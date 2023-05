Semana da Economia: Braga é “um exemplo junto de outras regiões”

A Cimeira dos Embaixadores Empresariais de Braga, o Conselho Estratégico da InvestBraga e a visita institucional ao Grupo BMcar preencheram a agenda do primeiro dia da sexta edição da Semana da Economia, que está a decorrer no Altice Forum Braga, até 26 de maio.





A Cimeira dos Embaixadores Empresariais de Braga marcou o arranque do evento. Foram apresentados os principais dados de 2022 sobre o desempenho económico do concelho, nomeadamente a evolução das exportações, a instalação de grandes multinacionais na cidade, número de projetos apoiados no Espaço do Investidor, bem como o nível de execução das ações que integram o Plano Estratégico para o Desenvolvimento Económico de Braga, o apoio ao empreendedorismo e a excecional taxa de ocupação que tem registado o Centro de Juventude de Braga.





Juntos, os Embaixadores Empresariais de Braga representam 349 empresas, que arrecadaram mais de 3,7 mil milhões de euros de volume de faturação?, em que cerca de 2,1 mil milhões correspondem a exportações,? e empregam mais de 20 000 trabalhadores.





Terminada a apresentação dos dados, o grupo de embaixadores deu início a um círculo de trabalho para identificar melhorias na promoção de Responsabilidade Social Empresarial e Igualdade (RSE+I), de modo a impulsionar a criação de emprego de qualidade. Esta ação decorreu no âmbito do Projeto GEMCAT Capitaliza, uma colaboração transfronteiriça que une o Município de Braga, a Universidade do Porto e o Governo Regional Da Junta Da Galiza (DXRRLL).





Já no Conselho Estratégico da InvestBraga, que garante a cooperação entre esta agência para o desenvolvimento económico de Braga, a Câmara Municipal de Braga e os seus parceiros estratégicos, recolheram-se os contributos dos membros presentes nas temáticas da habitação, qualificação, aposta em formação de curta duração com qualidade e ajustada às necessidades das empresas, atração de talento internacional e da cooperação empresarial. O administrador executivo da InvestBraga, Carlos Silva, acrescenta que estas ações são cruciais no sentido de "continuar a fazer de Braga um exemplo junto de outras regiões, correspondendo ao lugar que tem vindo a ocupar enquanto cidade de futuro".





Uma empresa que é uma referência no concelho

A visita institucional ao Grupo BMcar deu-se durante a tarde, com a presença de Ricardo Rio, presidente da InvestBraga e do Município de Braga, António Barroso, adjunto do presidente da Câmara Municipal de Braga, Carlos Silva e Gil Carvalho, diretor da agência de Dinamização Económica e Atração do Investimento da InvestBraga, no âmbito das Visitas a Empresas de Referência do Concelho.



Pedro Rodrigues, CEO do Grupo BMcar, empresa com sede em Braga, passou a integrar o grupo de Embaixadores Empresariais de Braga, a convite da InvestBraga. "É uma empresa de referência no nosso concelho e em toda a região. Escolhemos a BMcar pelo importante passo na aquisição de uma unidade em Madrid, reforçando a sua dimensão económica, nomeadamente no número de postos de trabalho, faturação e exportação. É uma mais-valia no rol que grandes grupos económicos do concelho", pontuou Ricardo Rio.





Com concessionários no Norte de Portugal, iniciou o seu processo de internacionalização através da criação de uma joint venture com a francesa BYmyCAR, para aquisição da BMW Madrid, um concessionário da capital espanhola. Pedro Rodrigues, acrescenta que este é "o maior contrato de concessão da península ibérica". O grupo é também concessionário Mini e Rolls-Royce.





Durante a visita que permitiu conhecer a loja oficial, oficina e escritórios, a comitiva do Grupo BMcar, constituída por Pedro Rodrigues, António Campos e Capa Pereira, partilhou os dados da operação, que conta com 570 colaboradores, 270 em Portugal e o restante em Espanha. Contrariando a norma, registam também uma "taxa de retenção elevada dos recursos humanos".





Pedro Rodrigues reflete sobre as perspetivas de crescimento para o ano de 2024 e refere que "a BMCar tem um volume de negócios que ultrapassa os 420 milhões de euros, o que corresponde a 20% da quota de mercado português e 12% espanhol. Crescer é já uma característica do grupo!".





Os objetivos para o ano de 2024 passam por superar os 500 milhões de euros em volume de negócios, graças a vendas de "perto de 12 mil viaturas" e "cerca de 115 mil ordens de intervenção na área do após-venda". Estas metas fazem parte do Plano Estratégico BMcar 2022-2024 "Out of Your Mind".