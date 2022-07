KSB aposta no bem-estar dos seus colaboradores

Os Recursos Humanos (RH) têm cada vez mais importância nas empresas. As organizações que apostam nas boas práticas de gestão, criando um ambiente de trabalho saudável e com qualidade para os seus colaboradores, têm mais possibilidade de aumentar a produtividade e tornar o negócio mais rentável. Os RH são, por isso, fundamentais no tecido empresarial atual, tendo ganho ainda mais relevância durante pandemia. A KSB sabe-o e em abril, maio e junho de 2020, em plena pandemia, contratou novos colaboradores, investiu 100 mil euros num novo sistema informático e criou uma loja online, por forma a minimizar ao máximo o impacto da pandemia.





Paralelamente, o local de trabalho na KSB "mudou para 100% em teletrabalho, incluindo a utilização de ferramentas digitais para manter a coesão da equipa". "Penso ter resultado muito bem, pois a performance da empresa manteve-se em níveis pré-pandemia", assegura João Leite, diretor-geral da KSB.





Hoje, boa parte das mudanças implementadas por força das circunstâncias mantêm-se na empresa, indo ao encontro das grandes tendências que há na gestão de carreiras e RH. "Fizemos muitas mudanças, ao nível do local de trabalho. Estamos definitivamente em trabalho híbrido. Segunda e terça-feira todos no escritório, para manter a ligação física, na nossa opinião essencial ao espírito de equipa". De quarta a sexta-feira em teletrabalho facultativo.





Nas atividades de team building, para compensar o teletrabalho, temos, por exemplo, o nosso campeonato de matraquilhos, e não só."





Questionado sobre que outras medidas têm tomado os RH da KSB no sentido do bem-estar dos seus colaboradores, João Leite responde "horário flexível, saldo de horas, autonomia na troca de férias e faltas, reuniões gerais da empresa mensais via Zoom, reuniões mensais de responsáveis de departamento, almoço bimensal de empresa, 2 dias de empresa de 2 em 2 meses, fim de semana da empresa anual, lanche de aniversário, lanche ou almoço e prenda por aniversário de trabalho, entre outras". Tudo com o objetivo de "aumentar a autonomia dos colaboradores, ter mais feedback, melhorar a coordenação e visão geral da empresa e manter o bom espírito de equipa".





O bem-estar dos colaboradores da KSB é importante para João Leite que os caracteriza como "empenhados, profissionais, bem formados, positivos e com espírito de equipa".





Fornecedora de várias obras icónicas

A KSB está muito ativa em Portugal, estando ligada a diversas obras. A empresa equipou a megatorre de Picoas, de 17 andares, com produtos hidráulicos e AVAC, forneceu 41 bombas ao novo resort de 5 estrelas, W Algarve, na Praia da Galé, em Albufeira, entregou 80 bombas para a Infinity Tower, a nova torre de 26 andares em Lisboa, para dar apenas alguns exemplos de algumas obras recentes que contam com os seus produtos.





Saindo dos projetos em que a KSB está envolvida, uma nota importante para o facto de a empresa ter atingido a "paridade de género numa área de negócio na qual isso não é comum".





Cinco décadas a fazer história em Portugal

A KSB Bombas e Válvulas SA é a filial portuguesa do Grupo KSB, um grupo empresarial com sede na Alemanha, que fabrica e vende bombas centrífugas (mais conhecidas como bombas de água, apesar de a KSB as fabricar para qualquer tipo de fluido) e válvulas industriais.





A KSB está em Portugal desde 1972, sendo um dos líderes de mercado, quer a nível nacional quer mundial, nos segmentos indústria, ambiente e energia, bem como cada vez mais relevante nos edifícios, estando presente em várias obras e clientes de referência em Portugal, como o Alqueva, Águas de Portugal, centrais térmicas, Petrogal, Sonae, hotéis, hospitais, para dar apenas alguns exemplos.





Um campeonato de matraquilhos que é um sucesso

De dois em dois meses, na primeira segunda e terça-feira do mês, o escritório da KSB enche-se de animação, gritos de entusiasmo e gargalhadas graças ao "Campeonato de Matraquilhos KSB".





O "Campeonato de Matraquilhos KSB" foi implementado há seis meses e tem lugar quando os colegas de todas as zonas do país se deslocam à sede da empresa, em Sintra, e toda a equipa tem a oportunidade de trabalhar fisicamente junta.

A principal regra é que os jogos só podem ocorrer durante as horas de expediente, pois é importante transmitir uma mensagem clara: momentos de descontração e brincadeira no trabalho para fortalecer as relações pessoais entre os colaboradores, promover o espírito de equipa, a boa-disposição e um ambiente criativo são indispensáveis a uma empresa de sucesso, rentável e em crescimento, com colaboradores e clientes satisfeitos.