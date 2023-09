O presente das empresas é o futuro do planeta

As "L’Oréal Talks for the Future" pretendem funcionar como uma ferramenta eficaz para destacar o compromisso da multinacional francesa de cosméticos com a sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa (CSR, na sigla em inglês), ao mesmo tempo em que educam, inspiram e envolvem a comunidade empresarial e o público em discussões importantes sobre o futuro do planeta.



Falámos com Delia García, Sustainability and CSR director na L'Oréal Espanha & Portugal, que explica como estão a transformar o modelo de negócio, para responder aos desafios ambientais e sociais. "Esta é a nossa forma de retribuir à sociedade e de demonstrar que as empresas podem ser parte da solução", explica Delia García.

O que é o "L’Oréal For the Future"?

O nosso planeta tem estado à prova no que toca à sua sustentabilidade e as consequências são notórias. O aquecimento global e as alterações climáticas estão a conduzir a uma degradação potencialmente permanente dos habitats humanos e naturais. Os níveis do mar, o degelo dos glaciares, o aquecimento e a acidificação dos oceanos, bem como os fenómenos meteorológicos extremos, estão a aumentar. Estes desafios exponenciais exigem assim uma necessidade urgente na mudança de comportamento, tanto a nível individual como empresarial. Desta forma, é fundamental existirem compromissos mais fortes e que cumpram objetivos claros e precisos num determinado espaço de tempo.

Em 2013, o Grupo L’Oréal lançou o seu primeiro programa de desenvolvimento sustentável. Desde então, o mundo mudou e temos servido de exemplo para outras empresas e para o próprio consumidor final, ao oferecer-lhe novos produtos e serviços ecofriendly com o objetivo de o envolver neste caminho em nome da sustentabilidade do planeta, que é de todos. No seguimento dos fortes resultados, a L'Oréal decidiu intensificar os seus esforços através do programa denominado "L'Oréal for the Future". Os nossos compromissos para 2030 marcam assim o início de uma transformação mais radical e materializam a nossa perspetiva sobre o que deve ser a visão, o propósito e as responsabilidades de uma empresa perante os desafios que o mundo enfrenta.

Sob o propósito "Sense of Purpose", assente na máxima "a beleza que faz avançar o mundo", a sustentabilidade, tanto a nível social como ambiental, tem sido, e vai continuar a ser, um pilar para o grupo. Desta forma, a nossa estratégia de desenvolvimento sustentável "L’Oréal for the Future" assenta em três pilares, com objetivos de redução do impacto ambiental mensuráveis.

Pode dar alguns exemplos?

Estamos a transformar-nos para garantir que as nossas atividades respeitam os limites do planeta. Os cientistas são unânimes – ultrapassar os limites do planeta ameaçará o espaço de atividade seguro da humanidade. Logo, o nosso compromisso é assegurar que a nossa atividade respeita e se adapta aos limites do planeta, conforme definido pela ciência ambiental. Estamos a implementar um novo programa de transformação interna, com objetivos mensuráveis, para limitar o impacto de toda a nossa atividade no clima, na água, na biodiversidade e nos recursos naturais. Por esta razão, criámos um roteiro com objetivos ambiciosos para 2025 e 2030 em matéria de clima, água, biodiversidade e recursos. Por exemplo, todas as nossas embalagens serão recarregáveis, reutilizáveis, recicláveis ??ou compostáveis ??até 2025.

Como é que as "Talks for the Future - O presente das empresas é o futuro do planeta" dão voz à ação da L’Oréal na sustentabilidade?

O tema da sustentabilidade faz parte do nosso dia a dia e tem de ser debatido para que a tomada de decisões estratégicas em prol do planeta seja uma prioridade para o universo empresarial e não só.

Como empresa de beleza líder mundial, na L'Oréal queremos alcançar uma contribuição real, alinhada com os nossos compromissos para 2030 e com a nossa visão sobre como a sustentabilidade deve estar no centro da estratégia de uma empresa, razão pela qual a nossa estratégia de sustentabilidade continuará a apostar na utilização eficiente dos recursos, na gestão sustentável de embalagens e ingredientes, na recuperação do ambiente natural e no apoio aos grupos mais vulneráveis.

