Inovação acontece no terreno

Um pouco por todo o país, são muitas as ideias e os projectos que começam a fazer a diferença na prática agrícola nacional.

Os projectos Awartech, Water4Ever, SheepIT e Trigger Systems subiram ao palco para se mostrarem e provarem que é possível levar a transformação digital para o sector primário e fazê-lo renascer em terrenos fertilizados e irrigados sob os sensores atentos de chips e placas tecnológicas, ou permitir que a exploração animal valorize o bem-estar dos animais, processando grandes volumes de dados produzidos pela sensorização dos ambientes e gerando conhecimento em tempo real.



Vasco Fitas da Cruz, professor da Universidade de Évora, mostrou como é possível gerar todo este conhecimento numa miniexploração de suínos criada para provar o conceito, mas que está prestes a ser transposta para um cenário real. O projecto Awartech foi desenvolvido em parceria com Equiporave, a Universidade de Évora e a tecnológica Hexastep e procura dar resposta a algumas questões relacionadas com a qualidade do produto, o bem-estar animal e o aumento da eficiência.





No campo dos sistemas de apoio à decisão na rega e fertilização, Tiago Ramos, gestor do projectoWater4Ever, explicou como a tecnologia pode optimizar o uso da água nos campos agrícolas, colocando informação/mapas hídricos numa plataforma acessível online que permite ao agricultor decidir em tempo real as suas estratégias de rega.



Sérgio Silva, responsável da Globaltronic, introduziu no tema do controlo de pastagens a monda animal, uma técnica que dispensa o uso de pesticidas e herbicidas químicos. Serviços, sistemas, sensores, plataformas de monitorização ambiental e de apoio à gestão florestal, e não só, colocam a start-up Trigger Systems na rota de inovação do sector agrícola. Francisco Manso, responsável da empresa, referiu que digitalizar a agricultura de forma simples e sem complexidade é a proposta disruptiva desta empresa.