A ADENE marcou presença na entrega do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 2018 que se realizou no passado dia 9 de Maio, em Braga. Nesta cerimónia, foi atribuído o Prémio ADENE que distingue a Melhor Solução de Eficiência Energética ao projecto Quintãs – Farm Houses, em Arouca.

A utilização de janelas com a etiqueta energética CLASSE+, a integração abrangente de funcionalidades SMART, a utilização de sistemas de eficiência hídrica ou a utilização de soluções arquitectónicas com recurso a materiais e soluções construtivas passivas energeticamente mais eficientes foram os parâmetros relevantes na avaliação deste vencedor.

"É um orgulho estarmos presentes na entrega deste prestigiado prémio que comprova a qualidade e a diversidade de soluções da eficiência energética na reabilitação urbana", referiu na ocasião Manuel Bóia, administrador da ADENE, prosseguindo: "Esta é a melhor forma de valorizar qualquer imóvel. O primeiro passo para a reabilitação energética de uma casa é a obtenção de um certificado energético, que permite identificar as necessidades e as medidas a implementar para viver numa casa energeticamente mais eficiente. O que possibilita, poupando, valorizar também o imóvel, o que terá implicações directas no conforto, na saúde e, claro, nos gastos, através de uma redução persistente nos consumos."