Matosinhos procura novos investimentos

Matosinhos quer estar na linha da frente da atração de investimento e de talento. Para Marta Pontes, vereadora da Câmara Municipal de Matosinhos, com o pelouro das atividades económicas, "é do balanço entre a capacidade de atrair e reter pessoas talentosas e de criar condições convidativas para os investidores que se consegue libertar todo o potencial que o concelho e a região têm para oferecer".





A recente experiência da Frente Atlântica, constituída por Matosinhos, Porto e Gaia, numa das maiores feiras mundiais de investimento imobiliário é disso um exemplo. Com a nova marca "Greater Porto", a presença dos três municípios na Expo Real 2022, em Munique, promete trazer novos investimentos para o coração da Área Metropolitana do Porto.





Marta Pontes assinala que "o ‘Greater Porto’ é um projeto de criação de escala e de fomento da articulação, fatores necessários no aumento de atratividade de um território rico em infraestruturas, como o Porto de Leixões e o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, mas, também, com uma capacidade de formação de quadros muito forte, graças ao tecido universitário e politécnico existente".





Apresentar o "Greater Porto" numa feira profissional com a dimensão e relevância da Expo Real, entre cerca de 1.800 expositores de todo o mundo e perante mais de 40.000 visitantes, foi um desafio respondido em tempo recorde pelos três municípios, os únicos portugueses presentes em Munique. Pelo stand de 154 m2, que acolheu 14 empresas da região, passaram centenas de interessados num destino que já é reconhecido internacionalmente e que, perante a incerteza que se vive em algumas regiões do mundo, é muito atrativo pelas condições de segurança e estabilidade que oferece.





"Mês das Empresas Be Matosinhos" foi um sucesso

A presença em Munique, porém, foi apenas um dos mais de 20 momentos que Matosinhos dedicou à área do investimento e empreendedorismo ao longo de um mês. O primeiro "Mês das Empresas Be Matosinhos" envolveu mais de oito mil participantes em congressos, feiras, ações de informação e formação, tendo parceiros tão diversos como a AEP – Associação Empresarial Portuguesa, a ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, a APL – Associação Portuguesa de Logística ou a Portugal Ventures, entre outros.





Um mês em que os fatores de inovação e competitividade se aliaram ao debate dos desafios e oportunidades no atual contexto económico. Marta Pontes destaca a aposta do município de Matosinhos na "criação de diferenciação do território, compatível com o espírito colaborativo que se pretende reforçar com os municípios vizinhos e com toda a região Norte".





Para todos os setores de atividade económica é importante reconhecer que "os agentes institucionais conseguem trabalhar em conjunto para melhorar a oferta do território, que é um espaço numa Europa em transformação, que compete com destinos de investimento em todo o mundo", refere a vereadora. E Matosinhos quer ser "exemplar na dupla capacidade de saber colaborar e competir, com o objetivo de afirmar o concelho como um destino de excelência para a localização de empresas e para a criação de emprego digno, preservando os valores da sustentabilidade ambiental e social".









Mais projetos que vão fazer a diferença

Projetos como o "Innovation District", que nascerá na antiga refinaria da Galp e que terá impacto na criação de novas empresas e de novos projetos, "vão igualmente reforçar a capacidade de inovação e de geração de conhecimento da região", com o novo campus de conhecimento que aí será instalado.





Marta Pontes pretende que Matosinhos "seja, simultaneamente, um território que sabe preservar e apoiar setores tradicionais, como a indústria pesqueira, conserveira ou a restauração, enquanto se afirma pelo desenvolvimento de novos setores capazes de contribuir para o crescimento da economia local e para o crescimento económico do país". Este pensamento é "articulado com todo um trabalho constante de melhoria da qualidade de vida dos matosinhenses, que é, por si mesmo, um ativo de enorme importância na atração de investimento e, sobretudo, na retenção e captação de talento." Marta Pontes gosta de evidenciar que para o perfil de investidores que Matosinhos pretende atrair "é tão relevante a Casa da Arquitetura ou a Orquestra de Jazz de Matosinhos, como a segurança, a qualidade das escolas ou dos cuidados de saúde". "É este o grande desafio que enfrentamos, construir um município onde é bom viver, trabalhar e investir."