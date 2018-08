Fraude financeira combate-se em português

Fundada por cientistas de dados e engenheiros aeroespaciais com o objectivo de tornar o comércio global seguro para os consumidores, a portuguesa Feedzai alcançou a sua meta, combatendo hoje a burla financeira através da "mais avançada plataforma de prevenção de fraude à escala global". "Actualmente, os maiores bancos e marcas a nível global usam a tecnologia da Feedzai para reduzir o risco associado às transacções financeiras e ao comércio online. Contamos com mais de 40 clientes nos EUA, Europa e Ásia, incluindo alguns dos maiores bancos e retalhistas de todo o mundo", explica Filipe Neves, director financeiro da Feedzai.

A Feedzai utiliza técnicas de "data science" e "machine learning" no combate à fraude financeira, monitorizando mais de cinco mil milhões de dólares em transacções, todos os dias, através de um rápido processo que "dura em média 3 milissegundos". "Essa monitorização em tempo real previne que todos os dias sejam roubados milhões de dólares a pessoas e organizações em todo o mundo", acrescenta.

Indagado sobre o que diferencia a empresa dos concorrentes, Filipe Neves responde que a concorrência se divide em duas classes: "Grandes gigantes tecnológicos que tentam aplicar inteligência artificial aos sistemas que já possuíam – ao contrário da Feedzai que a aplica de raiz; e os concorrentes da mesma categoria que, embora possuam inteligência artificial de base, apenas trabalham ou com instituições financeiras ou com comerciantes." O modelo de negócio da Feedzai é "único no mercado", porque ao trabalhar com um vasto conjunto de diferentes tipos de organizações, consegue ter uma visão "mais alargada" daquilo que é fraude financeira à escala global, ponta a ponta.

Quanto ao facto de ser premiado como empresa gazela, refere que, "como empresa nascida em Coimbra, é um orgulho fazer parte deste lote".