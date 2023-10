“Somos um dos maiores players mundiais de mobiliário para hotelaria de luxo”

Referência nacional na produção de mobiliário de luxo para as principais marcas de hotelaria mundiais, a EPOCA assenta em valores de excelência, tendo alcançado um legado de diferenciação único na indústria. Desde a sua fundação, desenvolveu uma estratégia que incorpora empreendedorismo responsável, conhecimento e inovação disruptiva, garantindo o desenvolvimento de projetos totalmente personalizados e de excelência global.

O produto final surge sempre acoplado a uma oferta de serviços 360° que inicia nos desenhos técnicos, se estende de forma contínua por toda a gestão do projeto, desde a produção, controlo de qualidade e instalação, e termina no serviço pós-venda. Para hotelaria desenvolvemos todo o tipo de áreas públicas dos hotéis, designadamente restaurantes, bares, receção ou spas, bem como quartos, suites presidenciais, entre outros. De forma a conhecer melhor esta empresa, entrevistámos Luís Rocha, o CEO.

Que balanço faz da vossa operação, que teve início em 1947?

Desde a sua fundação, a EPOCA mantém intacta a sua oferta de valor: matéria-prima e materiais de elevada qualidade, durabilidade, conforto e acabamentos únicos. Nos últimos 20 anos, teve um crescimento notável e é um desafio constante ter como principal pilar a qualidade, aliada à forte aposta nas tecnologias mais evoluídas mantendo a competitividade, flexibilidade e adaptação aos diferentes mercados. Acreditamos na qualidade dos nossos produtos e, por isso, ao longo dos anos conquistámos muitos novos mercados. Esse feito deve-se à conquista de vários projetos de valor acrescentado, nomeadamente a decoração de hotéis de luxo um pouco por todo o mundo. A inovação, seja técnica, criativa ou no âmbito do desenvolvimento e processos, somada ao conhecimento acumulado da EPOCA, é hoje um fator de diferenciação da empresa e um pré-requisito em tudo o que a marca faz e desenvolve. Somos a primeira escolha de excelência pela relação preço/qualidade.

O que diferencia mais a EPOCA de outras empresas do mesmo ramo?

A marca soube posicionar-se, nos últimos anos, como um dos maiores players mundiais da indústria de mobiliário para hotelaria de luxo através de um aumento distinto de peças personalizadas e de assento artesanal, tanto em projetos pequenos, como de grande escala. Os clientes estão à procura de peças que garantam um legado estético, combinado com conforto, flexibilidade e praticidade. O segredo da EPOCA é oferecer soluções flexíveis com uma conceção competente, capazes de se adaptarem a todos os tipos de ambiente e satisfazer os requisitos ergonómicos e espaciais mais específicos.

Como já explicou, nos últimos anos, a empresa tem estado em expansão, procurando conquistar novos mercados. Como está a decorrer esta estratégia de internacionalização? E para onde estão a pensar apostar no futuro?

A nível internacional, o maior desafio da marca tem sido desenvolver, inovar e crescer numa indústria tão exigente e competitiva como é a do mobiliário de luxo. A nossa grande aposta de internacionalização passa pela Europa Ocidental (Espanha, França, Reino Unido), USA e Médio Oriente no segmento de luxo, mas queremos continuar a internacionalizar no máximo de países possíveis para penetração e expansão dos nossos produtos.

Esse é o nosso caminho: assumir projetos de valor acrescentado e altamente exigentes, que nos permitam fazer aquilo que a concorrência não consegue. O desenvolvimento de projetos personalizados em geografias que à partida não estão no radar dos exportadores nacionais, como África, Ásia, Caraíbas ou Estados Unidos da América, são uma realidade da empresa há mais de uma década.





Como se encontra este setor da indústria do mobiliário de luxo para hotelaria?

Hoje, a hotelaria de luxo aspira à máxima personalização e é esse valor diferenciador que a EPOCA imprime em cada um dos seus projetos. O cliente hoteleiro representa 90% da produção da EPOCA. A empresa orgulha-se de ter uma concentração forte e diversificada ao nível dos projetos e da inovação produtiva, o que nos tem permitido apostar na qualificação e excelência, de modo a darmos cada vez mais o salto em termos de competitividade e internacionalização.





Que importância tem o "Made in Portugal"? Os clientes valorizam mais a vossa marca pelo facto de o mobiliário ser fabricado no nosso país?

Na indústria do mobiliário de luxo, a autenticidade de pertencer a um local que é mais do que um rótulo é fundamental. Na EPOCA, os processos de criação e fabrico decorrentes de origem local têm, ainda mais, valor. Desde a conceção inicial até ao fabrico e instalação, as peças produzidas de origem combinam os elementos da matéria-prima com o valor acrescentado de um local de trabalho no qual se promove o talento artesanal, também ele local. A integridade da matéria-prima e do processo transforma ideais de alto nível em benefícios éticos, ambientais e sociais tangíveis que trazem mais valor ao mobiliário que produzimos. Na EPOCA, estamos empenhados em conceber e fabricar produtos autênticos, começando com uma localização deliberada de toda a cadeia de fornecimento de produtos. É este ciclo de pertença – impulsionado pelo design, ética e dedicação à qualidade artesanal e à entrega do mobiliário – que eleva o "Made in Portugal" em todo o mundo.





Descreva-nos a vossa política de sustentabilidade e as boas práticas que foram implementadas na empresa?

A marca EPOCA está presente nos cinco continentes, onde oferece soluções de mobiliário para a indústria hoteleira através de uma gestão inteligente e sustentável de todos os recursos. O grupo atua em toda a cadeia de valor para preservar os elementos essenciais do ambiente: água, solo e ar. Com a menor pegada ecológica possível, na EPOCA acreditamos em fazer a diferença em termos de valor de uma forma sustentável, social e economicamente responsável. A obtenção de certificações reconhecidas a nível mundial atesta o nosso empenho. A empresa é detentora das certificações ISO 9001 e 14001 na área da gestão ecológica.





Quais são os desafios para o futuro da EPOCA?

O principal desafio é continuarmos a inovar e melhoramos continuamente os nossos serviços para satisfazer a crescente exigência dos clientes. Queremos ser a sua escolha de excelência pela relação preço/qualidade. Como reforço da sua estratégia, a empresa tem planeada a expansão da área fabril com a projeção de uma nova nave industrial, que irá permitir o reforço dos setores de acabamentos, expedição e controlo de qualidade.