As "L’Oréal Talks for the Future – O presente das empresas é o futuro do planeta" são um evento anual promovido pela L’Oréal. Reúne diferentes players do mercado, como parceiros, decisores, líderes empresariais, entre outros, para, em conjunto, analisarem boas práticas; desafios e soluções; discutir questões relacionadas com a sustentabilidade, como a redução das emissões de carbono, a gestão responsável dos recursos naturais, a promoção da biodiversidade, a ética empresarial e outras práticas sustentáveis, pois só em conjunto e unindo forças é que podemos avançar à velocidade necessária para fazer a diferença.

Ao dar voz a este evento, que conta com a sua 2ª edição, primeira a acontecer em Portugal, pretendemos promover as boas práticas do grupo e de diferentes players para, em conjunto, caminharmos para um mundo mais justo e sustentável a nível social e ambiental. Além disso, as talks pretendem servir como uma fonte de inspiração para outras empresas e indivíduos interessados em adotar medidas sustentáveis nas suas próprias atividades, contribuindo assim para um futuro mais sustentável.

Qual é a sua visão pessoal sobre o papel das empresas na construção de um futuro mais sustentável para o planeta, e como vê eventos como este contribuir para essa visão?

Acredito que as empresas são hoje o principal motor de mudança que transforma o nosso modelo económico e social para construir uma economia positiva em carbono. São necessárias empresas verdadeiramente comprometidas, que tomem decisões corajosas e reflitam no longo prazo. E não basta falar, ou mesmo fazer, é preciso ir mais longe e utilizar todos os canais de informação e diálogo, bem como envolver todos os parceiros para podermos enfrentar os grandes desafios globais cujas consequências começamos a ver nos nossos próprios países. As alterações climáticas e a escassez de recursos afetam tudo, incluindo, claro, a economia, a saúde e a sociedade. É uma emergência e as empresas têm a chave para emergirem mais fortes.

Quem são os principais convidados e especialistas que estarão envolvidos no "L’Oréal For the Future"?

Temos diversos speakers, nacionais e internacionais, provindos de áreas distintas, de maneira que os inputs sejam o mais diversificados possível, a fim de fornecer ferramentas para promover a mudança em diferentes horizontes. Como referido antes, e entrando agora em maior detalhe, contamos com speakers do Governo; antigos decisores políticos; de associações como o Café Joyeux, Girl Move e Sociedade Ponto Verde; de players como o Greenfest e Sonae; e, ainda, com a diretora do Escritório do Fundo de População das Nações Unidas em Genebra, Mónica Ferro.

Quem pode assistir ao evento?

O evento reúne dezenas de decisores - de empresas, academia, entidades governamentais e não governamentais. Está aberto a clientes, parceiros, associações que colaboram connosco, colaboradores e também aos alunos da Nova.

Qual é o principal objetivo das "Talks for the Future – O presente das empresas é o futuro do planeta"?

Pretendemos que seja um momento de partilha e inspiração para a mudança de consciências e comportamentos. O principal objetivo das "L’Oréal Talks for the Future" é sem dúvida incentivar outros players e pessoas a título individual a mudar, contribuindo positivamente para o planeta que tanto está a precisar de nós. Através da reflexão, da partilha de experiências e conhecimento acerca dos vários pilares da sustentabilidade, queremos construir um caminho estruturado e que surta a mudança.

Como é que o evento "Talks for the Future" se alinha com os objetivos de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa da L'Oréal?

O evento "Talks for the Future" alinha-se com os objetivos de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa (RSC) da L'Oréal de várias maneiras. Uma é através da transparência e comunicação. A realização destas conversas demonstra o compromisso da L'Oréal com a transparência e a comunicação aberta acerca das suas iniciativas de sustentabilidade e RSC. Tal ajuda a construir e a fortalecer a confiança dos consumidores e partes interessadas.

