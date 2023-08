O oásis Barragem dos Minutos, no Alentejo, tem o selo KSB

Os objetivos da KSB são maximizar a vida útil e eficiência energética e minimizar os custos de manutenção NUNO ALEIXO

responsável pelo departamento de Ambiente da KSB

A KSB é dos poucos fabricantes com assistência técnica própria, para garantir um serviço de excelência aos clientes. FELIPE FRANÇA

técnico da KSB

A Barragem dos Minutos, localizada no rio Almansor, no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, é um verdadeiro oásis no coração do Alentejo. Inaugurada em 2003, completa este ano 20 anos. A KSB tem contribuído com apoio técnico, fornecimento e manutenção das suas bombas centrífugas, para o desenvolvimento deste projecto de referência para a região alentejana.A barragem está integrada num plano nacional de melhoria dos sistemas de irrigação para apoio à agricultura, tem uma altura de 36 metros, um comprimento de 1.300 metros e uma largura de 8 metros.Com uma albufeira com cotas de 260 metros de profundidade e uma superfície inundável de 5 km2, a sua capacidade total de armazenagem são 50 milhões de m3, o que a torna uma barragem fundamental para o desenvolvimento económico daquela região alentejana, nas atividades agrícolas e de lazer, além de ser um importante recurso de abastecimento de água potável à população, em caso de necessidade.A KSB é uma empresa familiar com 150 anos, e um dos fabricantes de bombas centrífugas e válvulas mais antigos do mundo, com sede na Alemanha e filiais próprias em mais de 100 países, incluindo a KSB, Bombas e Válvulas, SA, com sede em Sintra e delegação no Porto. Os 150 anos de existência dão à KSB uma enorme experiência acumulada e uma estabilidade e longevidade que deixam os seus clientes absolutamente descansados.Apesar de não ter nenhuma fábrica própria em Portugal, o Grupo KSB compra cerca de 4 milhões de euros por ano a empresas portuguesas, fabricantes de componentes para os seus equipamentos, como a Duritcast (Águeda) e Arsopi (Vale de Cambra), as quais empregam, no total, cerca de 500 colaboradores.Desde o início dos anos 2000, portanto há 23 anos, que a KSB apoia ativamente os projetos de irrigação no nosso país, com destaque para o projeto do Alqueva, para o qual forneceu cerca de 200 bombas . A KSB fornece suporte técnico na fase de projeto, otimização na fase de instalação, e manutenção na fase de exploração, como aconteceu recentemente, com duas bombas de rega de grande dimensão, na Barragem dos Minutos.De acordo com Nuno Aleixo, responsável pelo departamento de Ambiente da KSB, com 25 anos de experiência, os 3 grandes objectivos da KSB, no apoio técnico que dá ao longo de todo o processo, são "maximizar a vida útil, maximizar a eficiência energética, e minimizar os custos de manutenção e reparação, o que conseguimos através do correcto design da instalação, da selecção do tipo de bomba, condições de funcionamento e materiais mais adequados, da inclusão dos acessórios de controlo e comando necessários, e da realização da manutenção mínima indispensável".Nuno explica ainda que "o modelo de bomba usado nesta aplicação tem o corpo partido ao meio, como uma "sanduiche", para facilitar a desmontagem (e a manutenção), e aspiração dupla, para permitir um bom equilíbrio de forças (aumentando a fiabilidade e longevidade) em bombas de grande caudal (até 3.000 m3/h) e alturas "de bombagem" relativamente elevadas (até 220m)".Integrado na remodelação da estação elevatória, a KSB foi recentemente contratada por um instalador de renome, para fazer a revisão de 2 das suas 7 bombas existentes neste perímetro de rega, cada uma com um caudal de 1.500 m3/h, a uma altura "de bombagem" de 87 m. De acordo com Felipe França, o técnico da KSB que coordenou este trabalho, "as 2 bombas foram internamente revestidas com "tinta" cerâmica, para aumentar a sua eficiência energética e a sua resistência contra desgaste por abrasivos e corrosão, aumentando ainda mais a sua longevidade".Felipe acrescenta que "o trabalho de revisão incluiu desmontagem, análise visual, controlo dimensional, emissão de relatório técnico, substituição de algumas peças, montagem, transporte, reinstalação e arranque, o qual incluiu alinhamento a laser, análise de vibrações, de ruídos e da temperatura".O mecânico da KSB explica ainda que "a KSB é um dos poucos fabricantes de bombas que tem, há mais de 20 anos, assistência técnica com técnicos próprios, dos seus quadros, pois acredita que essa é a melhor forma de garantir o elevado nível técnico e eficiência dos seus técnicos, e a autonomia e rapidez de intervenção da empresa, aspectos fundamentais para a prestação de um serviço de excelência, quer em termos técnicos, quer económicos, aos seus clientes."