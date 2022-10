iServices inaugura a 40.ª loja em Portugal

A iServices abriu portas no UBBO Shopping, Amadora, no passado dia 23 de setembro, inaugurando o seu quadragésimo espaço em Portugal. A nova loja conta com uma equipa de técnicos especializados que garantem a reparação imediata de iPhones, MacBooks, Samsung, Xiaomi, Huawei, OnePlus, entre outras marcas, assegurando igualmente uma ampla oferta de MacBooks, iPads, Apple Watches e iPhones recondicionados, assim como uma vasta gama de acessórios e gadgets de marca própria – uma aposta que tem sido feita no sentido de servir o público português com produtos inovadores.

"A abertura de novas lojas faz parte da nossa estratégia para alargarmos, cada vez mais, a nossa presença física em todo o território nacional. A abertura da 17.ª loja na região da Grande Lisboa confirma o nosso compromisso de proximidade para com todos os clientes. Queremos estar cada vez mais perto dos consumidores, disponibilizando o nosso serviço premium de reparação multimarca", explica Bruno Borges, CEO da iServices.

A estratégia de expansão da iServices, fundada em 2011, viu, já este ano, o seu primeiro episódio de internacionalização física em maio, com a nova loja nas Canárias, Espanha. A experiência além-fronteiras da iServices, no entanto, conta com alguns anos, dado que a venda em canais como a Amazon, Boulanger, Backmarket e Worten tem permitido à insígnia a presença em cerca de uma dezena de países por toda a Europa, como França, Itália ou Alemanha, para dar apenas alguns exemplos.

"Na iServices, temos uma estratégia de internacionalização bastante ambiciosa e acreditamos que a abertura da loja em Tenerife é apenas o início de um grande capítulo no nosso crescimento enquanto referência europeia", afirma Bruno Borges.

Economia circular como filosofia de negócio

O contributo para o impacto positivo no planeta tem sido uma outra preocupação da empresa. Um bom exemplo desse objetivo é oferta de recondicionados Apple, que tem sido um sucesso de vendas e um excelente argumento a favor do meio ambiente.

"Na iServices, defendemos que é urgente alterar os hábitos de consumo, incentivando a uma utilização sustentável e reutilização de todos os equipamentos eletrónicos. Estamos focados em contribuir, verdadeiramente, para uma economia circular na tecnologia", afiança o responsável da marca, prosseguindo: "Além dos serviços de reparação, a venda de equipamentos recondicionados constitui uma alternativa ecológica, prevenindo a compra de novos equipamentos, diminuindo a pegada ecológica e os resíduos elétricos e eletrónicos. A decisão de venda de recondicionados não se prende tanto por se tratar de uma tendência de mercado, mas antes um compromisso em tornar a iServices um agente de impacto ambiental e social positivo."







Uma nova aposta, rumo à circulação verde

A iServices começou a apostar este ano na área dedicada aos veículos elétricos. Deste modo, é possível encontrar à venda na loja online da empresa carregadores para carros elétricos. Trata-se de um cabo resistente, com extensão de cinco metros, compatível com uma larga lista de veículos. Além disso, por se tratar de um cabo com fichas universais de Tipo 2, este produto está preparado para qualquer estação de carregamento na Europa.

A empresa prepara-se também para lançar uma Wallbox, dedicada aos condutores que pretendem ter uma estação de carregamento para o seu automóvel em casa. Segundo Bruno Borges, a aposta neste setor "vai ao encontro da filosofia de economia circular e preservação ambiental da iServices".

Refira-se que a iServices é líder de mercado na reparação de telemóveis, computadores, tablets e Apple Watches com presença de norte a sul do país, incluindo ilhas. Todas as lojas contam com uma equipa de técnicos especializados, disponíveis para reparar imediatamente qualquer tipo de avaria, evitando ciclos de espera de várias semanas.