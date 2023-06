Uma ponte perfeita entre ativos digitais e tradicionais

O Bison Bank, S.A. é um banco sediado em Lisboa, com mais de 20 anos de experiência, que desenvolve as suas atividades de negócio, fazendo com que alcancem contexto global. O banco oferece uma ampla e especializada gama de serviços de gestão de património, de depositário, de custódia e de banca de investimento para clientes individuais e institucionais, através de um processo integrado e baseado nas necessidades dos seus clientes.





Os serviços são realizados com base numa abordagem estratégica internacional, ligando o mercado europeu a outros mercados globais, aproveitando uma rede abrangente de parceiros de negócio para alavancar o seu alcance global. Neste contexto, o Bison Bank vê no mercado dos ativos digitais um elevado potencial de crescimento. "O volume médio diário de transações de todo o mercado é superior a 100 mil milhões de dólares e tem vindo a crescer rapidamente nos últimos anos, podendo continuar a expandir-se à medida que mais investidores institucionais e retalhistas entram neste espaço", estima Frederico Xavier da Costa, marketing manager da instituição.





Primeira VASP em Portugal

Para tirar partido deste crescimento, em janeiro deste ano o banco anunciou o lançamento da subsidiária de criptoativos Bison Digital Assets, licenciada pelo Banco de Portugal, e que se tornou assim no primeiro prestador de serviços de ativos virtuais (VASP) detido por um banco em Portugal. Diogo Brás, chief crypto business officer da Bison Digital Assets, afirma que o principal objetivo da nova entidade é tornar-se uma ponte entre ativos tradicionais e ativos digitais, facilitando aos clientes a navegação entre o mundo dos ativos digitais, aproveitando o benefício inerente ao ecossistema Web 3.0, e o mundo dos serviços bancários tradicionais, fundamentais no dia-a-dia dos clientes.





Atualmente, a grande maioria dos prestadores de serviços de ativos virtuais não tem subjacente um banco ou uma instituição financeira regulamentada. Refere o Banco que, em Portugal, são "o primeiro e único até ao momento". "Mas mesmo quando olhamos para o mercado global, existem poucos bancos a oferecer serviços na área dos ativos digitais e nenhum deles com o posicionamento de banco de investimento internacional do Bison Bank." Para Diogo Brás, a criação desta subsidiária integra-se numa estratégia tradicional em que "a diversificação é uma abordagem crucial para a gestão do património e para a criação de um modelo de gestão abrangente que ajude os clientes a atingir os seus objetivos financeiros".





Ativos virtuais com governação real

No que toca a esta aposta, Ricardo Martins, chief crypto officer do Bison Digital Assets, observa que "o mercado Web 3.0 está a evoluir rapidamente, à medida que aumenta o interesse na tecnologia blockchain e nas aplicações descentralizadas". Porém, os investidores, as empresas e as start-ups neste espaço "têm dificuldades para ter acesso a serviços bancários, uma vez que os bancos tradicionais carecem de formação na área e de conhecimento sobre estes novos modelos de negócio".

Para este responsável, "os exemplos recentes de falhas e problemas na integração com a economia do ‘mundo real’ sublinham a necessidade de a atividade de gestão de património ter exposição a esta nova classe de ativos, ao abrigo de normas bancárias seguras e sólidas". É nesta área que se posiciona a Bison Digital Assets, com uma plataforma fiável e segura para esta nova classe de ativos. Segundo Ricardo Martins, "esta é uma ponte entre criptomoedas e o mundo real, desenvolvida de acordo com elevados padrões de operação e de governação bancária". Para este responsável, "o banco quer estabelecer a ponte perfeita entre os equivalentes a dinheiro e os ativos digitais, facilitando aos clientes a navegação no mundo dos ativos digitais e o aproveitamento dos benefícios inerentes à blockchain".





20 anos de experiência

Neste contexto, a Bison Digital Assets apresenta como trunfo os mais de 20 anos de experiência em custódia e depositário, herdados do seu acionista único e que são fundamentais na prestação deste tipo de serviço. A Bison Digital Assets fornecerá "um meio fiável para a exposição e operação de criptoativos, de forma transparente e controlada, a quaisquer instituições ou indivíduos com elevado património líquido, com contas abertas no banco", refere na sua apresentação.

Com a Bison Digital Assets há a possibilidade de depositar, trocar, levantar ou mesmo optar pela custódia dos ativos digitais, como Bitcoin e Ethereum, com acesso rápido a liquidez em EUR, USD, GBP e RMB através do Bison Bank. Segundo Ricardo Martins, "a Bison Digital Assets oferece acesso a vários fornecedores de liquidez para melhor execução de preços e apresenta preços transparentes, sem taxas ocultas. As práticas bancárias desempenharão um papel determinante: todos os ativos são detidos 1:1 e todas as operações são devidamente registadas."

Liderar pela inovação

Os serviços de custódia fornecidos terão, segundo o banco, "uma arquitetura multicamada e irão alavancar décadas de experiência do acionista da Bison Digital Assets no campo da custódia, pontuada pelas melhores práticas já presentes em banca".

Na apresentação da nova subsidiária, António Henriques, CEO do Bison Bank e da Bison Digital Assets, salientou que "esta reunirá os esforços do Bison Bank em trazer serviços financeiros pautados por tecnologia de ponta aos seus clientes. O nosso compromisso é liderar o caminho da inovação para a indústria bancária em Portugal e, mais importante, no mundo. Com esta nova entidade, estamos efetivamente a construir a ponte perfeita entre o mundo financeiro tradicional e o digital."