KSB fornece bombas para maior caldeira de Portugal

A KSB forneceu recentemente duas bombas de muito alta pressão a uma importante indústria papeleira portuguesa, onde serão integradas numa nova caldeira de vapor a gás natural e hidrogénio. A aquisição deste novo equipamento, com a maior potência construída em Portugal para uma caldeira transportável (produzida nas instalações do fabricante e posteriormente transportada e instalada na indústria, numa operação logística complexa), está integrada na estratégia de descarbonização desta indústria, que prevê a substituição do fuel por gás. O objetivo? Antecipar o prazo para atingir a neutralidade carbónica e aumentar a sua eficiência energética.



As duas bombas foram encomendadas à KSB pela sua experiência e por ser uma referência na área. "A KSB é dos fabricantes mais conceituados e experientes na construção deste tipo de bombas. E o facto de conseguirmos ter uma oferta competitiva e boas experiências anteriores com o nosso cliente, um fabricante de caldeiras de renome especializado nesta área, permitiu-nos garantir esta encomenda", explica Sandrina Pereira, engenheira de vendas do Departamento de Indústria & Energia da KSB e responsável pela encomenda destes dois equipamentos. E prossegue: "Quer o nosso cliente direto, o fabricante, quer o cliente final, a indústria papeleira, têm um enorme know-how, procuram qualidade e rentabilizar recursos ao máximo, sendo muito exigentes com os seus fornecedores."

Pelo exposto – sublinha Sandrina Pereira –, "é prestigiante ver que a KSB é, de facto, um fabricante que vai ao encontro deste tipo de expectativas".

Assistência técnica é um fator decisivo

Outro fator decisivo na escolha da KSB para este investimento, quer por parte do fabricante, quer por parte da indústria, foi o facto de a KSB ter assistência técnica própria, rápida, com experiência de mais de 20 anos e formação regular em fábrica. A KSB acredita que esta é a melhor forma de garantir o elevado nível técnico dos seus mecânicos, a autonomia e a rapidez de intervenção da empresa. É também assim que assegura uma elevada qualidade e eficiência nos recursos humanos e nos processos de trabalho, aspetos fundamentais para a prestação de um serviço de excelência, quer em termos técnicos, quer económicos, aos seus clientes.

Este é mais um exemplo do envolvimento da KSB em projetos que priorizam a melhoria do ambiente, contribuindo com apoio técnico e produtos que maximizam a eficiência energética e minimizam os custos de manutenção.

Objetivo: neutralidade carbónica

A construção desta nova caldeira, do tipo Aquotubular, integralmente refrigerada, debitando 57 T/h de vapor sobreaquecido a 64 bar e 460 °C, tem como principais objetivos reduzir as emissões de dióxido de carbono, através da troca de combustíveis, e elevar a eficiência energética da instalação, diminuindo duplamente o seu impacto ambiental.

Explique-se que as bombas fornecidas pela KSB são de muito alta pressão, do modelo HGM 3/8, com motor de 250 kW, e irão fornecer à caldeira, cada uma, 80 m3/h de água sobreaquecida a uma pressão de 70 bar. Além de aplicadas em alimentação de caldeiras, este modelo de bomba pode ser utilizado na bombagem de água fria e de condensados.

A gama HGM pode atingir até 140 bar de pressão e 274 m3/h de caudal e as suas principais vantagens são: fácil montagem; baixos valores de aspiração mínima requerida; e flexibilidade de adaptação às necessidades do cliente, além de elevada eficiência energética e fiabilidade.





Um gigante na sua área

A KSB é um fabricante de bombas de água (e de todo o tipo de fluidos) e válvulas industriais, com sede na Alemanha e fábricas em todos os continentes. Tem um volume de negócios de cerca de 2,3 mil milhões de euros e 15 mil colaboradores em todo o mundo, que em 2021 fez 150 anos de existência. Em termos de volume de negócios, o Grupo KSB tem uma dimensão equiparada às dez maiores empresas portuguesas.





Em Portugal, a KSB já está presente há 50 anos, tem um volume de negócios de cerca de seis milhões de euros e 20 colaboradores e marca presença em todos os segmentos de mercado – edifícios, ambiente, indústria e energia. O Grupo KSB fabrica cerca de quatro milhões de euros em Portugal, através das compras que faz a empresas nacionais.