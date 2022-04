Novo armazém respeita as diretrizes ambientais mais exigentes

Preocupada e atenta ao tema da sustentabilidade, a Garland criou, em 2012, uma estratégia destinada a reduzir o seu impacto ambiental e social. Na parte ambiental, foi desenvolvida a política "Rumo à Sustentabilidade", que hoje está implementada em várias vertentes, desde a energia aos equipamentos e materiais usados na atividade da empresa, passando pela gestão documental.





Ato contínuo, a Garland tem um novo Departamento Interno de Sustentabilidade que "terá como foco coordenar e implementar as políticas de sustentabilidade do grupo, assim como gerir os projetos nesta área, transversais a toda a empresa", explica Giles Dawson, administrador do Grupo Garland, acrescentando que a organização formaliza assim "o propósito de desenvolver e implementar continuamente medidas no sentido da utilização de recursos de uma forma sustentável, com o objetivo de reduzir o impacto ambiental da sua atividade e preservar o meio ambiente".





As expectativas que existem dentro do Grupo, com empresas nas áreas de logística, transportes e navegação, em torno deste departamento são elevadas. "Estamos convictos de que será uma mais-valia importante para a Garland. Passaremos a ter um foco interno ainda maior nestas temáticas, contando com profissionais especializados com bastante experiência e provas dadas neste âmbito, reunindo-se as condições para se poder implementar um programa de sustentabilidade ambicioso, com reconhecimento nacional e internacional no setor da logística e dos transportes", refere.





No âmbito deste tema, têm sido feitos grandes investimentos na organização ao longo dos últimos dez anos. "O grupo investiu na instalação de 638 painéis fotovoltaicos nos seus centros logísticos, num sistema informatizado de gestão documental e na renovação integral da sua frota de viaturas ligeiras, para veículos elétricos e híbridos", conta Giles Dawson, assegurando que atualmente todas as instalações da empresa contam com postos de carregamento elétrico. Também os centros logísticos foram construídos privilegiando "materiais e layouts que promovem uma maior eficiência energética, além de que todas as instalações consomem energia proveniente de fontes 100% renováveis". Inclusive – continua Giles Dawson – o armazém mais recente da Garland, ainda em construção em Vila Nova de Gaia, com área coberta de 38.000 m2, "respeitará as diretrizes ambientais mais exigentes, visando a obtenção da certificação BREEAM/Very Good, que será uma das primeiras em Portugal em novos edifícios logísticos".





"Depois, temos alguns investimentos mais ‘simbólicos’, mas cujo impacto é enorme, como os realizados na erradicação de plásticos de uso único em máquinas de vending e no abastecimento de água e cafés aos colaboradores, aos quais atribuímos garrafas e copos reutilizáveis, e na reciclagem total de resíduos, como cartão, papel, plástico e madeira", informa o responsável da Garland.





Além das supracitadas medidas e dos investimentos que têm sido levados a cabo pela empresa, o Departamento Interno de Sustentabilidade da Garland será responsável pela consolidação da estratégia corporativa de sustentabilidade. Enquanto empresa subscritora da Carta de Princípios do BCSD Portugal, será dada relevância na definição e estabelecimento de objetivos e metas de sustentabilidade, tendo por horizonte o ano de 2030, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com os 10 Princípios do Pacto Global das Nações Unidas.



Nos projetos, Giles Dawson destaca o primeiro do Departamento de Sustentabilidade: "A definição e implementação do sistema de gestão ambiental corporativo, com vista à obtenção da certificação ISO 14001, norma internacional que permite às empresas demonstrar o compromisso assumido com a proteção do ambiente, através da gestão dos riscos ambientais associados à atividade desenvolvida."









Questionado sobre a consciência ambiental dos trabalhadores da Garland, Giles Dawson responde que a empresa comemora todos os anos o Dia Mundial do Ambiente, a 5 de junho, e os colaboradores "assumem sempre um papel de destaque na organização e participação das iniciativas". "Por norma, os nossos colaboradores aderem com muita facilidade a todos os desafios que são lançados e acreditamos que as iniciativas que promovemos na área ambiental servem para uma maior consciencialização dos mesmos."



Minimizar os impactos ambientais



A atividade dos transportes e a navegação marítima é das mais poluentes que existem. Será possível reduzir substancialmente este nível de poluição? Fizemos a pergunta Giles Dawson. O administrador do Grupo Garland concorda que o setor dos transportes tem um elevado impacto ambiental e afirma que, mais do que uma aposta, a transição para meios mais sustentáveis é uma questão de sobrevivência do setor. "Por isso, é cada vez mais comum nas empresas do setor a adoção de práticas e de novas tecnologias para minimizar os seus impactos ambientais. Adoção de meios de transporte menos poluentes, com menor consumo de energia, reciclagem das matérias, reutilização e tratamento de outputs de produção que são prejudiciais ao ambiente, são alguns exemplos de medidas em que a logística pode contribuir para a sustentabilidade", explica o responsável.





A Garland "não possui frotas rodoviária e marítima próprias", mas procura privilegiar fornecedores que "apostam em tecnologia, na eficiência dos recursos (evitando, por exemplo, o transporte de carga em vazio) e em outras medidas que concretizam os seus compromissos com uma atividade cada vez mais sustentável".





"O grupo investiu na instalação de 638 painéis fotovoltaicos nos seus centros logísticos, num sistema informatizado de gestão documental e na renovação integral da sua frota de viaturas ligeiras, para veículos elétricos e híbridos" Giles Dawson, administrador do Grupo Garland