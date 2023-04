Prémio para empreendedores e inovadores nos setores agrícola, agroalimentar e florestal

Estão abertas as candidaturas à 10ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola, que vai identificar e premiar os projetos nacionais mais inovadores nas áreas da agricultura, do agroalimentar e da floresta, apoiando o que de melhor se faz no nosso país.As candidaturas ao prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola podem ser submetidas até às 18h00 do dia 30 de junho, no endereço https://www.premioinovacao. pt. São quatro as categorias a concurso e há três distinções especiais.Prémio destinado a projetos de melhoria da eficiência energética, promoção de uma gestão eficiente da água e/ou, do solo, adoção de princípios de economia circular, consumo sustentável e cadeias curtas de abastecimento, contribuição para o sequestro de carbono, ou outras soluções que visem dar resposta à transição energética e neutralidade carbónica da produção agrícola, alimentar e florestal.Serão distinguidos projetos que visem responder a stresses bióticos e abióticos das culturas agroflorestais, sejam eles provocados pelas alterações climáticas ou não, incluindo o diagnóstico precoce, o desenvolvimento de biofitofármacos, soluções de proteção integrada, engenharia genética e melhoramento de plantas, biodiversidade e gestão do solo, entre outros.Prémio para projetos que vão dinamizar os territórios de baixa densidade do interior, através da criação de novas cadeias de valor, da gestão eficiente e valorização de resíduos e/ou, de subprodutos, da conservação da biodiversidade, da preservação da paisagem e prevenção de incêndios, da valorização de culturas ou variedades autóctones, entre outros.Serão distinguidos projetos que contribuam para a produção de alimentos mais seguros e/ou, mais nutritivos, substitutos de produtos alergénicos ou de elevada intolerância, produtos prebióticos, probióticos, simbióticos e suplementos e nutracêuticos, ou outras soluções que visem promover a segurança alimentar e nutricional da população.A estas quatro áreas do Prémio Empreendedorismo e Inovação, juntam-se mais três categorias de reconhecimento especial, designadamente:Distinção direcionada a uma entidade que, de entre os candidatos a qualquer uma das categorias, se destaque dos demais pela relevância e inovação do projeto, e cujos promotores sejam Associados do Crédito Agrícola.Destinada ao projeto de carácter inovador promovido por Jovem Empresário Rural que se destaque dos demais em qualquer das categorias a concurso. Born From Knowledge Awards Visa premiar o projeto finalista que, independentemente da categoria em que se enquadre, seja considerado o "melhor exemplo de projeto nascido do conhecimento".Visa premiar o projeto finalista que, independentemente da categoria em que se enquadre, seja considerado o "melhor exemplo de projeto nascido do conhecimento". Com este prémio, o Crédito Agrícola continua apostado em defender, promover e ajudar o processo de evolução dos setores agrícola, agroalimentar e florestal, apoiando o empreendedorismo e a inovação. Esse é o grande objetivo da décima edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola. As candidaturas já estão abertas no site da iniciativa até ao próximo dia 30 de junhode 2023.O valor total dos prémios ascende a 30.000€, sendo concedido um prémio monetário de 5.000€ a cada projeto vencedor, por categoria. Ao Projeto de Elevado Potencial promovido por Associado(s) do Crédito Agrícola será atribuído um prémio monetário no valor de 5.000€. A Menção Honrosa Jovem Empresário Rural é distinguida com um prémio no valor de 2.500€. O vencedor da distinção Born From Knowledge é agraciado com uma simbólica peça de arte e um prémio monetário no valor de 2.500€.