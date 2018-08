O uso futuro da energia debatido em seminário

A APREN associa-se à Ordem dos Engenheiros (OE) e à APE – Associação Portuguesa da Energia no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Energia, com a realização de um seminário hoje, às 17h30, no auditório da OE.

O evento irá abordar temas como "O desafio das alterações climáticas nos séculos XXI e seguintes", "Energia renovável: múltiplas oportunidades para a neutralidade carbónica" ou "Um novo paradigma a caminho de zero emissões no transporte rodoviário". Filipe Duarte Santos (professor catedrático jubilado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa), Júlia Seixas (professora na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa) e Francisco Ferreira (engenheiro e professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa/presidente da ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável), são os oradores convidados.

O objectivo do seminário é discutir vários aspectos relacionados com o combate às alterações climáticas, nomeadamente no que se refere ao uso futuro da energia e as suas implicações na política energética nacional. Pretende-se, assim, debater as melhores estratégias para alcançar um futuro mais verde e sustentável, sem descurar o custo para o consumidor.