Outra é a educação e a consciencialização. As talks vão ter como objetivo educar e consciencializar o público acerca de questões críticas sobre sustentabilidade, funcionando como mais uma tática da estratégia do Grupo L’Oréal no que concerne à sensibilização de outras empresas e consumidor final. Por exemplo, em relação ao consumidor, a L’Oréal tem objetivos apertados para cada marca do grupo para que atue de acordo com a visão geral do grupo em termos de respeito pelo planeta. O fornecimento de embalagens recicladas e recicláveis, a aposta em embalagens refill ou a informação detalhada acerca do perfil ecológico dos produtos na embalagem para escolhas mais conscientes no momento da compra são alguns dos exemplos do trabalho e esforços que a L’Oréal tem feito para envolver o consumidor e fazê-lo mudar comportamentos.

Por último, através do envolvimento da comunidade empresarial. O trabalho conjunto para um objetivo comum que é o planeta faz parte do método de trabalho da L’Oréal. Trabalhamos com inúmeros parceiros a fim de enfrentar desafios globais, como as mudanças climáticas, que exigem esforços conjuntos de várias organizações.

Pode partilhar alguns destaques do programa do evento e quais os tópicos de discussão que vão ser abordados?

Vamos contar com quatro painéis de debate. O painel FUTURO vai centrar-se no talento para uma transformação sustentável; o painel NEGÓCIO na transição para a bioeconomia em Portugal; o painel SOCIEDADE no tema "sustentabilidade sem inclusão não é opção" e, por fim, o painel PLANETA, no desafio da neutralidade carbónica.

Acreditamos que através da inteligência coletiva dos diferentes convidados para os painéis, vamos unir forças para um maior impacto na sociedade.

Como estão a envolver neste processo o vosso ecossistema empresarial? Que ajuda dão para que possam fazer a transição para um mundo mais sustentável?

Acreditamos que é nossa responsabilidade envolver os nossos clientes, fornecedores e consumidores no nosso processo de transformação. Como objetivo principal para 2030, assumimos novos compromissos para assegurar que as políticas de desenvolvimento sustentável dos nossos fornecedores são tão exigentes como as nossas e que incluem a capacitação das comunidades com as quais interagimos. Estamos igualmente a lançar um sistema inovador de Rotulagem de Impacto Ambiental e Social do Produto, que começou com a nossa marca Garnier e já se estende a outras como Biotherm e L’Oréal Paris, que permitirá aos nossos consumidores escolhas de compra informadas e alinhadas com os seus valores.

O que estão a fazer para ajudar as comunidades a encarar os desafios sociais e ambientais que enfrentam?

Esta é nossa forma de retribuir à sociedade e de demonstrar que as empresas podem ser parte da solução. Atribuímos um fundo de investimento de impacto no valor de 100 milhões de euros, dedicado à regeneração de ecossistemas e ao desenvolvimento da economia circular; e doámos 50 milhões de euros para um fundo de caridade que apoia mulheres em situações de vulnerabilidade extrema.

Em 2022, a L'Oréal posicionou-se mais uma vez como a única organização no mundo a alcançar pelo sétimo ano consecutivo o triplo "A", a pontuação mais alta possível, do CDP (Carbon Disclosure Project), reconhecendo assim os nossos esforços em matéria ambiental. Um outro exemplo do nosso esforço em matéria ambiental é a nossa fábrica internacional de Produtos para o Cabelo em Burgos, que poupou 34.058 m3 de água em 2022 graças a um sistema de reutilização de água em circuito fechado.

Além disso, a nossa empresa foi reconhecida pelo sexto ano consecutivo no Bloomberg Gender Equality Index (GEI) por ter criado com sucesso um ambiente de trabalho inclusivo e igualitário.

Como está a L'Oréal a incorporar práticas sustentáveis em toda a cadeia de valor? Como se vai refletir no evento?

Nos últimos anos, a indústria da beleza tem experimentado um crescimento significativo, impulsionado em parte pela crescente demanda por produtos sustentáveis, vegans e naturais. A L'Oréal tem respondido a essa tendência através de iniciativas como o desenvolvimento de produtos ecofriendly, investimentos em pesquisa e desenvolvimento de ingredientes naturais e aquisição de marcas de beleza naturais e orgânicas.

