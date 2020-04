“Ajudamos as PME nos seus principais desafios”

A Yunit é uma consultora cujo principal objetivo é ser parceira das PME, do pensamento estratégico à implementação da mudança. Com mais de dez anos de experiência a auxiliar as pequenas e médias empresas em Portugal, juntou-se por estes dias à CCIP com o objetivo de ajudar os empresários a interpretar o conjunto de medidas que foram criadas pelo Governo no âmbito da pandemia e também para sugerir o que se pode melhorar. Por tudo isto, falámos com o diretor-geral/partner da Yunit Consulting, Bernardo Maciel, sobre o atual momento que se está a viver.

Que serviços disponibiliza a Yunit Consulting para apoiar as PME portuguesas neste momento especialmente difícil que estamos a viver?

A oferta da Yunit Consulting passa sobretudo pela melhor combinação das nossas competências e que nos permitem ajudar as PME nos seus principais desafios e no melhor aproveitamento de oportunidades de crescimento. Atuamos no planeamento estratégico, na definição e implementação de investimentos, nos apoios financeiros e fiscais, na eficiência operacional e transformação digital.

Quais as soluções oferecidas pela vossa empresa aos clientes que destacaria neste período?

Neste período conturbado que todos enfrentamos, pensamos ser crítico para os empresários refletir, planear e agir de forma rápida. A mentalidade dos líderes empresários está sempre focada na inovação e no crescimento. Para que se continuem a cumprir estes desafios há duas áreas em que é urgente atuar e nós podemos ser o parceiro certo das PME. Por um lado, ao nível dos processos de negócio. Os últimos tempos têm colocado uma tónica muito grande no digital e esse salto só é possível com estes processos bem desenhados e implementados. Este trabalho está a montante de toda a transformação digital. Para que esta se faça, para que a empresa possa dialogar com os implementadores de tecnologia, precisa da casa arrumada e das necessidades bem definidas. É aqui que nós podemos fazer a diferença. Por outro lado, a dimensão económico-financeira. Este período tem um impacto dramático no business plan das empresas. Todos os orçamentos de vendas, estruturas de custos, de financiamento e outros devem ser revistos e reestruturados ainda com mais rigor. A nossa experiência pode ajudar em todo este mapeamento e reprogramação dos negócios.

O que diferencia a Yunit Consulting de outras empresas da área de consultoria e gestão de projetos?

Temos mais de dez anos de experiência em todas estas áreas. Estivemos ao lado das empresas na última crise na mudança de década. Apoiámos o grande salto no investimento que a economia portuguesa deu nos últimos anos, seja em candidaturas a fundos comunitários, seja a estabelecer a ponte entre as empresas e a banca, mas também no apoio à inovação, à I&D e à internacionalização. O facto de trabalharmos projetos e apoiarmos empresas em quase todos os distritos do país, mais de uma centena de municípios, permite-nos uma visão bastante profunda dos diferentes setores de atividade e diferentes contextos regionais.

Descreva-me a equipa da Yunit Consulting. O que a caracteriza e como pode ser uma mais-valia para ajudar as PME nacionais?

A nossa equipa tem mais de 40 colaboradores. A característica mais forte face à generalidade das consultoras é reunirmos competências em diferentes áreas: da económico-financeira, em diferentes ramos de engenharia, mas também de marketing e de direito. Depois, o facto de trabalharmos cada vez mais por projeto, o que nos permite combinar os recursos aos desafios que os clientes apresentam. Mas na base de tudo isto está uma grande preocupação no recrutamento e seleção de pessoas, procurando não só elevada preparação académica, junto das melhores faculdades de Economia, Gestão e Engenharia, mas ao mesmo tempo um ADN que se identifique com os valores da organização. O nosso turnover nos recursos humanos é baixíssimo, o que ilustra bem a identificação que há entre todos e a organização.

Fale-me um pouco da vossa parceria com a CCIP para o novo gabinete de apoio às empresas que precisem de aceder às medidas do Governo para fazer frente à pandemia.

Colaboramos muito de perto com a CCIP há já algum tempo, ajudando na criação de ferramentas para que as empresas estejam cada vez mais preparadas para os desafios que o mercado apresenta. A pandemia veio trazer um contexto completamente diferente, imprevisível e cheio de incertezas. Exponenciou um conjunto de fragilidades que as nossas PME já tinham de forma estrutural. A preocupação da CCIP foi criar um canal direto entre as PME e o Ministério da Economia, levando dúvidas, preocupações e dificuldades e procurando trazer respostas, certezas e segurança. Quando nos lançaram o desafio, aderimos imediatamente pois acreditamos que a nossa experiência pode ajudar a simplificar junto dos empresários o conjunto de medidas que foram criadas, assim como sintetizar sugestões e identificar pontos de melhoria que a sua aplicação prática vai exigindo. É o contributo que queremos dar, naquilo que sabemos fazer bem, ajudando as PME e o país neste período conturbado que todos estamos a passar.