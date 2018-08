Está aberta uma nova convocatória para start-ups e PME na área da energia sustentável que procurem um novo parceiro para financiamento, apoio na área tecnológica, gestão e recursos humanos, e não só. Sobre este "call for start-ups", Renato Braz, "business creation manager" em Portugal, começa por destacar que a InnoEnergy está a "oferecer investimento e apoio empresarial, no valor de 500 mil euros, aos melhores empreendedores e PME no sector da energia limpa". "Esperamos encontrar as start-ups com as tecnologias mais disruptivas nesta área", explica. Deste modo, realça, pode ajudar-se a alavancar um negócio através do acesso a uma rede de "mais de 350 parceiros e à comunidade europeia de Venture Capitals da InnoEnergy; aconselhamento e mentoria; e participação em eventos de energia europeus". Nestes, inclui-se o The Business Booster, certame da InnoEnergy em que empresas de toda a cadeia de valor da energia estão presentes e conhecem as últimas inovações.

Na convocatória de 2017, prossegue Renato Braz, a InnoEnergy "investiu mais de um milhão de euros em oito start-ups do sector solar, gestão energética, captura de CO 2 , produção de energia a partir de resíduos e armazenamento de energia". Os candidatos seleccionados incluem a "FlexiDAO, plataforma que revela o potencial de procura-oferta energética em pequena escala, como o carregamento de veículos eléctricos, utilizando o ‘blockchain’; e a Ingelia, cuja tecnologia produz hidrochar a partir de diferentes fontes de resíduos orgânicos".