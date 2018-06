Há um prémio à procura de empreendedores agrícolas

A fase de candidaturas para a 5.ª Edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação do Crédito Agrícola já começou e decorre até 27 de Julho.

Identificar, divulgar e premiar a inovação nos sectores da agricultura, agro-indústria e da floresta são os objectivos principais do Prémio Empreendedorismo e Inovação, que o Crédito Agrícola promove este ano pelo quinto ano consecutivo e que conta, mais uma vez, com os apoios renovados da





INOVISA – Associação para a Inovação e o Desenvolvimento Empresarial, do Ministério da Agricultura e, pela primeira vez, como da Rede Rural Nacional. Por ocasião do recente Encontro Novas Aplicações para a Agricultura, Maria Cordeiro, INOVISA, explicou que este ano o prémio conta com duas vertentes. Será um concurso para projectos inovadores que sejam promovidos por entidades dos sectores agrícola, agro-industrial e florestal, no âmbito das categorias de Produção e Transformação, Comercialização e Internacionalização, e Desenvolvimento Rural. As candidaturas estão abertas até 27 de Julho.



Podem candidatar-se a estas categorias pessoas colectivas ou entidades equiparadas (empresário individual, sociedade, associação, fundação, organização não governamental, entidade do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, organismo da Administração Pública).

Será ainda atribuído um prémio de reconhecimento especial a um projecto de elevado potencial promovido por Associados do Crédito Agrícola, que se destaquem numa das três categorias mencionadas acima. Noutra vertente, serão seleccionados e premiados projectos que estejam a ser aplicados no terreno, no âmbito da Inovação em Consórcio: Grupos Operacionais.



"Este ano aliámo-nos à Rede Rural Nacional para podermos identificar e seleccionar projectos inovadores que tenham surgido da iniciativa de Grupos Operacionais no âmbito do PDR 2020", explicou Maria Cordeiro.

Nesta vertente, os projectos serão identificados pelo Subgrupo de Inovação da Rede Rural Nacional, que irá nomear 10 finalistas, entre os Grupos Operacionais contratualizados como IFAP até 28 de Fevereiro de 2018, para serem posteriormente avaliados pelo júri do concurso.

Prémios para fertilizar mais inovação

O vencedor de cada uma das categorias receberá um prémio monetário no valor de cinco mil euros, beneficiando também de condições preferenciais no acesso a linhas de financiamento, bem como outras condições casuísticas em produtos e serviços financeiros do Crédito Agrícola. Cada projecto premiado será ainda protagonista de um vídeo promocional, a ser divulgado no âmbito do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola 2018, na sessão pública de entrega de prémios deste concurso, bem como no website referente ao prémio, e também nas páginas de Facebook e YouTube do Crédito Agrícola.





Rede Rural Nacionalvai analisar consórcios inovadores

Além da INOVISA, que volta a associar-se à 5ª Edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação, e do apoio do Ministério da Agricultura, o Crédito Agrícola conta, nesta edição do prémio, coma cooperação da Rede Rural Nacional – Direcção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural.



Uma parceria que Custódia Correia, coordenadora da Rede Rural Nacional, considera um "desafio" já que permite mostrar o que de mais inovador está a ser feito no sector agrícola, como projectos que em tempos passados não saíam das gavetas e que agora estão a desenvolver-se em cenários reais e a provar o seu valor. "Além de ser uma oportunidade de dar a conhecer o que de bem se faz, há um prémio monetário muito interessante", destacou a responsável.



Custódia Correia afirma que todas as novas tecnologias que são pensadas no âmbito dos projectos inovadores podem ajudar os agricultores e produtores a melhorar a gestão das suas explorações agrícolas, florestais ou pecuárias. "Tem sido estimulante ver o que se faz", admitiu a responsável, referindo-se aos projectos que estiveram em evidência no Encontro Novas Aplicações para a Agricultura, mas também a todos os que avaliou enquanto membro do júri do Prémio Empreendedorismo e Inovação do Crédito Agrícola.