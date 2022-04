Lamego acolhe exportador de vinho do Porto de referência

Naturais de Lamego, os irmãos Rita e Pedro vão em breve regressar onde foram felizes na infância e juventude, uma vez que é nesta localidade que vai funcionar a nova sede da empresa familiar Martha’s Wines & Spirits, tudo indica já a partir de julho. Pedro Marta explica que a decisão de mudar a sede para o concelho de Lamego foi natural, pois as instalações atuais já não conseguem acompanhar o crescimento da empresa.

“Havia a necessidade de um espaço mais amplo e moderno, que permitisse continuar o crescimento orgânico evidenciado nos últimos anos e, simultaneamente, abraçar novas oportunidades dentro do mundo vinícola. O espaço encontrado em Lamego, na Quinta de São João, é ideal para nós. Tem a área necessária, a cidade tem a mão de obra capacitada e recursos humanos de qualidade elevada e os acessos rodoviários são muito bons”, afirma Pedro.

O processo de mudança traz sempre desafios

A nova sede da Martha’s Wines & Spirits já devia estar a laborar, mas as instalações da nova propriedade arderam por completo, um mês após terem sido adquiridas, obrigando a mudar todo o plano. Foi preciso um novo projeto, feito de origem, obter novas licenças e lidar com toda a burocracia típica de um projeto como este. Para Pedro, tem havido um esforço titânico por parte da empresa, de todo o staff, dos parceiros e stakeholders. É um investimento grande. É um processo muito moroso junto do município e de todas as entidades envolvidas, incluindo a Direção Regional da Cultura do Norte.

Pedro confessa a pressão acrescida para todos os envolvidos, já que o projeto ronda os 15 milhões de euros entre custos diretos, investimentos de longo prazo, compromissos e contratos no presente e para futuro próximo.

A nova sede, mais ampla e moderna, fica localizada na Quinta de São João, Lamego

Postos de trabalho criados com “gente da terra”

O responsável da Martha’s Wines & Spirits reforça que “desde o incêndio, tudo se tornou mais complicado e moroso”. Todavia, salienta que o sucesso de Martha’s no passado teve por base a resiliência e a qualidade das equipas que “são de altíssimo nível”. Segundo os dois irmãos, houve um grande esforço para que, em colaboração com o gabinete de arquitetura e engenharia DARQE, se maximizasse o enquadramento arquitetónico e paisagístico, ao mesmo tempo que se projetou um espaço que reunisse as condições ideais de trabalho e que fosse também visualmente atrativo.

Contrataram para a edificação do novo espaço a renomeada empresa SPRAL, que são profissionais especialistas em pré-fabricados de betão. A licença para fundações foi concedida em novembro de 2021 e a licença de construção em fevereiro de 2022, data em que iniciaram a montagem dos pré-fabricados.

O processo atrasou-se quase um ano, mas o objetivo é terminar em julho, de modo a estar a postos para a vindima de 2022, contando já com os novos postos de trabalho criados, com “gente da terra” e com tudo oleado para poderem operar em pleno. E também a tempo do cumprimento dos contratos e dos compromissos assumidos após a aquisição do terreno, fazem questão de salientar os dois irmãos.

Um incêndio no início do ano neste edifício obrigou os responsáveis da Martha’s Wines & Spirits a fazer um novo projeto

O que esperar do novo Centro Martha’s em Lamego?

Rita, a responsável pela Exportação e Marketing da empresa, refere que o objetivo é serem diferenciadores e atrativo a todos. “Desejamos ser uma lufada de ar fresco em Lamego, trazer pessoas novas para a cidade e para o concelho”. Dar a conhecer tudo o que a “sua” cidade representa para eles.

A nível empresarial, a nova adega e centro de produção Martha’s tem como missão potencializar o negócio atual para um patamar superior a nível nacional e internacional, e “dar asas” a novos projetos que até agora a logística das instalações atuais não permitia. Projetos vitivinícolas, mas também projetos direcionados para o turismo. Segundo Rita, para isso estão a ser ultimadas parcerias inovadoras com vista a uma nova atração para turistas e a inclusão da adega na Rota de Vinhos do Douro e do Porto, Rota da Estrada Nacional 2, entre outras.

Explique-se que Rita e Pedro provêm de uma família duriense, com produção de uvas, vinhos e destilados há pelo menos seis gerações. Os dois irmãos têm experiência nacional, mas também internacional, a trabalhar entre Portugal e os quatro cantos do mundo, onde a Martha’s Wines & Spirits conquistou um sucesso relevante na última década.

De facto, a empresa já exporta para 28 países. Porém, para continuar a crescer, os dois irmãos querem poder receber também todos os que os querem visitar e conhecer assuas origens. E para isso, é necessário ter um espaço e uma organização adequados. Rita já recebia anualmente os seus importadores e centrava as visitas nas vinhas sempre que possível, mas existem oportunidades na área do turismo, quer para Martha’s quer para Lamego.

Na nova adega está projetada uma sala de provas única, uma loja dedicada à receção de turistas e um espaço para eventos. Estão também agendadas colaborações que vão trazer um elevado número de pessoas a Lamego, que de outra forma não viriam, e isso é positivo tanto para Martha’s como também para a cidade, o comércio e a cultura locais.

Pedro Marta conclui: “Aqui sentimo-nos em casa e gostaríamos que este fosse um espaço de orgulho para todos os lamecenses, assim como um local de lazer para todos os que nos visitarem, quer sejam turistas, quer sejam locais.”