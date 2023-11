Planet Free, a app revolucionária

O Planet Free é uma app gamificada, multimarca, em que cada marca tem o seu mundo imersivo próprio. É sobretudo uma app de fidelização e conversão.

Como surgiu

Segundo Alexandra Barbosa, CEO da Galactic Sheep, empresa detentora dos direitos do Planet Free, a ideia surgiu nos tempos em que exercia funções de diretora central de consumo num banco. Ao procurar uma app deste tipo para promover uma nova gama de produtos que acabava de ser lançada, percebeu que não havia nenhuma no mundo. Foi assim que surgiu a ideia e a determinação de lançar este projeto em Portugal.

A inspiração

A inspiração surgiu há alguns anos, a jogar jogos com georreferenciação em família, que proporcionaram momentos únicos de passeio, de convívio e de ligação entre pais e filhos. "Porque não ligar este conceito às marcas?", pensou. Ou seja: "Além de conhecer pontos de interesse dos locais por onde passamos e colecionar criaturas adoráveis – no Planet Free são os Bonbees –, porque não criar missões de marcas que, ao serem cumpridas, proporcionem prémios e vouchers aos jogadores?"

Como funciona

Quando o utilizador entra no jogo, tem de selecionar o mundo da marca onde quer jogar. Nesse mundo, com cores predominantes da marca, vai encontrar vários elementos desta. Nomeadamente brand spots e filmes, com informação relevante da marca e/ou dos seus produtos.





Depois há as missões, com quizzes das marcas, cuja resposta está muitas vezes na informação dos brand spots que o utilizador tem de ler atentamente, e com muitos Bonbees para resgatar. Ao completarem as missões, os utilizadores ganham prémios. Há vários níveis de prémios e/ou vouchers, uns mais valiosos, mais raros, e outros menos valiosos, mas em maior quantidade.

A equipa

A Galactic Sheep juntou-se à Fun Punch, cujos cofundadores são Filipe Caseirito e Tiago Franco, com vários prémios ganhos na criação e desenvolvimento de jogos. E assim nasceu o projeto, oficialmente, em abril de 2021. Decorridos pouco mais de dois anos, o Planet Free foi apresentado formalmente às empresas na 20.ª Conferência da Marketeer.

O piloto

O Planet Free arrancou em modo "Beta" (prova de conceito), a 5 de agosto de 2023, coincidindo com o MEO Sudoeste, um dos primeiros parceiros. Com um apoio forte da MEO, mas também de outras grandes marcas nacionais e internacionais como a Olá, a McDonald’s, a FNAC, a Vila Galé Hotéis, o Record e a Skoda. Pouco mais tarde, juntaram-se o Banco Wizink, a Wells e a Fidelidade.

Logo nos primeiros quatro dias após o arranque, atingiu o primeiro lugar do ranking da Apple Store. Em três meses de piloto, tem sido possível melhorar a app todos os dias, habilitando-a com a robustez necessária para chegar aos 100 mil, 500 mil e até um milhão de utilizadores. O que é essencial para continuar a rota de crescimento em Portugal, mas igualmente para a internacionalização. O trabalho tem vindo a ser desenvolvido em todas as frentes, também a nível da jogabilidade, para tornar o jogo cada vez mais exclusivo, único e divertido.

Os resultados

Um dos melhores indicadores de que o Planet Free está no bom caminho são as suas avaliações de 4,4 e 4,2 na Apple Store e Play Store, respetivamente. O que não é fácil para uma app com três meses. Principalmente nos telemóveis Android que, ao contrário dos iOS, têm múltiplos fabricantes, diferindo muito entre si. E o Planet Free é sofisticado do ponto de vista tecnológico (com georreferenciação, elementos 3D, ligação a redes sociais, permite tirar fotos dentro da própria app e partilhá-las...). Refira-se que foram atingidos os 20 mil utilizadores nestes três meses, ainda sem investimento publicitário.





Impressionantes são os dados de engagement e de conversão obtidos, em média, por marca. A título de exemplo, uma das marcas que estão no Planet Free desde o início de outubro já superou os 220 mil brand spots vistos (média de 5.323/dia) e 27.734 vídeos vistos (média de 660/dia). Cada utilizador passa 19 minutos por dia nesta marca.

De relevar ainda que, em média, 20% a 50% dos vouchers ganhos pelos utilizadores são efetivamente usados em loja, o que são números excecionais. Outro indicador muito bom é o de 20% destes utilizadores, ao utilizarem o voucher, instalarem a app de fidelização da marca pela primeira vez, o que comprova o conceito do Planet Free como uma app de Loyalty over the top.

O sucesso do ponto de vista das marcas

O sucesso depende muito do empenho da marca na sua presença no Planet Free. Apesar de a equipa do Planet Free construir os mundos e os elementos da marca dentro da app, é importante o mundo de cada marca ir sendo renovado – a informação, os prémios, as missões... O investimento das marcas é pequeno (em tempo e dinheiro), mas o seu sucesso no Planet Free é proporcional ao seu empenho.

O futuro

A marca ainda está em piloto, ou seja, numa versão de prova de conceito, a qual termina a 30 de novembro. Este piloto tem proporcionado a toda a equipa uma enorme aprendizagem. Não só aproveitaram para fazer melhorias técnicas e funcionais à app, como também para testar e provar o modelo de negócio. Desde já, a equipa ficou surpreendida pela positiva pelos níveis extraordinários de engagement e de conversão do Planet Free, que superou todas as expectativas, já de si muito elevadas.

O futuro passará pela internacionalização (já estão a estabelecer contactos em Espanha, Brasil e Angola). Outro objetivo no curto prazo é trazer a componente de sustentabilidade das marcas para dentro do Planet Free. Muitas marcas contribuem para projetos de grande relevância, quer ao nível das pessoas mais fragilizadas da sociedade, quer ao nível do ambiente, quer em projetos de proteção animal. Muitas vezes essas contribuições são invisíveis. A equipa Planet Free gostava de lhes dar destaque, principalmente para que os seus utilizadores conheçam e se envolvam nesses projetos, tomando-os também como seus.

Novas marcas

Algumas já se encontram a caminho, outras serão sempre bem-vindas, desde que alinhadas com os valores do Planet Free. Este projeto vive das marcas, para as marcas e com as marcas. E, obviamente, dos utilizadores. Que serão os primeiros beneficiados por criarem uma relação de grande proximidade com cada uma das marcas do Planet Free. Afinal, o grande objetivo é criar "love brands" e consumidores apaixonados pelas "love brands" do Planet Free.