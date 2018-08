Segredo do sucesso está na equipa

Actuando no sector da relação, diversão e socialização, através do exercício físico, a AlwaysWonder, Lda. é a sociedade que gere o grupo de ginásios MaisFitness, com unidades em Torres Vedras, Malveira e Bombarral.

"Valorizamos o acompanhamento, a diversão durante o treino e os resultados orientados para perda de peso, tonificação e recuperação de patologias", diz Roberto Coelho, CEO do MaisFitness. Todas as sessões de exercício realizadas no MaisFitness – de 30, 45 e 60 minutos, desde manhã à noite – são supervisionadas. Os ginásios estão abertos todos os dias e os estúdios têm capacidade para que não haja filas de espera para treinar. "Todos os dias são especiais, investimos muito em organização de eventos e em criar um verdadeiro espírito de tribo e pertença", recorda Roberto Coelho.

O grupo de ginásios oferece serviços supervisionados – em grupos ou personal training – de treino de força, flexibilidade, cardio e dança, explica o director-geral. "Temos 14 modalidades distintas, desde o bodypump, passando pelo pilates, ao zumba e ao power bike. Oferecemos consultas de bem-estar e reavaliações que estão incluídas no preço da mensalidade, tal como os banhos."

Orgulho em ser empresa gazela

Os ginásios MaisFitness empregam "mais de meia centena de pessoas", entre colaboradores, parceiros e fornecedores directos. Roberto Coelho revela que os responsáveis da sociedade estão "orgulhosos" de serem distinguidos como empresa gazela. "Mas sabemos que crescer a este nível só é possível quando as empresas têm um ‘segredo’. No nosso caso, o nosso ‘segredo’ é a nossa equipa. É aí que investimos a esmagadora maioria do tempo e energia, no sentido de criar o tal espírito de tribo que referi."

Segundo Roberto Coelho, a região centro tem crescido e as empresas gazela são o reflexo. "Acreditamos que a sinergia é fundamental. Cada vez mais, a visão de ‘parceiro’ ao invés de ‘concorrente’ é essencial para o desenvolvimento das empresas, quer estejam ou não no mesmo sector de actividade. É importante termos uma mentalidade de abundância e contribuição para tornarmos o centro mais próspero", afirma.