Magnum Vinhos: produtos de qualidade

A Magnum Carlos Lucas Vinhos foi fundada em 2011 pelo enólogo Carlos Lucas, nome conhecido do sector em Portugal e no exterior pela qualidade dos seus vinhos e pelos prémios que arrecadou. O que distingue esta empresa, com base na Quinta do Ribeiro Santo em Carregal do Sal, é o "aspecto inovador do enólogo na criação dos vinhos de altíssima qualidade" reconhecidos pelos consumidores de revistas nacionais e internacionais.

A pedido, Carlos Lucas, CEO da empresa, destaca três vinhos: E.T., um vinho de outro mundo; Ribeiro Santo Encruzado, que é um best-seller; e Ribeiro Santo Grande Escolha, uma referência clássica no portefólio de vinhos da empresa.

O CEO da Magnum Carlos Lucas Vinhos – que emprega 15 pessoas na região – olha para o sucesso das empresas gazela com "muito interesse", pois são organizações que "pela sua realidade mostram performances acima do normal". "Claro que não perdurarão com essas realidades, mas enquanto puderem são referência nas suas áreas de negócio", diz.