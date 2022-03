Mercadona, uma cultura empresarial comprometida com a igualdade de género

Com um universo de mais de 95.000 colaboradores, entre Portugal e Espanha, a Mercadona conta, há 11 anos, com um crescimento de 15 pontos percentuais relativamente ao número de mulheres em cargos de liderança, passando de 30%, em 2010, para 45%, em 2021.





No que se refere a Portugal, com 29 supermercados e a poucos meses de comemorar três anos desde a abertura da primeira loja, a empresa conta já com 49% de mulheres em cargos executivos. E isso não seria possível sem um modelo de gestão, que a empresa tem vindo a implementar desde o início, que se caracteriza pelo seu firme compromisso com a promoção da igualdade. Exemplo disso é a aposta da Mercadona na meritocracia, através da qual reconhece e coloca no centro das suas políticas todos os colaboradores, sejam homens ou mulheres, oferecendo as mesmas oportunidades de crescimento.





A Mercadona aposta igualmente na equidade salarial, implementando, desde 1997, uma política retributiva na qual não cabe discriminação e em que se reforça, para a mesma responsabilidade, o mesmo salário. Ou entre outras iniciativas, sendo uma das empresas fundadoras do Pacto Contra a Violência, promovido pela secretária de Estado para Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, e pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) – contando também com um protocolo interno contra a violência doméstica com o objetivo de proteger os seus colaboradores.





Além disso, no âmbito dos seus compromissos para com a sociedade, a empresa realiza também diversas medidas para cumprir três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como Igualdade de Género; Reduzir as Desigualdades; e Parcerias para a Implementação dos Objetivos.





A Mercadona acredita que são as pessoas, através da sua diversidade, que criam riqueza, trazem inovação, novos pontos de vista e que fazem a empresa avançar

A empresa, que conta com uma cultura empresarial que aposta na diversidade inclusiva, acredita que são as pessoas, através da sua diversidade, que criam riqueza, trazem inovação e novos pontos de vista e que fazem a empresa avançar através da sua amplitude de conhecimentos.





No início deste ano, o modelo de gestão da Mercadona foi incluído no ranking mundial de empresas que lideram a gestão da diversidade no relatório "Financial Times Diversity Leaders 2022", ocupando a 10.ª posição entre as 81 empresas do seu grupo/setor e alcançando também a 68.ª posição entre as 850 empresas de diversos setores e países.





Ano após ano, o objetivo da Mercadona é continuar a progredir neste sentido, a implementar ações que possam contribuir para que o talento não tenha género e mostrando que, apesar de haver espaço para melhorias, a empresa atua no sentido da transparência e da promoção da igualdade.