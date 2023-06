KSB com energia 100% renovável

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Desde setembro de 2022 que toda a eletricidade consumida na sede da KSB em Albarraque, Sintra, é 100% de origem renovável, tendo no quarto trimestre de 2022 (período com os últimos dados disponíveis) sido 77% eólica e 23% hídrica, ambas formas de produção consideradas ecológicas e amigas do ambiente.

Esta mudança resultou de um acordo com o fornecedor de energia Iberdrola, que garante o fornecimento de eletricidade 100% produzida em origens renováveis. Como anteriormente a KSB tinha outro fornecedor de energia maioritariamente de origem fóssil, esta mudança significa uma redução considerável e uma contribuição relevante de cerca de dez toneladas na emissão anual de CO2.

A alteração de fornecedor implicou um aumento de 67% no custo de eletricidade, que a empresa decidiu aceitar como parte do seu esforço de participação na sustentabilidade do nosso planeta.

De acordo com João Leite, diretor-geral da KSB há 34 anos, "este investimento em energia 100% renovável não só é mais uma forma direta de ajudarmos o nosso planeta, mas também é uma forma indireta de o fazermos, ao sermos mais uma empresa a pressionar os fornecedores de eletricidade a darem prioridade e procurarem mais energias de origens renováveis!".

Ambiente também é prioridade para o grupo

Também ao nível do grupo, a KSB tem uma visão global da sua responsabilidade ambiental: não só na proteção do ambiente durante o fabrico dos seus equipamentos, mas também na minimização da pegada ecológica produzida pelos seus produtos e serviços, durante toda a sua vida útil.

Para minimizar o seu impacto ambiental, a KSB garante que os seus processos produtivos minimizam o consumo de energia e materiais, através da aquisição das máquinas mais eficientes, da constante análise da redução do desperdício e da contínua melhoria dos seus processos.

Além disso, sempre que a KSB desenvolve um novo produto, considera e dá máxima prioridade à sua eficiência energética, à durabilidade da sua vida útil e à possibilidade de reciclar os produtos após a sua vida útil.

Por outro lado, todas as fábricas da KSB no mundo inteiro – mais de 30 – são certificadas com a norma ambiental ISO 14001, a qual se foca na implementação proativa de medidas de proteção ambiental.

João Leite acrescenta que, "em 2022, 50% do consumo energético global da KSB recorria a fontes renováveis, valor que está sempre a aumentar". "Através das diversas medidas, em 2022 a KSB conseguiu reduzir as suas emissões de CO2 em 21% (17 mil toneladas CO2), face a 2018, tendo como objetivo uma redução de 30% até 2025", explica.

Qualidade alemã e fabrico em Portugal

A KSB é um fabricante de bombas centrífugas e válvulas, com sede na Alemanha e filiais próprias em mais de 100 países, incluindo a KSB, Bombas e Válvulas, SA, com sede em Sintra e delegação no Porto. Filial, registe-se, que celebrou 50 anos em 2022.

A empresa foi fundada em 1871 por Klein, Shazlin e Becker, cujos descendentes ainda gerem esta organização familiar, tendo celebrado 150 anos em 2021. É um dos fabricantes de bombas e válvulas mais antigo do mundo, o que garante enorme experiência acumulada e uma estabilidade e longevidade que deixam os seus clientes confiantes.

Apesar de não ter nenhuma fábrica própria em Portugal, o Grupo KSB compra cerca de quatro milhões de euros por ano a empresas portuguesas, fabricantes de componentes para os seus equipamentos, como a Duritcast (Águeda) e Arsopi (Vale de Cambra), as quais empregam cerca de 500 colaboradores.

Presente nas maiores indústrias e centro de decisão em Portugal

Os produtos da KSB estão presentes em praticamente todas as grandes indústrias do nosso país (EDP, Galp, Sonae, Autoeuropa, Repsol, e não só), em diversas empresas de abastecimento de água e tratamento de esgotos (Grupo Águas de Portugal e municípios) e em muitos edifícios de referência (hospitais, centros comerciais, hotéis).

Segundo João Leite, "a KSB é o único fabricante de bombas centrífugas de nível internacional com assistência técnica própria e com centro de decisão em Portugal, o que permite responder aos clientes com maior rapidez e flexibilidade, adaptando-se rapidamente às necessidades do mercado".