“Queremos atrair, fixar e desenvolver talento em Cascais”

Em 2006, quando foi lançada a DNA Cascais, o ceticismo era geral, e até a oposição abandonou a Assembleia Municipal, em protesto contra a decisão de avançar com o que viria a ser a primeira agência municipal de promoção do investimento em Portugal, lembra, com um sorriso, Carlos Carreiras, atual presidente da autarquia, e nessa altura vice-presidente do executivo municipal.





Passaram 16 anos e a aposta original na inovação, na qualificação, e no empreendedorismo como eixos centrais da política de desenvolvimento local continua a dar frutos. Quanto à então pioneira agência, "há largos anos que a DNA Cascais é uma referência naquilo que diz respeito ao empreendedorismo, na forma como os municípios apoiam a criação de valor, na forma como estes promovem e geram inovação, e como se procuram tornar competitivos", afirma Frederico Nunes, presidente do conselho de administração da DNA Cascais.





512 empresas apoiadas

Efetivamente, a DNA Cascais, com um ninho de empresas em Alcabideche, apoiou até agora 512 empresas que geraram 2.733 novos postos de trabalho. A estas juntam-se agora formalmente mais 57 empresas, responsáveis pela criação de mais 327 postos de trabalho, e cuja apresentação decorreu recentemente num evento no Lounge do Casino Estoril.





Entre estas empresas está a Dynamic Strategies de Dmitry Shibaev, que passou 20 anos a trabalhar para grandes empresas do setor tecnológico e financeiro em Londres e Amsterdão, antes de decidir vir para Cascais criar os filhos. A sua grande aposta são as aplicações da tecnologia Blockchain. Dmitry está a lançar no mercado a Cardano Beam, "uma app que junta tecnologia blockchain e tecnologia GPS para criar incentivos monetários para atividades, eventos ou ações no mundo real", explica o executivo. Para a sua empresa, o principal valor acrescentado da DNA Cascais está no apoio na criação da empresa e no networking.





Do blockchain para o spa

Porque a DNA Cascais não seleciona empresas em função de setores, o negócio de Ana Rita Araújo e de Andreia Pampolim não podia ser mais diferente do da empresa de Dmitry. A Vroom Spa by Ocean Therapy propõe levar o seu conhecimento, terapias e tratamentos de bem-estar aos clientes, em unidades móveis adequadas a uma grande variedade de situações e necessidades. No caso de Ana Rita, o apoio da DNA Cascais "foi crucial. Desde o desenvolvimento do plano de negócios até à criação da empresa, passando pelo aconselhamento legal e o networking, o apoio da agência tem sido fundamental", afirma a empreendedora.





Já a Ubcom Portugal, filial nacional de uma empresa suíça especialista em cibersegurança e soberania digital, apesar de presente no evento, só será formalmente apresentada no próximo ano. "Entrámos agora em fevereiro", justifica Bruno Correia, um português que viveu 20 anos no Brasil e que acha que "Cascais é dos melhores sítios do mundo para viver". Daí ter aqui estabelecido a sua base "com o objetivo de atacar o mercado lusófono com as soluções da Ubcom para proteger informações sensíveis".







Pôr Cascais no mapa internacional do conhecimento

O crescente perfil internacional dos empreendedores que escolhem Cascais para viver e para fazer negócios é algo que o presidente da autarquia vê com muito agrado. "Temos de trabalhar melhor e beneficiar mais da existência de uma comunidade internacional qualificada, que não nasceu em Cascais, mas que vive em Cascais, para atrair investimento mais qualificado e mais reprodutivo", afirma Carlos Carreiras. "Temos de diversificar do investimento imobiliário, de que não podemos ter muito mais, e dar prioridade a investimento que permita atrair, fixar e desenvolver talento", nota o presidente da autarquia.





Nesta lógica, Carlos Carreiras vê como fundamental a atração de mais instituições de ensino universitário para o concelho. "Queremos juntar as academias do fazer, como a DNA, com as academias do saber", afirma. Cascais já tem na sua área o campus da Nova SBE e vai ter a Nova Medical School, mas o autarca não quer ficar por aqui e quer continuar a atrair instituições para construir um cluster de conhecimento no concelho, que crie empresas de alto valor acrescentado e empregos qualificados.





Nesta perspetiva, é interessante notar que a agência DNA conduz um dos maiores programas de empreendedorismo jovem em Portugal, abrangendo mais de 49.000 jovens, 300 professores e 50 escolas de Cascais. Para Cascais, claramente a juventude é o futuro. Do lado da DNA Cascais, o futuro está, segundo Frederico Nunes, "em aumentar a capacidade para apoiar e incubar empresas que geram valor económico, emprego, e fazem de Cascais um dos concelhos mais competitivos e inovadores no nosso país".