A L'Oréal tem assim sido líder na promoção da sustentabilidade e da responsabilidade social corporativa nos seus negócios. A empresa tem investido significativamente em tecnologias e processos que reduzem o impacto ambiental da sua produção e implementado iniciativas para garantir a ética e a transparência em suas operações.

Como referido anteriormente, o programa "L’Oréal For The Future" estabelece metas muito rígidas até 2030 e que envolvem todas as áreas do grupo. O nosso compromisso é fazer com que a atividade respeite e se adapte aos limites do planeta, procurando assegurar o mínimo impacto ambiental decorrente do fabrico, transporte, utilização e reciclagem dos materiais que enviamos para os pontos de venda. Dando alguns exemplos do que significa e de como se consubstancia o nosso compromisso:

. Redução do peso da embalagem graças ao design mais leve, desenvolvimento de produtos recarregáveis ??ou reutilizáveis ??ou produtos mais concentrados.

Desta forma, em 2019, o grupo reduziu o peso dos frascos de champô de 300 ml da Garnier em 8% na Europa, o que representa uma poupança de 30 toneladas de plástico PET.

. A montante, no que diz respeito aos materiais que compramos: até 2030, 100% dos plásticos utilizados nas embalagens da L’Oréal serão provenientes de fontes recicladas ou de origem biológica, com o objetivo de eliminar o uso de plásticos virgens fósseis nas embalagens. Em 2025, o grupo chegará a 50%. Para isso, é necessário inovar num ecossistema de parceiros para desenvolver e aproveitar as melhores tecnologias.

Por exemplo, a L'Oréal cofundou um consórcio com a Carbios para encorajar a industrialização de uma tecnologia de biorreciclagem enzimática. Em outubro de 2019, a L'Oréal fez parceria com a Albéa, líder em embalagens de cosméticos, para desenvolver uma nova embalagem cosmética, na qual parte do plástico é substituída por um material à base de papel com certificação FSC, reduzindo assim a quantidade de 45% de plástico usado em comparação com embalagens convencionais. Já existem algumas marcas com esta solução: os produtos solares Anthelios da La Roche-Posay e alguns formatos dos produtos solares da Garnier Ambre Solaire e ainda o Hemp Gel Cream da Garnier BIO.

. Compromisso relacionado com o fim de vida das nossas embalagens. Até 2025, 100% das nossas embalagens plásticas serão recarregáveis, reutilizáveis, recicláveis ??ou compostáveis. Há mais de 10 anos, que a L'Oréal está comprometida com uma política ambiciosa de otimização de embalagens (a política dos "3R" da L’Oréal: Respeitar, Reduzir e Reabastecer), incluindo um trabalho aprofundado na gestão de plásticos em fim de vida. Como parceiro da iniciativa "New Plastics Economy", liderada pela Ellen MacArthur Foundation, o grupo está ativamente comprometido com o desenvolvimento de um modelo de economia circular para plásticos, que reduzirá significativamente o uso de energias fósseis e evitará o desperdício e a poluição causada por plásticos.

A somar, a aposta em formatos de refill e a reutilização das embalagens são também táticas que contribuem para as metas que a L’Oréal definiu com o seu programa "L’Oréal For The Future" (ex.: champôs Kérastase, perfume Angel e Alien, Tierry Mugler).

Porque sabemos que o trabalho de equipa faz a diferença, estamos a colaborar com parceiros e clientes na transformação sustentável. Por exemplo, lançámos este ano o projeto "Hairstylists For The Future" em 500 salões de cabeleireiro, introduzindo inovações como o Water Know, que poupa até 69% de água usada no momento de enxaguar o champô do cabelo.

Em suma, a L’Oréal pretende continuar a trabalhar no aumento da literacia dos consumidores, na consciencialização dos mesmos sobre a separação e reciclagem de resíduos, adoção de comportamentos ecofriendly e rotinas de beleza sustentáveis, através do projeto Green Beauty.