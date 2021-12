“Nunca tivemos resultados tão impressionantes”

A RE/MAX continua no caminho do sucesso. O ano que está a terminar regista números memoráveis e para isso muito tem contribuído a estratégia adotada pela marca. A parceria desenvolvida com a empresa líder na área da intermediação de crédito ou o consultor personalizado, por exemplo, têm sido fundamentais na ajuda aos clientes. Mas para falar melhor da atualidade da empresa, explicar projetos e fazer um balanço da atividade, entrevistámos Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Portugal.

Como se encontra, neste momento, a RE/MAX Portugal?

A RE/MAX Portugal atingiu, no passado dia 25 de novembro, a fasquia dos seus melhores resultados de sempre em 21 anos da sua história em Portugal. De facto, a rede RE/MAX nunca esteve tão forte e robusta como tem estado este ano. Nunca no passado teve resultados tão impressionantes.





Com o maior número de agências de sempre, com o maior número de profissionais de sempre, com os mais elevados resultados em transações e volume de negócios, a rede superou-se, consolidando a posição de liderança indiscutível no mercado da mediação imobiliária em Portugal. É caso mesmo para dizer que a RE/MAX, em cada dia que passa, chega onde nunca nenhuma marca chegou.





Este ano que está a terminar foi, portanto, muito positivo.

2021 foi um ano difícil, com muitas incertezas, avanços e recuos. No entanto, o espírito combativo, a determinação e o esforço conjunto de milhares e milhares de pessoas levaram a que a marca RE/MAX suplantasse limites e metas de uma forma nunca vista. O balanço é assim muito positivo, não só pelos resultados, mas sobretudo pela demonstração que tivemos do gosto, da dedicação, do saber-fazer das pessoas que diariamente representam a nossa marca e dignificam a nossa atividade.





Tivemos uma clara demonstração da confiança que os clientes depositam na nossa marca, da satisfação que têm pelos serviços que prestamos, da segurança que damos aos profissionais de outras marcas que diariamente nos procuram. São estes aspetos humanos que muito nos honram e satisfazem e que neste ano repleto de dificuldades ficaram claramente comprovados.





Quais são os objetivos da RE/MAX Portugal para o próximo ano?

Não será nada fácil superar as fronteiras de crescimento que este ano alcançámos, mas primordialmente os nossos objetivos passarão sempre, mas sempre, pela satisfação de quem nos procura, de quem em nós confia, pois sabemos que esses são dois pilares fundamentais. Tudo o resto será consequência, todos os resultados que obtivermos serão um espelho do profissionalismo de cada remaxiano, serão um reflexo da qualidade dos nossos serviços. Procuraremos chegar ainda mais além, através do nosso empenho diário, da transparência dos nossos processos e, claro, da certeza que todos os clientes e parceiros podem ter de que colaboram com a marca que é a melhor entre as melhores.





Sem crédito à habitação não existe mercado imobiliário e a RE/MAX Portugal e os seus clientes não conseguem atingir os objetivos. De que forma pode a MAXFINANCE, uma das empresas associadas da RE/MAX Portugal, ajudar os vossos clientes na compra de uma casa? O que distingue esta empresa?

O serviço de intermediário de crédito tem um papel cada vez mais importante na compra de um novo imóvel. Sabemos que a maioria dos nossos clientes começa a procurar uma nova casa e não tem noção da sua verdadeira capacidade financeira. Como tal, na RE/MAX é fundamental que exista qualificação financeira para que possamos ajudar os nossos clientes na procura da solução à medida das suas verdadeiras capacidades.





A MAXFINANCE, sendo a empresa líder na área da intermediação de crédito, é uma opção fundamental, a montante, no apoio a esses potenciais compradores. Toda a nossa equipa está formada e certificada para qualificar financeiramente os clientes e, posteriormente, segmentamo-los para os parceiros financeiros que melhor possam ajudar na concretização do negócio para a sua nova casa. Além da qualidade dos intermediários de crédito que constituem a nossa rede, a MAXFINANCE, pela notoriedade e reconhecimento adquirido ao longo de mais de 13 anos de mercado, tem a capacidade de negociar, com todos os parceiros financeiros, as melhores condições existentes no mercado para os nossos clientes.





Igualmente distinto é ter um consultor personalizado RE/MAX dedicado exclusivamente a encontrar casa ao cliente. Quando surgiu a ideia deste inovador serviço e como se processa?

A compra de casa é um desafio particularmente complexo para a maioria das famílias. Atentos a isso, formámos e continuamos a formar mais agentes neste novo Serviço Personalizado a Compradores. Falamos de um serviço em que o comprador é acompanhado por apenas um agente, focado em o ajudar a encontrar a sua casa, cumprindo as suas regras, em respeito pelas suas necessidades, capacidade e tempo.





A missão do agente RE/MAX dedicado é a de representar o comprador, posicionando-se na zona definida, procurando para além das casas que estão já em venda. Quando encontra o seu imóvel, e ainda antes da sua visita, verifica a motivação do vendedor, toda a documentação, e gere todo o processo de visitas, até a negociação final.





É quase certo que assistiu a programas na TV, em que noutros países vemos um agente dedicado em selecionar casas, agendar e negociar pelo comprador. É a evolução do nosso mercado em Portugal. Precisamos tratar melhor os nossos clientes compradores.





Que balanço faz deste projeto?

Estamos a amadurecer este tema há alguns anos. Passo a passo, temos vindo a construir esta nova realidade de negócio, em que atendemos igualmente bem, o vendedor e o comprador. Decidimos em 2021 levar este tema um pouco mais adiante, aumentando a nossa capacidade de resposta, com um grupo de agentes formados e dedicados em Serviço ao Comprador.





Temos de ter consciência de que a compra de casa é um desafio complexo para a maioria das famílias. Não é fácil falar com vários agentes vendedores, cada um focado em vender o imóvel a seu cargo, pouco dedicado a escutar o comprador e ir ao encontro das suas necessidades, capacidade e motivação. Pior, a realidade é que um comprador navega por vários sites, repletos de anúncios falsos e duplicados. Reconheçamos que nem todas as redes imobiliárias estão no ponto em que está a RE/MAX.





Felizmente, essa parte foi resolvida há muito tempo na RE/MAX, pelo Serviço de Angariação Exclusiva para o Vendedor. No nosso site, apenas encontra imóveis angariados em exclusivo, sem precisar procurar o mesmo imóvel noutros sites. Pretendemos agora subir um pouco mais a fasquia. Alterar o paradigma, alargando os nossos serviços, focando um grupo de agentes RE/MAX no Serviço ao Comprador.





Quais são os principais desafios do setor da construção e do imobiliário para o próximo ano ou próximos anos em Portugal?

Um sistema apenas com agentes do lado do vendedor deixa os potenciais compradores sem representação ou apoio, no que, provavelmente, será o seu maior ativo financeiro. Um comprador sozinho não tem acesso a oportunidades de mercado que só um agente imobiliário consegue ter.





Contamos com cerca de 10.000 consultores com representação nacional e capacidade de acesso a oportunidades de mercado. São profissionais que entregam um serviço profissional, suportado por uma rede de quase 400 lojas, dedicadas a apoiar esta massa humana de 10.000 agentes imobiliários.





É uma massa humana enorme de pessoas que até agora têm estado particularmente dedicadas ao processo de angariação e venda de casas. Agora, queremos parte dessa equipa dedicada ao Serviço ao Comprador.





