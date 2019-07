PPG Dyrup marca diferença na reabilitação urbana

A PPG Dyrup tem uma gama de produtos vocacionados para a reabilitação urbana. Uma oferta extensa e com qualidade que satisfaz todas as necessidades dos clientes, sejam técnicas ou estéticas. A tinta Dycrilforce é um desses produtos que se destaca na área da reabilitação urbana.

A Dycrilforce é uma tinta para fachadas 100% acrílica, de qualidade premium. Este produto permite fácil aplicação, apresenta proteção fungicida e algicida que, aliada à excelente repelência à água líquida, garante uma enorme durabilidade no exterior, mesmo nas condições mais extremas e adversas, resultando em superfícies limpas e protegidas por muito tempo.

Esta tinta oferece ainda total satisfação no que toca à cor, pelo elevado número de cores disponíveis e pela durabilidade que apresentam. É por confiar na qualidade de Dycrilforce que a Dyrup oferece uma garantia de dez anos e, com os Documentos de Aplicação do LNEC, garante transparência e credibilidade, assumindo-se como marca de referência no mercado e inspirando a confiança de quem escolhe os seus produtos.

Sem surpresas, o balanço que a empresa faz da Dycrilforce é extremamente positivo. O produto foi lançado no mercado nacional no primeiro trimestre de 2012 e nos últimos anos tornou-se o número 1 de vendas da marca Dyrup, o que comprova o seu sucesso. Mais: ano após ano, a marca recolhe o feedback de aplicadores profissionais na Academia Dyrup, onde todos têm a oportunidade de conhecer e testar os produtos, e a Dycrilforce é sem dúvida um dos produtos preferidos e mais elogiados do portefólio.

Produtos reconhecidos pelo LNEC

A PPG Dyrup possui outros produtos de alta qualidade no seu portefólio concebidos para esta área de negócio da reabilitação urbana, como são os casos do Dyrustar e do Primário Aquoso Branco, reconhecidos pelo LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil – com o Documento de Aplicação.

Outro dos produtos concebidos que tem sido um sucesso de vendas e vocacionado para a área da reabilitação urbana é Dyrublock. Este produto é também uma tinta 100% acrílica, ideal para a renovação de interiores, que se destaca pelo seu elevado poder isolante de manchas e excelente aderência em diversos suportes e que foi distinguida este ano com o Prémio Cinco Estrelas na categoria de tintas de interior.

O regresso das tintas Dylon e Classe

Além destes produtos, gostaríamos de salientar dois produtos emblemáticos da Dyrup que foram relançados este ano – Dylon e Classe. Estão no mercado há já vários anos e são extremamente reconhecidos pelo consumidor final e aplicador profissional, sendo bastante utilizados na reabilitação.

Dylon é uma tinta semimate de qualidade superior, que pode ser aplicada em interiores e exteriores destacando-se pela excelente lacagem, elevado poder de cobertura, lavabilidade e uma notável resistência à intempérie. Classe é uma tinta acetinada com excelente acabamento e ideal para zonas nas quais as lavagens são frequentes, como cozinhas e casas de banho, garantindo um toque de sofisticação.

No que diz respeito aos desafios para o futuro da empresa, passam por apresentar soluções tecnicamente eficientes que melhorem a qualidade de vida das pessoas. A inovação e melhoria contínua da qualidade dos produtos é um fator obrigatório. Por sua vez, sendo que a sustentabilidade ganha agora uma nova relevância, este é também um pilar fundamental do ADN da empresa. Por isso, os grandes objetivos da PPG até 2025 passam por reduzir o consumo de energia em 15%, aumentar a utilização de energias renováveis em 25%, reduzir o desperdício em 25% e atingir 40% de vendas em produtos que forneçam uma vantagem em termos de sustentabilidade.