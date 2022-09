Presidente do Grupo visita KSB em Portugal

O presidente do Grupo KSB, Stephan Timmermann, visitou no passado dia 16 de setembro a sede da empresa Portuguesa em Rio de Mouro, Sintra, aproveitando o facto de a reunião anual mundial do grupo se ter realizado em Portugal. Na ocasião, o CEO da KSB reuniu-se com os colaboradores, que fez questão de conhecer individualmente.





A reunião anual mundial do Grupo, por sua vez, teve lugar numa unidade hoteleira em Cascais, onde Stephan Timmermann explicou a visão que tem para o crescimento do grupo nos próximos cinco anos e aproveitou a oportunidade para dar os parabéns à operação portuguesa, não só pelo seu percurso de crescimento e rentabilidade, mas também pelo recente atingimento da paridade de género, um dos objetivos de diversidade do grupo, numa área de atividade (engenharia mecânica) difícil de a atingir.





A estreita ligação entre a diversidade de género e o crescimento e rentabilidade das empresas está amplamente comprovada em diversos estudos internacionais. De acordo com João Leite, diretor-geral da KSB em Portugal, esta diversidade de género, elevada há vários anos, tem sido fundamental para o sucesso da empresa, que cresceu 60% nos últimos seis anos, sempre com lucros, mesmo durante as crises económicas. Para João Leite, as mulheres são "em média mais maduras, mais empáticas, mais conciliadoras e mais fiéis, competências essenciais para o trabalho em equipa".





Investimentos na assistência técnica em Portugal

A visita do CEO da Grupo foi também uma oportunidade para discutir os próximos investimentos que a KSB vai fazer em Portugal, sendo uma das prioridades a assistência técnica, área estratégica do grupo, na qual é historicamente forte. Neste momento, estão a ser avaliados investimentos relevantes nesta área em Lisboa e no Porto.





A KSB tem assistência técnica própria há mais de 20 anos e acredita que essa é a melhor forma de garantir o elevado nível técnico dos seus mecânicos, a autonomia e rapidez de intervenção da empresa, bem como uma elevada qualidade e eficiência nos recursos humanos e nos processos de trabalho, aspetos fundamentais para a prestação de um serviço de excelência, quer em termos técnicos, quer económicos, aos seus clientes.





Uma reunião especial

Explique-se que a reunião mundial do Grupo KSB realiza-se todos os anos num país diferente, tendo desta vez sido escolhido Portugal. A reunião deste ano teve um sabor especial, pois desde 2019, quando o evento teve lugar em Barcelona, que não se realizava, devido à pandemia. A reunião deste ano teve como tema "Para além dos 150 anos", uma vez que em 2021 o Grupo KSB celebrou 150 anos de existência, sendo um dos mais antigos fabricantes de bombas do mundo.





A reunião anual mundial da KSB trouxe a Portugal cerca de 120 quadros do Grupo, oriundos de diversos países de diferentes continentes – Ásia, África, América do Norte, América do Sul e Europa. O Grupo KSB tem fábricas em cerca de 20 países e filiais próprias em cerca de 100.





Quem é a KSB

A KSB é um fabricante de bombas "de água" (e para todo o tipo de fluidos) e válvulas industriais, com sede na Alemanha e fábricas em todos os continentes, com um volume de negócios de cerca de 2,3 mil milhões de euros e 15 mil colaboradores em todo o mundo, que em 2021 fez 150 anos de existência. Em termos de volume de negócios, o Grupo KSB tem uma dimensão equiparada às dez maiores empresas portuguesas. Em Portugal, a KSB já está diretamente presente há 30 anos, tem um volume de negócios de cerca de 6 milhões de euros e 20 colaboradores, e marca presença em todos os segmentos de mercado: edifícios, ambiente, indústria e energia. O Grupo KSB fabrica cerca de 4 milhões de euros em Portugal, através das compras que faz a empresas portuguesas.





Um verdeiro Presidente

Stephan Timmermann encantou os colaboradores da KSB na sede portuguesa em Rio de Mouro, Sintra. Segundo os trabalhadores, o responsável máximo do grupo mostrou elevadas competências humanas e de comunicação. "Stephan Timmermann faz-me lembrar o nosso Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, pois esteve sempre muito à vontade na comunicação com todos os colaboradores, tendo inclusive tirado fotografias. Mostrou elevada autenticidade e foi frontal, mas simpático e humano a responder a todas as questões que lhe foram colocadas, mesmo as mais difíceis", explicou João Leite, diretor-geral da KSB em Portugal.