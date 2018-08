Plantigrou: mais que uma empresa

A Plantigrou é um viveiro de plantas hortícolas e industriais, actuando no sector da agricultura. O que a distingue é ser "mais que uma empresa, um parceiro, um amigo…", destaca Celeste Vitorino, gerente da Plantigrou. Produção de qualidade e entregas na hora são os serviços que oferece esta empresa de Peniche que emprega "25 pessoas, podendo chegar a 40 com trabalho temporário em tempo de campanhas".

Celeste Vitorino olha para o sucesso das empresas gazela "com muito orgulho pela coragem e dinamismo de indústria". E diz que a Plantigrou ser premiada como empresa gazela é "o reconhecimento do trabalho feito". Para o tecido empresarial da região Centro ter mais vitalidade é necessário "empreendedorismo e formação dos profissionais que estão a preencher as vagas nas empresas", conclui.