Viver Cascais: a jóia da coroa da revolução digital na autarquia

Em dois anos de existência, o cartão Viver Cascais, disponível no formato digital de forma gratuita para todos os residentes (no formato físico tem o preço simbólico de 7 euros), chegou aos 100.000 utilizadores, ou seja, a cerca de metade da população do concelho, que conta com 212 474 habitantes.

"Ver o cartão Viver Cascais a chegar a estes números enche-nos de orgulho e dá-nos um ímpeto extra para continuar a trabalhar, para chegarmos ainda a mais pessoas", afirma o vice-presidente da Câmara de Cascais e responsável pela iniciativa, Miguel Pinto Luz que tem em curso outras novidades no caminho para a digitalização que está a liderar (ver texto secundário).

O Viver Cascais dá acesso a ínumeros benefícios, entre os quais os transportes públicos gratuitos, teleconsultas e consultas de pediatria gratuitas 24 horas por dia, benefícios fiscais como a redução do IMI (taxa que pode ser de 0,3% até 0,34%), descontos em museus, 100 minutos de estacionamento grátis por dia, entre muitos outros.

Os transportes públicos gratuitos são, sem dúvida, o benefício com maior adesão, totalizando, até ao momento, 61.783 utilizadores e mais de nove milhões de viagens realizadas, em concreto, 9 234 785 viagens, segundo dados disponibilizados pelo gabinete do vice-presidente da Câmara.

"Cascais é o único município português onde os transportes públicos são totalmente gratuitos, para todos os moradores, trabalhadores ou estudantes no concelho. Uma medida de sucesso, também demonstrada por estes números", sublinha Miguel Pinto Luz.

Sendo a mobilidade sustentável um dos grandes eixos na estratégia do executivo presidido por Carlos Carreiras, a autarquia criou também a aplicação MobiCascais que integra todos os serviços relacionados com a mobilidade em Cascais e disponibiliza 100 minutos de estacionamento diário gratuito para residentes.

É, aliás, essa facilidade nas deslocações que o cartão Viver Cascais proporciona que explica, em grande parte, o seu êxito. "As questões ambientais, são indissociáveis desta opção, mas também o caminho para uma sociedade verdadeiramente democrática. Só com uma mobilidade acessível a todos temos acesso a tudo o que o Estado, neste caso o Estado Local, proporciona. Uma biblioteca ou uma piscina, por exemplo, são pagas com o dinheiro de todos os contribuintes, mas só com acesso real à mobilidade os cidadãos, os contribuintes, lhe podem aceder. Daí ser tão importante a questão da mobilidade para o modelo de sociedade que sonhamos", destaca o vice-presidente da autarquia.

Mais parcerias no futuro

Apesar de a lista de benefícios do cartão Viver Cascais já ser extensa, a Câmara pretende alargar ainda mais as vantagens. "A evolução do Viver Cascais passa pelo estabelecimento de parcerias com várias entidades, nomeadamente com o comércio local cujos benefícios se podem traduzir, por exemplo, em descontos. Criar uma comunidade Cascais, que beneficie o comércio no concelho bem como os cascalenses, é um caminho que já estamos a percorrer", adianta o vice-presidente da autarquia.

O Millenium Estoril Open, o festival Cool Jazz e as Festas do Mar são três dos eventos a que os moradores aderentes do cartão Viver Cascais têm acesso com descontos especiais. No caso das Festas do Mar, com acesso ao Golden Circle. "O Millennium Estoril Open permitiu aos utilizadores do Viver Cascais obter um desconto na compra de bilhetes e em 2023 vai oferecer igual desconto. Nas Festas do Mar criámos a possibilidade de os utilizadores do Viver Cascais poderem usufruir de um lugar exclusivo junto ao palco dos concertos. Mas também o acesso aos museus do concelho é gratuito para portadores do Cartão Viver Cascais, bem como a aquisição de publicações na livraria municipal".

Todos os benefícios do Viver Cascais • Transportes públicos gratuitos • Teleconsultas gratuitas 24 horas por dia. • Consultas de pediatria gratuitas 24 horas por dia. • Entrega gratuita de medicamentos em casa - 100 min de estacionamento gratuito por dia. • Acompanhamento veterinário gratuito. • Benefícios Fiscais, como redução do IMI (taxa que pode ser de 0,3% até 0,34%). • Inúmeros descontos nos Museus - 10% desconto nas publicações municipais - 20% desconto nos bilhetes para eventos como Cool Jazz e Millennium Estoril Open. • Acesso ao Golden Circle nas Festas do Mar.

Nova plataforma para os munícipes

A Câmara de Cascais está a desenvolver uma nova experiência digital para os munícipes, avançou o gabinete do vice-presidente da autarquia, Miguel Pinto Luz.

Com base numa estratégia omnichannel, a autarquia de Cascais passará a disponibilizar uma plataforma de comunicação bidirecional que permite comunicar entre os serviços municipais, associações, comerciantes, munícipes e turistas.

Segundo o gabinete do vice-presidente, Miguel Pinto Luz, outra novidade será a criação de uma base de dados de consumos e comportamentos dos seus munícipes e turistas, em completo alinhamento com as normas do regulamento geral da proteção de dados.

É uma espécie de revolução tecnológica que está em curso na Câmara de Cascais. Trata-se de uma "estratégia de uso simultâneo e interligado de diferentes canais de comunicação, com o objetivo de estreitar a relação entre online e offline, aprimorando, assim, a experiência do munícipe, permitindo a convergência do digital e do físico".

Miguel Pinto Luz pretende que a relação entre a Câmara e os munícipes seja "cada vez mais simples, mais rápida e eficaz". "Reitero o que disse anteriormente, as políticas que desenvolvemos têm as pessoas no seu centro e só são eficazes se forem utilizadas. Por isso temos de caminhar para que sejam cada vez mais acessíveis, simples e conhecidas".

Cascais disponibiliza acesso aos serviços públicos em vários canais, presencial, online (sites/app), telefone e correio eletrónico, de forma que o cidadão possa escolher o canal mais conveniente. O acesso através dos meios eletrónicos tem vindo a crescer desde há alguns anos. Por exemplo, mais de 80% dos pedidos relacionados com os licenciamentos urbanísticos são feitos através do portal de serviços, indicou o gabinete do autarca.

Para não excluir pessoas com pouca literacia tecnológica, foi criada a possibilidade de um utilizador adicionar à sua conta Viver Cascais múltiplos beneficiários e, para estes, subscrever os benefícios disponíveis.

"A inclusão é um princípio basilar das nossas políticas, daí existirem sempre várias formas de aceder às soluções", sublinhou Miguel Pinto Luz. Além disso. A Câmara de Cascais promove várias iniciativas de inclusão digital para a população sénior, como por exemplo, o "Eu Sou Digital".