi dado desde 2018, aquando da primeira edição





3,7 milhões de euros, do montante de 11,8 milhões de euros, foram assegurados pela FCT ao abrigo de um acordo de financiamento conjunto – matching funds –, através do qual, desde 2021, a FCT iguala a contribuição da Fundação "la Caixa"