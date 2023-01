OnStrategy divulga as marcas mais reputadas do país

A OnStrategy tornou público mais um estudo que revela as marcas com maior reputação em Portugal. A consultora multidisciplinar auditou e analisou, no ano passado, quase 70 indústrias/categorias, verificando que "as marcas voltaram a estar bastante ativas e de uma forma consciente e positiva", refere Pedro Tavares, founder & managing partner. O responsável da consultora destacou igualmente que voltaram a ser registadas mais de dez marcas com uma avaliação de excelência (em concreto 12 este ano), "algo que não ocorria desde 2018".





É também de evidenciar – prossegue Pedro Tavares – que "em 10% das indústrias/categorias a liderança é assegurada por uma marca de excelência (80-100 pontos) e em 80% por uma marca com uma avaliação de reputação robusta (70-80 pontos)".





Sobre o motivo que levou o RepScore deste ano a analisar mais setores "é consequência da cada vez maior experiência e grau de confiança na informação auditada". Esta realidade permite "explorar setores menos expostos ou que se revelem como ganhando relevância face às constantes mudanças políticas, económicas e sociais".





Desenho e metodologia do estudo RepScore



Mais de 50.000 cidadãos (representativos da sociedade Portuguesa - distrito, género, idade e grau de formação), 5.000 empresários, administradores e diretores de primeira linha (distrito; grandes, médias, pequenas e micro empresas) e 800 jornalistas (distrito).



Entrevistas realizadas online e por telefone.



Mais de 2.000 marcas selecionadas e auditadas ao longo de 52 semanas: marcas identificadas através de notoriedade / referência espontânea; marcas selecionadas através de filtro de notoriedade sugerida; e marcas selecionadas auditadas em contínuo ao longo do ano.



Mais de 50 indústrias/setores de atividade considerados e auditados.



Mais de 50 atributos auditados e avaliados em notoriedade, relevância, consideração, confiança, admiração, preferência, recomendação, qualidade de produtos e serviços, inovação, cidadania, ambiente, ambiente de trabalho, governo, liderança, saúde financeira.



Metodologia desenvolvida e implementada de acordo com as normas ISO20671 e ISO10668.