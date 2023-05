Semana da Economia: "Ambiente onde se favorecem as empresas e a liberdade económica"

O Roteiro do Hidrogénio, sessão que preencheu a tarde do último dia da Semana da Economia que decorreu no Altice Forum Braga, dinamizada pela Associação Industrial Portuguesa (AIP) em parceria com o Instituto Politécnico de Portalegre, visou estimular o interesse e o conhecimento científico e tecnológico do vetor hidrogénio junto de diferentes players (empresariais, institucionais, investigadores e técnicos, entre outros), assim como posicioná-lo como elemento fundamental no novo paradigma energético mundial e nacional, atraindo e dinamizando o tecido empresarial e industrial para uma trajetória de maior valor acrescentado em produtos verdes e inovadores.

Nesta Semana da Economia, que terminou na sexta-feira, pretendeu "dar-se continuidade ao esforço de ligação entre os centros de investigação e do conhecimento, as empresas e profissionais, potenciando o ecossistema empresarial de Braga", declarou Gil Carvalho, diretor da Área de Dinamização Económica e Atração de Investimento (DEAI) da InvestBraga. "O hidrogénio é um tema de extrema importância para as empresas, que têm a energia como fator de extrema importância para o aumento da sua competitividade".

A visão da Academia foi trazida por Paulo Brito, professor do Instituto Politécnico de Portalegre e coordenador do Centro de Investigação de Valorização de Recursos Endógenos. A Europa tem por objetivo atingir a naturalidade carbónica até 2050, no entanto, o acumular de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera têm criado o denominado "efeito de estufa" e um consequente aumento da temperatura média do planeta, desequilibrando os ecossistemas. A produção de energia através dos combustíveis fósseis é uma das causas da problemática, pelo que se procuram diferentes fontes de energia, como o hidrogénio verde.

Na sua produção, poderá ser aproveitado o material residual que produzimos, como os lixos domésticos, resíduos florestais e resíduos da pecuária (biomassa), o que origina um produto com valor monetário e sustentável.

Para a produção de energia com hidrogénio é necessária a utilização de água no processo de eletrólise. Num momento histórico em que este recurso é tão importante, o professor propôs fontes de efluentes de ETAR, como por exemplo de suiniculturas e a utilização de água do mar. Desta forma, a água retorna ao ciclo.

O armazenamento da energia foi também esclarecido, podendo este ser injetado na rede de gás, armazenado através da aplicação de pressão, ou através do armazenamento químico, uma tecnologia ainda em desenvolvimento. O hidrogénio poderá ser aplicado em veículos elétricos, baterias, mobilidade pesada, indústria, eletricidade e calor, tornando possível o cenário de descarbonização.

Os incentivos ao investimento foram trazidos por Pedro Almeida, da BDO. Quanto aos nacionais, destacam-se o Plano Nacional de Hidrogénio, que perspetiva entre sete a nove mil milhões de euros; o Plano de Recuperação e Resiliência; o C14, destinado a empresas, para projetos de menor escala e tecnologias maduras, com incentivos a 100% das despesas elegíveis; e o SI Inovação, limitado às PME, com investimento até 25 milhões de euros.

No que diz respeito aos incentivos europeus, Pedro Almeida destacou o Horizonte Europa, voltado para a academia e para as empresas, e o Fundo de Inovação, voltado para projetos de larga escala de entidades públicas e privadas.

Plataforma Power BI&AI

No âmbito da European Year of Skills, Luísa Figueiredo, da Microsoft, trouxe uma formação sobre a Plataforma Power BI&AI, numa partilha de como a informação contribui para o aumento de rentabilidade nas empresas. O público desta sessão foi composto por empresários, técnicos da área da tecnologia, estudantes universitários e demais interessados, que lotaram a Sala de Congressos do Altice Forum Braga.

O Power BI é uma plataforma empresarial para business intelligence (BI), com o intuito de visualizar os dados e integrar elementos visuais, podendo ser combinada com aplicações que se utilizam comummente, como o Excel, Teams ou PowerPoint. Esta plataforma lê os dados introduzidos através de um sistema de Inteligência Artificial, que auxilia na perceção dos negócios, na organização e partilha de dados.

Para quem não domina as tecnologias de análise de dados, a Power BI&AI disponibiliza um chat bot, que usa linguagem natural.

RUN-EU European Innovation Hubs

A Regional University Network (RUN-EU), uma rede de Instituições de Ensino Superior da qual faz parte o Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA), promoveu as últimas sessões "RUN-EU European Innovation Hubs", voltadas para o público universitário e demais interessados.

O evento reuniu mais de 30 convidados internacionais dos parceiros RUN-EU e mais de 100 participantes locais para debater as oportunidades de financiamento e aceleração do negócio, aquisição de talentos, estratégias de entrada no mercado e, por fim, para refletir sobre as necessidades de mudança de políticas. Esta parceria tem como objetivo desenvolver programas de formação de modo a promover o desenvolvimento económico, social, cultural e sustentável para enfrentar, com sucesso, os desafios do futuro.

A Cor do Dinheiro

O jornalista Camilo Lourenço transmitiu o seu programa "A Cor do Dinheiro" a partir da Semana da Economia. Com uma parceria desde o ano 2022, o jornalista refletiu sobre a dinâmica promovida pela InvestBraga – "O que se quer criar aqui é um ambiente onde se favorecem as empresas e a liberdade económica" – e os eventos a decorrer neste último dia do evento.