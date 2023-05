Semana da Economia de Braga: um marco assinalável na vida do concelho

"Investigação e Transferência de Tecnologia". Este é o tema da sexta edição Semana da Economia de Braga, que "é já um marco assinalável na vida económica do concelho, permitindo mostrar ao país e ao mundo a aposta que Braga faz em setores como o empreendedorismo, o conhecimento, a inovação e os resultados alcançados", afirma Ricardo Rio, presidente da autarquia bracarense.



A partir de hoje, quem for ao Altice Forum Braga, pode assistir ao Fórum Económico, à Cimeira dos Embaixadores Empresariais de Braga, a diferentes conferências e a debates de ideias, numa iniciativa dirigida a empresários, empreendedores, decisores empresariais, especialistas, profissionais, estudantes e comunidade.





Neste evento, de âmbito nacional e internacional, estão em destaque tópicos como o impacto da inteligência artificial na competitividade das empresas e o papel do hidrogénio na transição energética, "temas bastantes prementes" e nos quais Braga quer "estar na linha da frente", explica Ricardo Rio, que além de ser o presidente da Câmara Municipal é igualmente presidente da InvestBraga, que organiza anualmente, com o apoio dos seus parceiros estratégicos, a Semana da Economia de Braga.Vamos então detalhar um pouco mais o que vai acontecer nesta iniciativa tão importante da economia do concelho. Esta edição arranca, às 8h30, com uma agenda dedicada aos embaixadores empresariais, parceiros da InvestBraga e uma visita institucional ao Grupo BMcar (a partir das 15 horas), com a presença de Ricardo Rio.Amanhã, destaque-se o Fórum Económico, um dos momentos mais relevantes da semana e que será dividido em duas partes. Arrancará, às 15 horas, com "O crescimento económico de Braga", a cargo do presidente do município bracarense, seguido de um debate sobre "O impacto da inteligência artificial na competitividade das empresas".O acesso ao Fórum Económico, que vai decorrer no Grande Auditório Altice Forum Braga, é gratuito, mas é necessário fazer o registo aqui. A Mostra Empresarial, inaugurada nessa mesma tarde pelo edil e Miguel Fontes, secretário de Estado do Trabalho, acolhe cerca de uma centena de empresas e entidades, dedicadas a mostrar ao público em geral o que de melhor se faz a partir de Braga. Com entrada livre, a Mostra Empresarial pode ser visitada até ao dia 25 de maio.Na quarta-feira – entre vários programas – poder-se-á assistir, no Pequeno Auditório do Altice Forum Braga, às conferências "Transferência Tecnológica para as Empresas da Construção", promovida pelo Grupo Casais.De forma mais transversal, nota para O Projeto "Go To Labour", promovido pela Associação Empresarial do Minho (AEMinho); "IGNITE Session", um evento da Fibernamics e as sessões RUN-EU European Innovation Hubs, alavancadas pela RUN-EU e Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA), eventos apresentados no palco da Mostra Empresarial ao longo dos dias.Já no último dia da Semana da Economia, homenageiam-se os trabalhadores do Minho, numa apresentação pública, com a presença do presidente do Município, o presidente da AEMinho Ricardo Costa, e a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.O evento é gratuito. Para conhecer o programa ao pormenor aceda aqui