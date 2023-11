Um Fórum ao serviço da economia

Na próxima quinta-feira, 9 de novembro, vai decorrer o Fórum Bizfeira 2023, projeto promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, cujo objetivo passa por potenciar a economia. Esta promoção do tecido empresarial da região é feita através do estabelecimento de uma rede de oportunidades, do reforço da competitividade empresarial do território e da captação de novos investimentos empresariais e da criação de emprego.





O mote da edição deste ano é "Empresas procuram Pessoas" e o intuito é pôr todos a refletir sobre os desafios que as empresas enfrentam, num mundo em permanente movimento e transformação! Os desafios passam pela crescente dificuldade na contratação de recursos humanos e de captação de jovens qualificados, que cada vez mais saem de Portugal, seja pelo custo da habitação ou porque vão à procura de melhores oportunidades de emprego. Pela importância de adequar estratégias para fazer coincidir as necessidades das nossas empresas às expectativas dos nossos jovens, relativamente ao atual mercado de trabalho. Ou pela robotização e inteligência artificial.





O Fórum Bizfeira, que volta a decorrer no Centro de Congressos do Europarque, vai "precisamente olhar para estes desafios e transformá-los em oportunidades", explica Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. "Vamos partilhar experiências, problemas, ver soluções que já foram experimentadas. Ouvir alguns dos maiores especialistas do setor e sairmos preparados para, mais uma vez, enfrentarmos este grande desafio: o desafio da empregabilidade, o desafio das pessoas nas empresas. A nova realidade." E esta realidade passa pelo "trabalho remoto, os nómadas digitais, a compatibilização do emprego com a família, a crise da habitação". Tudo isso – prossegue o autarca – são fatores que se "têm de enfrentar". "O Fórum Bizfeira vai-nos permitir refletir e, provavelmente, até sair do evento com algumas ideias e algumas respostas para as nossas empresas, para a nossa comunidade, para a nossa economia", vaticina.



Para responder precisamente a esses desafios, a edição deste ano do Fórum Bizfeira vai ter em debate os seguintes temas: Como solucionar o problema da falta de recursos humanos nas empresas?; A retenção do talento nas empresas e a necessidade de importação de mão de obra na indústria; Os riscos e as oportunidades na aplicação da inteligência artificial nas empresas; O impacto da carga fiscal na competitividade das empresas.





Tudo ao dispor para captar investimento e aumentar o emprego

Explique-se que no Bizfeira, além do fórum com os seus debates e trocas de ideias, existe uma equipa dedicada com um interlocutor único que acompanha cada investidor em todas as fases, informação económica e regulamentar com relevância, bem como o serviço Via Verde Empresas, que agiliza e qualifica todo o processo de licenciamento e arranque da operação.





No espaço são também disponibilizadas mais-valias que podem ser úteis às empresas, resultantes das parcerias institucionais com Câmaras de Comércio, associações empresariais, entidades do sistema de ensino e de investigação, empresas de referência, outros agentes económicos.





O evento aponta e disponibiliza espaços para instalar os diferentes negócios.



É ainda o local onde todos os anos se regista uma maior proximidade com os feirenses que estão espalhados pelo mundo, o que resulta na facilitação de negócios nos processos de internacionalização.







Programa





13h30 Acreditação e Café de Boas-vindas





14 horas New Contemporalis





14h15 Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa





14h30 1º PAINEL

Empresas procuram pessoas





15h45 Os desafios do país

Entrevista a Luís Marques Mendes – Comentador televisivo





16 horas Degustação e networking

Santa Maria da Feira, Cidade Criativa da UNESCO na área da Gastronomia





17 horas New Contemporalis





17h15 Oportunidades de cooperação entre São Tomé e Príncipe, Portugal e Santa Maria da Feira

Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada





17h30 2º PAINEL

O que estão as empresas a fazer para atrair e reter pessoas?





18 horas Tendências em Portugal, na Europa e no Mundo

Paulo Portas – Professor convidado da Nova School of Business & Economics





19h30 Feira D’Honra

Santa Maria da Feira, Cidade Criativa da UNESCO na área da Gastronomia





Oradores





Anfitrião

Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira





Moderador

Camilo Lourenço, jornalista de economia





Oradores





Paulo Portas, professor convidado da Nova School of Business & Economics





Luís Marques Mendes, comentador televisivo





João Cerejeira, professor auxiliar na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho





Isabel Cipriano, presidente da APOTEC – Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade





Rafael Campos Pereira, vice-presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal





David Ferreira, diretor de Staffing e Inhouse da Randstad





Ricardo Costa, CEO do Grupo Bernardo da Costa





Paula Arriscado, diretora de Pessoas, Marca e Comunicação na Salvador Caetano





Patrice Trovoada, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe