"Temos muitos clientes com taxas fixas na habitação"

Empresa de soluções financeiras nas áreas do crédito, leasing e ALD e renting, a chanceplus assume-se como um parceiro estratégico para os agentes económicos e consumidor final. Uma área na qual a chanceplus oferece boas soluções é na habitação, o que neste período assume especial relevância, atendendo às mudanças que se têm registado na concessão deste crédito.





A habitação é essencial para as pessoas e tendo em conta a realidade do valor das rendas, que está elevado, a maior parte das vezes é mais rentável ter casa própria do que arrendar. "É isso que nós aconselhamos muitas vezes e cada vez mais", começa por explicar Manuel Marçal, CEO e fundador da chanceplus.





"Há dois anos que estamos a fazer taxas fixas e, felizmente, temos muitos clientes com taxas fixas já na habitação. Observámos as tendências do mercado, tínhamos a perceção de que tal iria acontecer e antecipámos muitos casos. Há muitos clientes felizes com a sua habitação depois de concordarem connosco em financiar as casas com taxa fixa e agora têm valores de prestações bons, no crédito. Temos uma equipa experiente e em constante formação, que nos permite prestar um serviço de excelência no acompanhamento dos processos dos nossos clientes", sublinha o CEO e fundador da chanceplus.

Manuel Marçal destaca ainda o produto transferência de crédito habitação, no qual a chanceplus tenta negociar junto dos parceiros as condições contratuais, nomeadamente spreads e seguros, de forma a aliviar a prestação mensal do cliente. "Esta é uma das soluções que não acarretam despesa para o cliente, visto que estas são suportadas pela nossa instituição de crédito – desde que se enquadre nas exigências e regras do banco."





Neste seguimento, aproveitando a transferência do crédito habitação para uma outra instituição, a chanceplus pode igualmente apresentar soluções "no âmbito do multiopções, que acaba por ser um crédito complementar contratado com a transferência do crédito habitação, com a finalidade de consolidação de responsabilidades de crédito existentes".





A chanceplus também se distingue no setor pela celeridade que obtém na resposta a um pedido de crédito, o que "poderá ocorrer até 24 horas, podendo este prazo ser alargado, caso a instituição financeira solicite informação ou documentos adicionais ao processo".

Os melhores parceiros do mercado

Bankinter, BPI, CGD, Santander ou Novo Banco, para citar apenas algumas instituições, são mutuantes da chanceplus. Nomes de respeito que fortalecem a imagem da empresa e à qual se associaram por causa dos seus elevados padrões éticos.





"Quando temos um bom nome na praça e cumprimos com os nossos compromissos, quando nos tornamos numa empresa de referência a nível nacional, é mais fácil encontrarmos mutuantes e parceiros para trabalhar connosco", destaca o responsável da chanceplus, prosseguindo: "Depois, há o trabalho que se faz com os clientes finais, aos quais damos sempre consultoria e apoio. No crédito habitação, por exemplo, estudamos qual é a melhor solução, tendo em conta os valores das prestações, os preços e outros fatores relevantes do contrato, como o valor que se vai pagar de seguro, juntando assim as variáveis que permitem perceber a realidade de cada cliente e qual a situação que se adequa a cada um deles. Temos sempre a certeza de que vamos ter a solução para qualquer cliente."





Um mundo de vantagens

Ter muitos parceiros é sempre uma "mais-valia", quer para os clientes, quer para a empresa, recorda o responsável da chanceplus. "Conseguimos ter maior poder de escolha ao tentar arranjar a solução mais adequada e negociar da melhor forma para cada cliente. Outra vantagem em termos vários parceiros está relacionada com a aprovação, pois pode o banco inicialmente escolhido não aprovar, mas outro conseguir a aprovação – o cliente pode não ter perfil para o banco A, mas pode ter perfil para o banco B". Esta situação pode ajudar a chanceplus a aprovar os créditos para os seus clientes, percebendo, através dos dez bancos com os quais tem parceria, qual o que melhor se adequa.





