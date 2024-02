"KSB fornece bombas para drenar barragens"

A KSB é uma empresa familiar com 153 anos e um dos fabricantes de bombas centrífugas e válvulas mais antigos do mundo. A empresa tem sede na Alemanha e filiais próprias em mais de 100 países, incluindo a KSB, Bombas e Válvulas, SA, com sede em Sintra, há 50 anos, e delegação no Porto.

Gonçalo Garcia, licenciado em Engenharia pela Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar, está há três anos na KSB, onde é o responsável do departamento de Indústria e Energia da KSB em Portugal. Mas conta já com 15 anos de experiência na área.

Recentemente, o departamento de Indústria e Energia da KSB recebeu algumas encomendas relevantes. Nesse contexto, entrevistámos Gonçalo Garcia.





Quem são os principais clientes da KSB na indústria?

A KSB está presente em praticamente todas as grandes empresas do nosso país, como a Navigator, a EDP, a Hovione, a Galp, a Repsol, a Sonae, entre muitas outras, por ser uma das marcas mais prestigiadas, com provas dadas e muitas referências, quer em termos da qualidade e eficiência dos seus produtos, quer na capacidade de dar resposta às exigências de assistência técnica destas grandes indústrias.

A presença da KSB nessas empresas é relevante. Não só em termos de quantidade de bombas, mas também em termos da dimensão e da importância das suas bombas para o processo de fabrico ou produção destas indústrias.

Um exemplo são as bombas de alimentação de água às caldeiras de vapor, as bombas de maior dimensão e impacto para estas indústrias, pois as caldeiras geram vapor e energia essenciais para o seu processo produtivo.

Em que outros mercados está a KSB presente em Portugal, além da indústria e energia?

A KSB também está presente – e tem uma posição muito relevante – nos mercados do ambiente e dos edifícios. Exemplos de aplicações no ambiente são bombas para abastecimento e saneamento público e bombas para sistemas de irrigação, sendo o Alqueva a principal referência nesta área.

Exemplos de aplicações nos edifícios são bombas para elevação de água de abastecimento, bombas para aquecimento e ar condicionado e centrais de combate a incêndios em hotéis, condomínios, centros de logística, hospitais e centros comerciais.

Como a KSB tem um grande foco nas suas competências técnicas e na qualidade e eficiência dos seus produtos, tem mais recetividade e presença em clientes que valorizam esses aspetos, em detrimento de fabricantes de origem asiática, cujo foco é o preço.





Quais os principais fornecimentos que a KSB realizou na indústria e energia nos últimos anos, e porquê?

Um novo "nicho" de mercado, no qual começámos recentemente a ter sucesso com várias encomendas de valor relevante (cerca de 200 mil euros cada), são as bombas para poços de drenagem de barragens, que estão a ser objeto de um profundo trabalho de substituição, devido ao fim da vida útil das bombas existentes.

Estas bombas são tecnicamente exigentes. É que o veio que liga a bomba ao motor está na vertical, tem um grande comprimento e é composto por vários troços, o que torna a sua montagem complexa e obriga a tolerâncias extremamente baixas.

Além da elevada exigência técnica dos equipamentos e do apoio técnico na seleção e montagem dos mesmos, outra importante razão para a opção pela KSB foi a sua maior rapidez de resposta, quer nos esclarecimentos técnicos, quer no fornecimento das peças de substituição.

E outros fornecimentos relevantes...

... outros fornecimentos relevantes nos últimos anos foram várias grandes bombas de alimentação de caldeiras na indústria do papel e um conjunto de mais de 20 bombas para trasfega de combustíveis num importante centro de logística deste produto.

De realçar a fundamental importância da minha colega de departamento, Sandrina Pereira, responsável pela zona norte, cujas competências técnicas, padrões de excelência e responsabilidade têm sido essenciais para a satisfação dos clientes e obtenção dos bons resultados. Sem esquecer também a imprescindível contribuição da restante equipa KSB: do departamento de Assistência Técnica, do departamento Administrativo e dos colegas do Ambiente e Edifícios, com os seus conselhos e experiência técnica, todos indispensáveis para a satisfação dos clientes e bons resultados do departamento de Indústria e Energia.



Qual a sua opinião sobre a evolução do mercado da indústria para este ano?

Na minha opinião, o mercado da indústria em 2024 vai manter-se ao nível de 2023, que foi bom, pois estamos a começar bem o ano e continuamos a receber um bom volume de consultas, devido à implementação dos fundos do PRR, que finalmente parecem estar no terreno, e apesar do abrandamento da nossa economia, consequência da conjuntura económica na Europa e no mundo (guerra na Ucrânia, aumento da inflação, aumento das taxas de juro).



Em jeito de balanço, as nossas expectativas para o nosso mercado para 2024 são positivas.