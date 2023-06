"Temos uma oferta personalizada que vai ao encontro das necessidades do parceiro"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No mercado há mais de dez anos, a TrueClinic é um caso de sucesso, como o comprova o facto de ser responsável por mais de 700 mil desportistas de diferente modalidades e por mais de 500 mil trabalhadores. Mas o que é esta empresa que foi distinguida com o Certificado Negócios + atribuído pelo Jornal de Negócios e Informa D&B? Miguel Gouveia de Brito, presidente do Conselho de Administração, responde.





O que é a TrueClinic? Que serviços presta?

A TrueClinic é uma empresa que se dedica à gestão em saúde, procurando criar soluções de saúde à medida dos seus parceiros, quer sejam seguradores, empresas privadas, públicas ou sociais. Tem um enfoque especial no desporto e no futebol em particular, em que é responsável pela gestão de lesões desportivas há mais de 10 anos.





Quando surgiu e que balanço faz da vossa operação?

A TrueClinic surgiu em 2012 e tem tido um crescimento sustentado e consolidado, não só em termos de faturação, mas, e acima de tudo, em termos de soluções de saúde inovadoras e disruptivas.





O que distingue a TrueClinic de outras empresas do vosso setor?

A TrueClinic não apresenta soluções-padrão, procura sempre personalizar uma oferta que vá ao encontro das necessidades do seu parceiro. Tem tido uma política de inovação constante, tendo por isso soluções sempre inovadoras no mercado.





Quais são os vossos pontos fortes? Que feedback tem dos clientes?

O nosso principal ponto forte é a equipa interna, a dinâmica desta e o forte conhecimento do mercado da saúde, quer público, quer privado. Sempre tivemos um excelente feedback dos nossos clientes. Aliás, somos auditados regularmente e os indicadores têm sido sempre de excelência.





Como definiria a vossa equipa de colaboradores?

Uma equipa excecional, muito flexível, mas com elevada competência na era da saúde. Todos os nossos profissionais têm uma larga experiência nesta área e já passaram por uma diversidade de áreas, dentro do setor da saúde.





Qual a importância do Certificado Negócios + atribuído pelo Jornal de Negócios e Informa D&B?

Todos os reconhecimentos são importantes e só nos motivam para continuarmos a procurar a excelência e a melhoria contínua. Este certificado enche-nos de orgulho e estas iniciativas são sempre de enaltecer, pois valorizam o que de bom se faz em Portugal.





Quais são os desafios para o futuro da TrueClinic?

Presidente/CEO da TrueClinic Miguel Gouveia de Brito

Volume de negócios em 2022 10.010.290€

Previsão do volume de negócios em 2023 10.000.000€

Área de negócio Área da saúde

Ano de fundação da empresa 2012

Morada Rua Calouste Gulbenkian, 214

4050-144, Porto

A TrueClinic vai continuar a trilhar um caminho de inovação contínua e de busca por soluções disruptivas e que ajudem o mercado da saúde e segurador em Portugal. Estamos a lançar duas soluções novas no mercado, nomeadamente uma que utiliza AI, para combate à fraude na área seguradora e outra que está ligada a uma solução de proximidade para os problemas de saúde mental. Iremos continuar, de forma sustentada, a trilhar o nosso caminho, sem atropelos, mas convictos dos nossos valores.