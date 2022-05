Sediada em Braga, a Cartonagem S. Tiago (CST) é uma empresa do Grupo Cartonagem S. Tiago, que produz embalagens de cartão e papel há 65 anos. Seis décadas e meia de atividade marcadas pela perseverança, união e determinação que fizeram da empresa uma referência na área da embalagem.





"Este percurso só foi possível com o dinamismo e a resiliência da gerência, com a confiança dos nossos clientes, com o empenho dos nossos colaboradores e o suporte dos nossos parceiros", começa por explicar José Carlos Carvalho, administrador do Grupo Cartonagem S. Tiago, recordando que neste caminho que tem sido trilhado, a organização assistiu a profundas alterações na sociedade, políticas, sociais e económicas. "As primeiras caixas foram produzidas sem eletricidade para clientes locais e agora usamos meios de produção digitais para comércio online", sublinha e continua: "O percurso da CST fica marcado por um crescimento sustentado, reconhecendo o poder de proteção e sedução das embalagens como aliado do marketing para influenciar a decisão e experiência de compra dos consumidores online e no ponto de venda, mas acima de tudo, numa equipa altamente motivada, com forte espírito e capaz de se superar todos os dias."





Inovação constante

O que distingue a CST é a sua capacidade de evolução, uma vez que soube desde a primeira hora adaptar-se às mudanças do mercado, antecipando necessidades. Tudo devido a uma estratégia sustentada em inovação e desenvolvimento, que "prima pela apresentação de soluções diferenciadas, acrescentando valor aos produtos dos clientes".





"A experiência dos nossos colaboradores com formação e qualificação contínua é um dos fatores de distinção da nossa empresa", salienta o responsável, acrescentando que a esta experiência se alia "um parque de equipamentos produtivos abrangente, em constante atualização, que permite desenvolver e produzir, desde uma embalagem de ponto de venda com impressão e acabamentos realmente diferenciadores a uma caixa que tem como principal missão proteger a integridade do produto na sua jornada logística", assegura.





Nova unidade produtiva

Para conseguir ser uma empresa moderna, diferenciadora e adaptada ao mercado atual a CST investiu mais de 8 milhões de euros no aumento e modernização da sua unidade de Braga e em equipamento produtivo. José Carlos Carvalho explica que esta nova unidade produtiva foi pensada e construída de raiz, para otimizar processos produtivos e logísticos, passando a dispor agora de um espaço único de 12.500 m2. "Novos espaços e equipamentos foram criados para que o departamento técnico possa desenvolver, estrutural e graficamente as soluções que apresentamos e industrializamos. Dotamos ainda o Departamento de Qualidade com laboratório de testes a embalagem e cartão, essencial para testar matérias-primas e provas físicas a conceitos estruturais de embalagem".





Continuando a olhar para o futuro, os desafios da CST passam por "abraçar o desígnio da sustentabilidade ambiental". "Consumidores informados e com preocupações ambientais desempenham um papel fundamental na mudança, pois alterando padrões de consumo obrigam marcas e produtores a incluir preocupações de ecodesign e uso de materiais sustentáveis nos seus projetos". A CST prepara-se diariamente para estas mudanças, "introduzindo automação e digitalização nos processos industriais ganhando eficiência e competitividade".





"Papel e cartão são escolhas naturais para embalagem sustentável"





José Carlos Carvalho refere que proteção ambiental, sustentabilidade e economia circular são conceitos bem enraizados na cultura da CST. "Certificados pela ISO 14001, avaliamos e reduzimos o impacto ambiental do uso de recursos naturais pela empresa."





O administrador do Grupo Cartonagem S. Tiago garante que a organização está comprometida com a conservação e proteção ambiental. "Papel e cartão são escolhas naturais para embalagem sustentável. Fisicamente projetada para otimizar matérias-primas e fabricada com tecnologia limpa e sob boas práticas ambientais, recuperando e valorizando os resíduos gerados".





Entre as medidas em curso da CST com o objetivo de reduzir a pegada ecológica estão a estação de pré-tratamento de águas residuais com aproveitamento no processo produtivo, a utilização de viaturas elétricas, a substituição de motores com mais eficiência energética ou a prevista instalação de painéis fotovoltaicos.





A CST em números





8 milhões de euros investidos no aumento e modernização da unidade de Braga e em equipamento produtivo.





20 milhões de euros foi o volume de negócios da CST em 2021.





22 milhões de euros é o volume de negócios previsto para este ano.





25 milhões de M2 de embalagens produzidas em 2021





137 colaboradores.