15 conselhos para poupar energia

1. Coloque as máquinas de lavar roupa e loiça a trabalhar só quando estiverem cheias.

2. Evite estar constantemente a abrir a porta do frigorífico.





3. Instale um colector solar na sua moradia ou edifício. Apesar de ser um investimento, será recuperado em três ou quatro anos, usufruindo do benefício fiscal e poupando nos consumos de gás e electricidade.

4. Instale lâmpadas mais fracas na luz de tecto do quarto, deixando as de maior potência para pontos específicos, como a secretária ou a mesa-de-cabeceira.

5. Desligue os botões de "standby" dos electrodomésticos. Se a luz de "standby" estiver acesa continuam a consumir energia e a aumentar a factura da electricidade.

6. Quando comprar um electrodoméstico, opte pelos modelos com a maior eficiência energética. Pode ser mais caro, mas no futuro vai compensar o investimento.

7. Cozinhe vários alimentos ao mesmo tempo, aproveitando assim a capacidade do forno.

8. Ligue o ferro de engomar apenas quando tiver várias peças de roupa para passar.

9. Evite abrir a porta do forno quando está a fazer refeições. Vai precisar de consumir mais energia para completar um cozinhado.

10. Após carregar o telemóvel, o iPad… não deixe os carregadores nas tomadas, isto porque continuarão a gastar energia.

11. No Verão, recorra à ventilação natural de noite, abrindo as janelas em lados opostos da casa.

12. No Verão, mantenha as cortinas e as persianas corridas para não deixar entrar o calor. No Inverno, faça o contrário, para o sol aquecer a casa.

13. Certifique-se de que as janelas e as portas de casa estão bem isoladas. Se não estiverem bem isoladas, vai ser preciso um consumo maior de energia a aquecer ou a refrescar a casa.

14. Adira à tarifa bi-horária e programe as máquinas para trabalharem nos horários mais económicos.

15. Compare os preços do mercado no gás e electricidade. Há mais do que um fornecedor deste tipo de serviços.