Em relação ao crédito habitação, a empresa vai aferir qual se adequa à realidade de cada cliente, pois "existe um conjunto de variáveis que influenciam todo o processo de aprovação, sendo este facilitado através da consulta às várias instituições para ajudar o cliente a encontrar uma solução na aquisição da sua futura casa, entre outras orientações".







O futuro

Questionado sobre quais são os desafios para o futuro, Manuel Marçal responde que é "uma incógnita", mas a chanceplus encontra-se preparada, até pelas novas tecnologias de que dispõe. "Em breve, as assinaturas digitais serão cada vez mais uma realidade em todos os tipos de contratos, tanto no crédito hipotecário, como no crédito ao consumo".





Segundo o responsável, a empresa tem um bom sistema de CRM que poderá ajudar a lidar com esse tipo de inovação. "Sempre apostámos na informática, desde o primeiro dia que digitalizamos todos os nossos processos. Com informação, somos capazes de prestar um bom serviço", relembra.





A empresa tem projetos ligados às novas tecnologias, a médio prazo, para haver uma maior expansão e está a fazer estudos para ver o que e onde é possível melhorar.



"Criámos o nosso departamento de marketing e estamos a estruturar os processos para unir os canais online e offline e levar informação mais clara aos nossos clientes. Em breve iremos lançar uma newsletter mensal, que irá falar de literacia financeira, vai abordar temas atuais sobre finanças e investimentos e trazer promoções e descontos para os nossos leitores", assegura Manuel Marçal, realçando que a empresa quer "inovar sempre", mas sem perder de vista o que a trouxe até aqui, sem perder o foco inicial, que é fazer "um fato à medida" para os clientes. "Perceber as necessidades e tentar sempre colmatar e ir ao encontro dos nossos clientes para fazer o melhor possível. Temos muito prazer em conseguir ajudar as outras pessoas, nas coisas mais simples, como alguém que vive numa aldeia e tem dificuldades nos transportes públicos. Muitas vezes, ter um carro é a diferença entre poder trabalhar, ter um bom emprego. Quem está nas cidades muitas vezes não percebe, mas ter um carro é a diferença entre poder ou não poder trabalhar, por exemplo".

"Quando temos um bom nome na praça e cumprimos com os nossos compromissos, é mais fácil encontrarmos mutuantes e parceiros para trabalhar connosco." Manuel Marçal, CEO e fundador da chanceplus





Uma referência no setor da intermediação

Além do crédito à habitação, a chanceplus faz a intermediação para crédito automóvel, crédito pessoal e o consolidado. Tem ainda na sua carteira de negócios, o leasing, o ALD e o renting de automóveis e de equipamentos comerciais e industriais.





"O core business inicial da chanceplus foi o crédito automóvel. Aos poucos, esse trabalho foi valorizado pelos nossos clientes, pelos nossos parceiros. E fez-nos crescer." Por isso, não surpreende que uma percentagem elevada dos negócios da empresa diga respeito ao crédito automóvel, que durante muitos anos esteve "acima de 15% de financiamento de carros novos". "Temos muita experiência em todas as áreas, consolidada ao longo de 17 anos de existência".





Na base das conquistas da empresa está uma equipa com mais de 20 colaboradores que formam "a família chanceplus". "E quando digo que somos uma família, não é para ser politicamente correto. É por reconhecer que estamos alinhados ao mesmo propósito e construímos juntos uma convivência salutar e cúmplice", assegura Manuel Marçal.





Muito desse espírito de equipa foi proporcionado por três pessoas mais antigas. São elas: "A Filomena Moreira, que trabalha connosco há 16 anos, o João Azevedo, connosco há 15 anos e a Adriana Santos, que está na empresa há cerca de 11 anos. Juntos – prossegue – têm sido também as pedras basilares da chanceplus. "Conseguiram perceber e pensar a empresa da mesma forma que eu penso e ajudam-me a difundir essa cultura para todos os demais colaboradores, também estes fundamentais para o sucesso da chanceplus."